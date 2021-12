Kinderarzt-Bereitschaft in Potsdam wieder online einsehbar

Potsdam

Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) bietet ab sofort eine Online-Übersicht zu den diensthabenden Bereitschafts-Kinderärzten in der Landeshauptstadt an. Die Informationen sollen künftig auf der Homepage der KVBB zu finden sein, wie deren Sprecher Christian Wehry der MAZ mitteilt.

Vorher auf jeden Fall anrufen

Seit Juni war ein über lange Jahre privat und ehrenamtlich betriebenes Portal mit einer entsprechenden Übersicht für Potsdam nicht mehr verfügbar gewesen – ein Problem für viele Familien, wenn die Kinder am Wochenende auf einmal erkranken. Der Bereitschaftsdienst der Potsdamer Kinderärzte ist kollegial organisiert, die meisten Pädiater übernehmen diese Dienste reihum. So soll auch die Kindernotaufnahme des Klinikums „Ernst von Bergmann“ entlastet werden: Nicht lebensbedrohliche Erkrankungen gehören in die Praxis, nicht in die Notaufnahme.

Und auch in die Bereitschaftspraxen sollten schniefende Kinder nicht einfach so gebracht werden. „Eltern müssen vor einem Besuch auf jeden Fall telefonisch Kontakt zur Praxis aufnehmen“, betont KVBB-Sprecher Wehry.

Die nächsten Bereitschaftsdienste sind bereits veröffentlicht. Am Freitagnachmittag von 14 bis 19 Uhr ist Walentina Manukow in der Friedrich-Ebert-Straße 38 im Dienst, am Sonnabend von 8 bis 19 Uhr Kornelia List in der Saarmunder Straße 48 und am Sonntag Susanne Krumpe, Konrad-Wolf-Allee 1-3.

