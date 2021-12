Potsdam

Seit dieser Woche können Kinder ab fünf Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden, in Potsdam ist die Nachfrage hoch. Zu nennenswerten Vor- oder Zwischenfällen ist es dabei in den städtischen Impfstellen nicht gekommen, wie eine Stadtsprecherin auf MAZ-Anfrage mitteilt.

Termine schnell vergriffen

Demnach seien insgesamt 400 Termine in der Metropolis- und der Schinkelhalle für Kinder zwischen fünf und elf Jahren verfügbar gewesen, die in zwei Schritten freigeschaltet wurden. „Die 320 Termine waren nach dreieinhalb Stunden vergeben, die später eingestellten 80 Termine nach zehn Minuten“, sagt Stadtsprecherin Juliane Güldner. Am Samstagmorgen um zehn Uhr wird es weitere 240 buchbare Termine für Kinder geben.

Dabei ist die Stadt offenbar nicht zufrieden mit dem Angebot. „Sobald mehr Kinderimpfstoff vorhanden ist, wird das Angebot für Kinder angepasst“, so die Sprecherin. Derzeit seien 2000 Impfdosen für Kinder vorhanden, die entsprechend für 1000 junge Potsdamer reichen würde. Kritik hatte es zuletzt an den Impfterminen in der Schulzeit gegeben. Zwar ist die Präsenzpflicht für Schulkinder ausgesetzt, sie müssen aber zum Impfen von ihren Eltern begleitet werden.

Impfen auch zu Weihnachten

„Für berufstätige Eltern und Schulkinder gibt es das Angebot, sich sowohl in der Metropolishalle als auch in der Schinkelhalle samstags impfen zu lassen. Am 20.12. beginnen in Brandenburg zudem die vorgezogenen Weihnachtsferien“, sagt Juliane Güldner. Auch Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag sollen zwei Impfstraßen für Kinder zur Verfügung stehen. „Damit können dann auch in der kommenden Weihnachtswoche insgesamt 320 Kinder geimpft werden.“

Ängsten werde in den Impfzentren besonders empathisch begegnet, so die Sprecherin weiter: „Auf den Impfbahnen für Kinder sind kinderfreundliche Ärzte eingesetzt, die speziell auf Kinder eingehen können, die oft aufgeregter sind, als Erwachsene. Darüber hinaus sind die Impfbahnen für Kinder kinderfreundlich ausgestattet, es gibt Spielzeug, Pflaster mit Kindermotiven und es hängen Bilder an der Wand.“

Von Saskia Kirf