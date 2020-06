Potsdam

Nach Rot kommt Rot: Am Mittwoch lässt das DRK seinen Heimatstern erstrahlen. Um 20 Uhr wird das Kinderheim an der Pietschkerstraße im Wohngebiet Am Stern in rotes Licht getaucht. Das Motto der Aktion: „Hoffnung im Zeichen der Menschlichkeit“.

Bereits am Montagabend hatten die Potsdamer Gelegenheit, das berühmteste Bauwerk der Stadt ganz in Rot zu erleben: Das Schloss Sanssouci erglühte in den Abendstunden geradezu – mit der „Night of Light“ machte die Veranstaltungsbranche bundesweit auf ihre prekäre Situation infolge der Coronavirus-Pandemie aufmerksam. Unzählige Veranstaltungen – vor allem Konzerte, Theateraufführungen, Tanzabende, Filmvorführungen und Lesungen – sind seit März abgesagt worden. Auch die Potsdamer Schlössernacht, die für das Wochenende vom 14. und 15. August angesetzt war, ist betroffen.

Das Treffen der Rotkreuzler in Solferino fällt aus

Die Covid-19-Krise spielt auch für die Aktion des Deutschen Roten Kreuzes eine Rolle – grundsätzlich ist der Anlass aber ein anderer. „Jedes Jahr rund um den 24. Juni treffen sich mehrere Tausend Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler aus ganz Europa und darüber hinaus in der Nähe des italienischen Städtchens Solferino“, sagt Christian Schophaus, Vorstand des DRK-Kreisverbands. Solferino gilt als Geburtsort des Roten Kreuzes: Die Schlacht von Solferino am 24. Juni 1859 war eine der größten und blutigsten der europäischen Geschichte. Der Handlungsreisende Henri Dunant geriet in das Gemetzel – und entdeckte im Angesicht tausender Verletzter und Getöteter seine Berufung: Sobald ein Soldat verwundet ist, so der Schweizer, ist er kein Soldat mehr, sondern ein Mensch, der Hilfe verdient – jeder Verwundete müsse versorgt werden.

Rotes Licht statt Fackelzug

Henri Dunant gründete das Rote Kreuz. Mit einer Fiaccolata – einem riesigen Fackelzug – erinnern die Rotkreuzler Jahr für Jahr daran. „Wegen der Corona-Pandemie muss die Fiaccolata in diesem Jahr aber ausfallen“, so Christian Schophaus. Deshalb setze man nun im Kleinen einen Zeichen. Bis 24 Uhr können die Potsdamer nun eines ihrer jüngsten Gebäude ganz in Rot erleben: Der Neubau des DRK-Kinderheims am Stern war am Nikolaustag 2019 eröffnet worden.

Von Nadine Fabian