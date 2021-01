Drewitz

Beziehungsarbeit steht als zentraler Begriff für das Konzept der Arche in Drewitz. Kinder aus ärmeren Familien gestalten dort ihre Freizeit, erledigen ihre Schulaufgaben, bekommen eine warme Mahlzeit, können reden. So war es, bis Corona kam.

Wie funktioniert das Konzept der Arche als offenes Haus im Lockdown?

Christoph Olschewski: Das ist natürlich eine starke Einschränkung, obwohl es uns derzeit nicht so stark wie befürchtet eingrenzt – gerade im Bezug zum ersten Lockdown, in dem wir komplett virtuell tätig waren. Es gibt aktuell Zeitfenster für jede Altersgruppe. Zu den Über-14-Jährigen, für die wir keine Präsenzangebote haben dürfen, halten wir Digitalkontakt und haben auch die Möglichkeit für Einzeltreffen, auch im Bereich der schulischen Unterstützung.

Wie haben Sie den Kontakt im ersten Lockdown halten können?

Aktuell gibt es in der Arche Zeitfenster für die einzelnen Altersgruppen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wir haben bundesweit innerhalb von zwei Tagen unsere gesamte Tätigkeit auf virtuell umgestellt. Der Kontakt zu den Familien wurde sofort aufgenommen. Wir konnten über Nachrichtenverteiler schnell über aktuelle Lagen informieren, Angebote wie Sachspenden weiterleiten, Hilfebedarf abfragen. Unseren Kindern begegneten wir so von einem auf den anderen Tag virtuell in Videocalls, Telefonie und Chats. Ein YouTube-Kanal wurde mit täglichen Mutmachern wie interaktiven Spielen, Workouts und Kreativworkshops, Rätseln und inhaltlichen Ermutigungen kreiert, bis hin zur digitalen Hausaufgabenhilfe.

Lebensmittel – ein dringendes Thema

Stimmt es, dass Sie im Lockdown auch mit Lebensmitteln halfen?

Wir haben sofort angefangen, Familie mit Lebensmitteln zu versorgen. Der erste Lockdown begann ja an einem Monatsende, als viele Familien wirklich großen Bedarf gehabt haben. Ich erinnere mich heute noch an eine Frau, die mich unter Tränen angerufen hat und mir mitteilte: „Ich schäme mich, aber ich muss diese Lebensmittelhilfe annehmen! Ich habe einfach nichts mehr für meine Kinder und mich zu Hause. In den Läden ist alles ausverkauft.“ Das war wirklich massiv. Es ist auch aktuell ein dringendes Thema für Familien.

Wie können die Potsdamer Sie dabei unterstützen?

Wir brauchen ganz dringend haltbare Lebensmittel – von H-Milch über Nudeln und Honig bis zu Konserven und Müsli. Am besten in dem Format, dass sich eine sechsköpfige Familie daraus eine Mahlzeit wie Frühstück und Abendessen erstellen kann. Wir helfen damit einigen Familien, die sich bei uns Lebensmittel abholen können. Sie sind am Limit. Gerade die Familien, die eh schon bedürftig sind, sind es jetzt noch mehr. Dies trotz wirklich guter Hilfen, die es gibt von Seiten der Stadt, wie die kostenfreie Mittagsversorgung für bedürftige Kinder im Kita- und Schulalter. Da ist unsere Stadt wirklich unkompliziert und vorbildlich aktiv. Jede Hilfe reduziert aktuell die Möglichkeit, dass es zu Hause eskaliert.

„Der Ton zu Hause wird rauer“

Können Sie die Situation in den Familien beschreiben?

Die Luft wird sehr dünn bei vielen Familien, das erleben wir gerade in diesem zweiten Lockdown. Viele sind Lockdown-müde, ausgelaugt, überfordert. Wir merken oft, dass der Ton zu Hause rauer wird, das melden uns einige Kinder zurück. Entsprechend gehen wir auf Basis unserer Beziehungstätigkeit mit den Eltern ins Gespräch und erarbeiten Lösungen. Die Nerven liegen einfach blank. Stichwort Homeschooling: Die Situation fordert schon Familien mit einem sehr guten stabilen Hintergrund heraus. Wieviel mehr bedeutet das für unsere Familien, deren Kinder die Arche besuchen! Da sind wir natürlich bedacht, fürsorglich für die Sicherheit unserer Kinder einzutreten.

Haben Sie den Eindruck, dass die Politik aus dem ersten Lockdown gelernt hat?

Natürlich hat uns der erste Lockdown einiges in Bezug auf die familiären Konsequenzen der Maßnahmen gelehrt. Wir erleben gerade in Brandenburg, dass es der Politik schwerer fällt, noch einmal alles herunter zu fahren. Wirtschaftlich, aber gerade auch aus Sicht der Familien und des Kinderschutzes. Die Bildungsschere klafft jetzt schon deutlich auseinander. Dies verstärkt sich aktuell um ein Vielfaches. Abgehängte Kinder sind nun noch deutlich abgehängter. Wir erleben, dass gerade die jüngeren Kinder erhebliche Schwierigkeiten beim Lesen zeigen. Wir werden Kinder in den bald 3. Klassen haben, die weder ausreichend lesen noch schreiben können und noch weiter hinterherhinken werden. Das muss bedacht werden und, für das Kind gedacht, Berücksichtigung finden.

„Es ist eine Frage der Balance“

Sehen Sie die Gefahr, dass noch einmal in einem harten Lockdown komplett dicht gemacht wird? Und wie würden Sie damit umgehen?

