Ob ein Kind in Drewitz oder in Bornstedt aufwächst, kann große Unterschiede ausmachen: Offenbar sind die Chancen von Anfang an oft ungleich verteilt. Denn im Potsdamer Süden haben es viele Familien schwerer, sie sind besonders oft von staatlicher Hilfe abhängig, auch viele alleinerziehende Eltern leben dort mit ihren Kindern – und mit einer viel höheren finanziellen Belastung als doppelt verdienende Paare. Armut von Eltern und Kindern ist ein ständiger Begleiter in vielen Familien.

Das hat direkte Auswirkungen, denn sie Möglichkeiten in der Schule und damit auch auf dem Arbeitsmarkt sind nicht die selben. „Die zumeist räumliche Ballung von Familien in einzelnen Stadtteilen führt dort zu spezifischen Problemlagen, etwa im Kita- und Schulbereich“, sagt Noosha Aubel, parteilose Bildungsbeigeordnete der Stadt Potsdam. In manchen Grundschulen weise ein Großteil der Erstklässler keine ausreichenden Sprachfertigkeiten aus, sagt sie. So waren 2015 bei den Schuleingangsuntersuchungen 45 Prozent der Kinder, deren Eltern einen so genannten niedrigen Sozialstatus haben, mit Sprach- und Sprechstörungen aufgefallen. Bei Familien mit einem hohen Sozialstatus war nur jedes zehnte Kind betroffen. Die Sprache muss dann in der Schule erlernt werden – wenn eigentlich Lesen, Schreiben und die ersten Rechenaufgaben auf dem Lehrplan stehen.

In der Waldstadt II, am Schlaatz und in Drewitz ist die Situation besonders angespannt, wie aus dem Sozialindex der Landeshauptstadt hervorgeht. Auch am Stern und in Zentrum Ost haben demnach viele Familien eine hohe Belastung zu stemmen.

Probleme kaum abzubauen

„Die Probleme sind so groß, dass man sie kaum adäquat abschichten kann, das muss sich ändern“, so die Beigeordnete. Andere Familien kennen die zahlreichen bestehenden Hilfsangebote nicht – obwohl vor Ort viele engagierte Helfer in Aktion sind.

Das soll sich jetzt ändern, und zwar schnell. Am Dienstag präsentierte die Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) ein Handlungskonzept für ausgeglichenere Bildungschancen vor Journalisten. In der kommenden Woche wird der Leitfaden in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht, er sieht Investitionen in Höhe von 200.000 Euro für zunächst zwei Jahre vor.

Dafür plant Aubels Dezernat eine überschaubare Liste konkreter Maßnahmen, die allesamt innerhalb von zwei Jahren angestoßen werden sollen: Kenntnis und Zugang zu Hilfsangeboten verbessern und erleichtern, Schulen als Bildungsstätten für ganze Stadtteile verstehen, mehr Steuerung für die Bildungs-, Betreuungs- und Beratungsangebote und das schon länger angedachte Zusammenschalten verschiedener Stellen, etwa des Kita-Tipps zu einem Familienbüro für alle Eltern. Außerdem sollen mehr Grundschulen in Potsdam zu so genannten verlässlichen Halbtagsschulen qualifiziert werden, wie es unter anderem die Rosa-Luxemburg-Grundschule in der Innenstadt bereits ist. Diese verzahnen die schulische Bildung enger mit der Betreuung am Nachmittag, weichen die Grenzen dazwischen auf. „Wir sind da noch in einem sehr klassischen System, das zwischen Vor- und Nachmittag trennt. Die Wissenschaft sagt eindeutig, dass qualitativ hochwertige, partizipativ angelegte Ganztagsangebote die Chancengleichheit massiv stärken“, sagt Noosha Aubel.

Kinder wurden selbst gefragt

Das gesamte Konzept ist dabei nicht im luftleeren Raum entstanden. Beauftragt hatten es die Stadtverordneten bereits 2014, seit drei Jahren hat eine Steuerungsgruppe daran gearbeitet. Neben Fachkräften wie Erziehern und Sozialarbeiterinnen wurden auch die Betroffenen selbst gefragt, was sie wirklich brauchen: 20 Kinder und Jugendliche haben ihre eigenen Erfahrungen mit Armut und Bildung ein gebracht. Auch das Deutsche Kinderhilfswerk war eingebunden, sagt Aubel. Es müsse aber immer im Blick gehalten werden, was die Stadt selbst eigentlich leisten kann.

Als im Frühjahr während der ersten Corona-Welle Schulen geschlossen wurden, hatte die Verwaltung quasi über Nacht organisiert, diejenigen Schüler weiterhin mit kostenfreiem Mittagessen zu versorgen, die auch in der Schule Anspruch darauf gehabt hätten. Die Aktion kam eigentlich gut an – doch es gab auch Kritik, sagt die Beigeordnete. „Es gab Rückmeldungen, dass dies ja an der Ursache wie den nicht auskömmlichen Hartz IV-Sätzen nichts ändert“, sagt sie, dabei sind diese Regelsätze nicht vonseiten der Stadt Potsdam anzupassen, sondern Sache des Bundes. Deshalb will die Verwaltung auf konkrete Maßnahmen setzen, die auch tatsächlich realisierbar sind. „Hier stehen wir als Kommune in der Verantwortung. Hier müssen wir helfen“, so Aubel.

