Die Corona-Welle fegt über Potsdams Schulen und Kindertagesstätten hinweg. Nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass eine Lehrkraft der Neuen Gesamtschule Babelsberg und ein Kind an der Kita Neunmalklug positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ist nun auch die Rosa-Luxemburg-Schule betroffen.

Das Rathaus schweigt

In einem Brief, der der MAZ vorliegt, informiert die Schulleitung die Eltern – die Landeshauptstadt Potsdam hat sich zu dem Fall bisher noch nicht geäußert. Das Rathaus meldete am Montagabend lediglich acht Neuinfektionen für die Zeit von Sonntag auf Montag. Angaben zur betroffenen Schule, zu Kontaktpersonen, zu den Patienten in den Krankenhäusern sowie zum 7-Tage-Inzidenzwert, wie sie bisher in das tägliche Update des Gesundheitsamtes gehörten, fehlen.

Zwei sechste Klassen sowie fünf Lehrerinnen in Quarantäne

Die Rosa-Luxemburg-Schule ist die nunmehr zehnte Schule in Potsdam, die mit einem Corona-Fall umgehen muss. Laut dem am Montagnachmittag verschickten Elternbrief ist ein Kind in einer der sechsten Klassen positiv getestet worden. Dessen Eltern hatten die Schule demnach am Vormittag informiert. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt seien zwei sechste Klassen sowie fünf Lehrerinnen, die in den Klassen seit Mittwoch Unterricht hatten, in Quarantäne geschickt worden.

Schulleitung: „Es wird vorübergehend zu Unterrichtsausfall kommen“

Innerhalb der Schule werde man die Maßnahmen des Hygieneplans weiter umsetzen und verstärken, wo es möglich ist, heißt es. „Die Quarantänemaßnahmen führen zu einem erhöhten Vertretungsbedarf in einigen Klassen. Es wird vorübergehend zu Unterrichtsausfall in den Randstunden kommen. Die betreffenden Klassen werden darüber zeitnah informiert.“

Von Nadine Fabian