Das wäre unsere größte Sorge. Das würde bei vielen Familien auch sicher katastrophal enden. Es ist diese Frage der Balance: Es ist abzuwägen, einerseits die Infektionsketten zu durchbrechen, andererseits die Kinder präventiv zu schützen, mögliche Eskalationen zu minimieren – vor körperlicher und psychischer Gewalt, sexuellem Missbrauch und großer Unterversorgung. Wir sehen jetzt schon, dass einiges therapeutisch aufgearbeitet werden muss.

Wie gehen Sie damit um, wenn es in den Familien eskaliert?

Dass es zu Hause schneller eskaliert, ist die große Gefahr, die wir aktuell wahrnehmen. Wir sind umso enger mit den Familien im Austausch, um sofort handeln zu können. Ins Gespräch zu gehen, wenn die Nerven blank liegen, Hilfen aufzeigen und Absprachen treffen. Das tun wir durch viele Hilfen: Durch die Erreichbarkeit, durch Lebensmittelversorgung und natürlich dadurch, dass die Kinder zu uns kommen können.

Humboldt-Gymnasiasten als Lernpaten

Haben Sie als Arche Kontakt zu den Schulen?

Neben unserer begrenzten Öffnung unterstützen wir auch weitere Kinder überwiegend von der neben uns liegenden Grundschule Am Priesterweg. Wir sind Teil einer über die Jugendhilfe stadtweit organisierten Schulaufgabenbegleitung für Kinder, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf haben und nicht über die Notbetreuung in der Schule begleitet werden können. Da sind wir mit der Schulsozialarbeiterin im täglichen Austausch. Hier können einige Kinder auch schon vormittags die Arche aufsuchen. Die Stadt bietet mit diesem Format eine sehr unkomplizierte und schnelle Hilfe an. Das ist wirklich toll.

Es gibt eine Patenschaft des Humboldt-Gymnasiums. Worum geht es dabei?

Wir starten gerade als Pilotprojekt in Kooperation mit dem Humboldt-Gymnasium, dem Verein „Kinderhilfe Potsdam“ und der Grundschule Am Priesterweg ein Lernpatenprogramm. Neun Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums sind dafür begeistert, einige Kinder der Arche als Lernpaten zu unterstützen – online, per Telefon, in Absprache mit den Eltern und der Schulleitung. Das läuft seit Ende Dezember, das möchten wir auf jeden Fall ausbauen. Da danken wir dem Verein Kinderhilfe Potsdam für die Initiative und der finanziellen Förderung.

Überwältigende Hilfe aus der Bevölkerung

Wie ist die finanzielle Situation der Arche?

Gerade im letzten Jahr bekamen wir eine überwältigend große Hilfe und Unterstützung aus der Bevölkerung – von Einzelpersonen, Unternehmen und Stiftungen. Wir hoffen, dass dieses Engagement auch in diesem Jahr bestehen bleibt. Natürlich benötigen wir auch in diesem Jahr finanzielle Unterstützung von vielen Seiten, weil wir uns wirklich zum größten Teil über Spenden finanzieren. Es ist in diesen Zeiten einfach wichtig, barmherzig hinzusehen! Das kostet immer zeitlichen und finanziellen Aufwand. Aber nur so werden unsere Kinder einigermaßen stabil aus dieser Krise herausgehen.

Welche Sachspenden helfen?

Wir benötigen für das Homeschooling dringend gebrauchte Notebooks, die sofort einsatzbereit sind. Mit einem aktuellen Betriebssystem. Möglichst so eingerichtet, dass Kinder gleich damit loslegen können. Wir können auch weiterhin ehrenamtliche Unterstützung in der Begleitung unserer Schulaufgabenhilfe für Grundschüler gebrauchen. Gerne auch Lehramt-Studierende.

Kampf gegen Kinderarmut Im Kampf gegen Kinderarmut in Deutschland engagiert sich die Arche insbesondere für Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen. Gegründet wurde der Verein auf Initiative von Pastor Bernd Siggelkow 1995 in Berlin-Hellersdorf. Mittlerweile gibt es bundesweit rund 25 Standorte, an denen über 4.000 Kinder und Jugendliche erreicht werden. Weitere Anlaufstellen hat die Arche in der Schweiz und in Polen. Die Potsdamer Außenstelle in der Oskar-Meeßter-Straße nahe der Stadtteilschule Drewitz wurde 2009 auf Initiative von TV-Moderator Günther Jauch eröffnet, der auch zu den großzügigen Förderern zählt. Aktuell sind dort drei Mitarbeiter tätig. Aktuell hat die Arche Kontakt zu 130 Kindern und 30 Jugendlichen. Täglich kommen in verschiedenen Zeitfenstern und bis zu 40 Kinder und Jugendliche bis 13 Jahre in die Einrichtung. Zusätzlich gibt es virtuellen Kontakt. Weitere Informationen zur Arche gibt es auf www.kinderprojekt-arche.de. Kontakt zum Standort Potsdam per Mail potsdam@kinderprojekt-arche.de oder telefonisch unter 0331/64 74 65 20.

Vor zwei Jahren hatten Sie erstmals einen Aufnahmestopp, weil die Kapazitäten ausgereizt waren. Hat sich das Problem gelöst?

Ich bin sehr froh, dass die Stadt Potsdam uns für dieses Jahr eine voll finanzierte Projektstelle für 2021 zugesagt hat, damit wir uns unseren älteren Kindern und gerade unseren Jugendlichen bedarfsgerecht zuwenden können. Die Vollzeitstelle wurde gerade auf unserer Homepage ausgeschrieben.

Von Volker Oelschläger