Die Bräuche der Vorweihnachtszeit sprechen Kinder sehr stark an – auch solche, die aus einem anderen Kulturkreis kommen. Die Abläufe in Kita, Hort und Schule unterscheiden sich dabei im Einzelnen teilweise stark, berichten Studierende der Fachhochschule Potsdam im Werkstattseminar. Rituale geben Kindern Orientierung, so Seminarleiterin Karin Borck.