Potsdam

Man glaubt sie zu kennen. All die Figuren, Motive und Gegenstände aus den Grimmschen Märchen. Da sind die offensichtlichen, wie die goldene Kugel aus „Der Froschkönig“, die hölzerne Spindel aus „Dornröschen“oder der giftige Apfel aus „Schneewittchen“. Märchenkenner wissen auch um die sprechenden Blutstropfen aus „Die Gänsemagd“ oder die rote Blume aus „Jorinde und Joringel“. Doch dann stößt man plötzlich auf eine magische silberne Nadel und muss sehr tief im Gedächtnis oder der Märchensammlung kramen, um das passende Märchen dazu zu finden.

So geht es auch Milli und Tom, den Protagonisten aus der „Grimmskrams“-Reihe von der Potsdamer Autorin Marikka Pfeiffer und ihrer Kollegin Miriam Mann. Bereits im ersten Buch „Ein Klonk um Mitternacht“ wurden die Märchenkenntnisse der beiden Kinder getestet: Aus einer geheimnisvollen Kiste sind lauter Gegenstände aus Märchen entflohen, die sie wieder einsammeln müssen. Doch das klappt nur, wenn sie auch die jeweilige Funktion kennen.

Rätsel um eine magische Nadel

Im zweiten Teil „Die vierzehnte Fee“, der diese Woche im Magellan-Verlag erschienen ist, bereitet ihnen nun eine silberne Nadel Kopfzerbrechen. Die liegt nämlich verschlossen in einem Etui ohne Schloss, das sich partout nicht öffnen lässt. Dabei wäre sie ganz praktisch, um den fliegenden Teppich zu reparieren, der im ersten Buch gerissen ist und sich seitdem nicht mehr bewegt.

Um ein passendes Werkzeug dafür zu finden, mussten die Autorinnen selbst nochmal ihre Märchensammlung durchblättern, wie Marikka Pfeiffer erzählt: „Wir brauchten unbedingt eine magische Nadel, eine einfache hätte nichts genutzt.“ Denn magische Gegenstände können auch nur mit Magie repariert werden. Deswegen sei an dieser Stelle schonmal verraten: Die Nadel des tapferen Schneiderlein ist nicht gemeint. „Ich bin schon sehr gespannt, wie die Kinder auf das eher unbekannte Märchen reagieren und ob manche es sogar kennen“, sagt Pfeiffer.

Märchen vermitteln positive Botschaften

Ein anderes Bild in „Die vierzehnte Fee“ ist wahrscheinlich bekannter: Plötzlich wachsen Rosenranken mit scharfen Dornen an Millis und Toms Schule empor und der Schuldirektor fällt in einen mysteriösen Schlaf – quasi wie ein männlichen Dornröschen, das von seinem Fluch befreit werden muss. Außerdem schleicht eine mysteriöse Frau um die Schule herum, die auf den ersten Blick an die böse 13. Fee aus eben diesem Märchen erinnert und Tom und Milli ebenfalls Rätsel aufgibt. Und dann ist da ja auch noch die Rosenfee, die bereits im ersten Teil aufgetaucht ist, eine Lieblingsfigur von Marikka Pfeiffer.

Ähnlich wie der freche Froschkönig, der Milli und Tom zur Seite steht, war auch sie von Anfang an einfach da – und ist quasi eine Erweiterung des gängigen Märchenkanons. „Unsere Welt ist so angelegt, dass nicht immer alles so ist, wie man denkt“, sagt die Potsdamer Autorin. Vor allem das Konzept von Gut und Böse wird immer wieder gebrochen, Geschlechterklischees aufgelöst. Gerade mit Blick auf die vom 19. Jahrhundert geprägte Frauenrolle in den Grimmschen Märchen, sei es wichtig, neue Geschichten zu erzählen. „Trotzdem stecken auch in den alten Erzählungen ganz viele Weisheiten.“

Pfeiffer ist es wichtig, dass die Botschaften von Hoffnung, Liebe und der Glaube an das Gute weiter vermittelt werden. Deswegen hat sie auch der Rosenfee einen wunderschönen Zauberspruch in den Mund gelegt hat, der nicht nur den Protagonisten des Buches Kraft schenken kann, sondern auch den Leserinnen und Lesern. Überhaupt sei das Buch sowohl allen Lesenden ab 9 Jahren empfohlen, als auch allen die märchenhafte Abenteuer mit Herz mögen.

Ein dritter „Grimmskrams“-Teil erscheint Anfang 2022

Am liebsten würde Pfeiffer noch mehr Motive aus internationalen Erzählungen verarbeiten. „Ich liebe die russischen Märchen, die sind noch ein bisschen detailreicher und humorvoller.“ Ob diese eventuell im dritten Teil eine Rolle spielen werden, der Anfang 2022 erscheinen wird, verrät sie nicht, auch wenn das Buch bereits fertig geschrieben ist. „In meinem Kopf geht das alles ein bisschen durcheinander, ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen etwas erzähle, was in Teil zwei noch gar nicht passiert“, sagt sie und lacht.

Wie bereits im aktuellen Band angedeutet wird, könnte es aber gut sein, dass Milli und Tom im nächsten Buch selbst in die Märchenwelt reisen. „Die beiden wollen es jetzt wissen.“ Denn ganz kurz schon schlüpfen sie durch einen magischen Spiegel – ein Trick, den auch Pfeiffer gerne anwenden würde. „Ich würde gerne Baba Jaga besuchen, die wird in den russischen Märchen immer als böse Hexe dargestellt, aber ich glaube, das ist sie gar nicht.“ Angst vor der fremden Welt hätte sie nicht. Schließlich ginge im Märchen immer alles gut aus – wenn man die Lösung nur richtig angeht.

„Grimmskrams. Die vierzehnte Fee“, erschienen bei Magellan, ab 9 Jahren, kostet 14 Euro.

Von Sarah Kugler