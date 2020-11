Potsdam

Maria und Josef, der kleine Jesus im Stroh, diverse Tiere drumherum. Dieses Bild aus der biblischen Weihnachtsgeschichte ist bekannt. Dargestellt auf zahlreichen Gemälden und aufgenommen im jährlichen Krippenspiel. Doch hat sich schon jemand gefragt, wie es den Tieren damit ging? Damit, dass plötzlich ein Kind in ihrer Futterkrippe lag, sie ihren Stall mit einer Familie teilen mussten und dann noch nicht mal etwas von den Geschenken der drei Weisen abbekamen? Martin Klein hat das offensichtlich beschäftigt, er stellt diese Frage in seinem neuesten Kinderbuch „König Malte feiert Weihnachten“, das im Oktober bei Carlsen erschienen ist.

Die Geschichte für Leser ab sechs Jahren spielt im Luckenwalder Zoo. Dort hat sich der Löwe Malte selbst zum König ernannt, was dem Königspudel Padre gar nicht passt. Schließlich steckt bei ihm der König ja schon im Namen. Er ist war kein Zootier, aber der Hund der Zoodirektorfamilie und somit immer vor Ort. Als Löwe Malte unbedingt mit den anderen Tieren im Zoo Weihnachten feiern möchte, schmiedet Padre eine kleine Intrige. Denn Malte hat überhaupt keine Ahnung, wie Weihnachten funktioniert, und so kann der Pudel ihm allerlei Falschinformationen zuspielen. Das geplante Zoo-Weihnachten droht, im Chaos zu versinken, doch zum Glück sind da noch die Direktor-Drillinge, die hoffentlich die Ordnung wieder herstellen können.

Anzeige

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Humorvolle Geschichte mit Herz

Es ist eine humorvolle Geschichte mit Herz, die Klein erzählt. Und eine, die auf verspielte Art die Kernbotschaft von Weihnachten vermittelt. „Ich fand es lustig, jemanden zu haben, der gar nichts über Weihnachten weiß und deswegen alles durcheinander bringt“, sagt Martin Klein, der in Potsdam und Berlin lebt. Als der 1962 geborene Autor selbst noch Kind war, sei das Fest für ihn etwas ganz Besonderes gewesen. „Ich habe mich wochenlang darauf gefreut und war vor der Bescherung immer sehr aufgeregt“, erzählt er. „Meine Mutter hat alles sehr festlich geschmückt, wir sind in die Kirche gegangen, das war eine große Nummer.“ Heute feiert er selbst etwas kleiner, aber „als Kinderbuchautor muss man Weihnachten mögen“, sagt Klein und lacht.

Für den Boje-Verlag hat er viele Jahre Adventsgeschichten geschrieben, die in einer Art-Buch-Adventskalender erschienen sind, „König Malte feiert Weihnachten“ ist allerdings erst sein zweites Weihnachtsbuch. „Alle Jahre Widder“ war das erste und erschien 2003, ebenfalls bei Carlsen. Seit 1986 ist Klein als freier Autor tätig, 1990 erschien sein erstes Kinderbuch, es folgten unzählige mehr. Seine Geschichten sind zum Teil in mehrere Sprache übersetzt, wurden mit Preisen ausgezeichnet – und erzählen nicht selten von Tieren.

Viele Lesungen fallen in diesem Jahr aus

So auch „Speedy rennt“, ein Buch, das bei Tulipan erschienen ist, ebenfalls in diesem Jahr. Erzählt wird hier von den Geschwistern Rafa und Niki, die eine Schildkröte vor dem Überfahren retten, als Haustier adoptieren und dabei eine Menge über Schildkröten lernen. Die Geschichte basiert zum Teil auf wahren Begebenheiten: Als Martin Klein 15 Jahre alt war, ist ihm ebenfalls eine Schildkröte zugelaufen, erzählt er: „Ich mag Schildkröten ziemlich gern und wollte schon länger ein Buch über ein nicht ganz so schnuckeliges Haustier schreiben.“ Ob Speedy – so heißt die Schildkröte im Buch – schnuckelig ist oder nicht, ist Ansichtssache, die Geschichte (empfohlen ab sieben Jahre) ist jedenfalls sehr unterhaltsam.

Das sind auch die Lesungen von Klein, die er stets sehr lebendig gestaltet. In diesem Jahr fanden davon coronabedingt allerdings sehr viel weniger statt – besonders für Kinderautoren sei das bitter, sagt er: „Die Lesungen sind für uns existenziell.“ Immerhin: Lesungen in Schulen finden vereinzelt noch statt, auch jetzt im Lockdown-November, weil sie nicht unter Kultur-, sondern Bildungsveranstaltungen laufen. „Trotzdem haben natürlich ein paar Schulen abgesagt, der November wäre eigentlich viel voller gewesen“, sagt Klein, der auch jährlich das Kinder- und Jugendprogramm des Literaturfestivals Lit: Potsdam organisiert.

Neue Geschichten sind in Arbeit

Auch das musste in diesem Jahr verschoben werden, die ursprünglich 30 geplanten Schullesungen verringerten sich dabei bereits auf 25. Davon konnten 17 noch vor den Herbstferien nachgeholt werden, acht stehen eigentlich noch aus, die Hälfte davon ist bereits wieder abgesagt. „Manche Schulen haben Bedenken geäußert, manche Autoren auch, das verstehe ich auch und muss es akzeptieren“, sagt Klein. Er selbst ist froh, dass er wenigstens ein paar Termine verteilt über Deutschland wahrnehmen kann. Da auch Lesereisen zu Schulen als Geschäftsreisen zählen, ist er dabei nicht vom Übernachtungsverbot betroffen.

„Das Jahr ist schon Grotte“, sagt Klein, auch wenn er selbst nicht in finanzieller Not sei. „Ich kann ja auch weiter schreiben, aber ich kenne Kollegen, denen es richtig schlecht geht.“ Zu Beginn der Pandemie hatte er den Kopf selbst für nichts Neues frei, hat dafür beispielsweise seine Website aufgeräumt und umgestaltet, wie er erzählt. Inzwischen schreibt er wieder Geschichten: „Man darf da auch nicht locker lassen, selbst wenn der Text sich sperrt.“

Von Sarah Kugler