Über fast ganz Brandenburg liegt Rauchgeruch, selbst in Sachsen ist der beißende Gestank wahrnehmbar. Und dass, weil in Mecklenburg-Vorpommern der Wald brennt. Umweltminister Backhaus spricht vom größten Waldbrand in der Geschichte des Bundeslandes. Und die Feuerwehr fordert Brandenburger in zahlreichen Landkreisen auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.