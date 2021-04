Potsdam

Die schlimmen Befürchtungen von Sozialarbeiterinnen und Familienhelfern haben sich bewahrheitet: Im Corona-Jahr 2020 ist die Zahl der registrierten Kindeswohlgefährdungen in Potsdam stark angestiegen. 409 Verfahren wurden geführt, in 109 davon lag eine akute Gefährdung von Kindern oder Jugendlichen vor. 2019 waren es 64, 2018 noch 54 Fälle gewesen. Das geht aus dem aktuellen Kinderschutzbericht des Jugendamts hervor, der am Donnerstag vorgestellt wird.

„Erheblicher“ Anstieg

Potsdams Kinderschutzkoordinator Marco Kelch spricht im Bericht selbst von einem „erheblichen“ Anstieg der Fallzahlen. Unter Kindeswohlgefährdung versteht man eine „gegenwärtige oder unmittelbar bevorstehende Gefahr, die bei Fortdauer oder der weiteren Entwicklung der Dinge mit ziemlicher Sicherheit zu einer erheblichen Schädigung für das geistige, körperliche und seelische Wohl des Kindes oder Jugendlichen führt“.

Dazu kann die Vernachlässigung von Kindern gehören, aber auch seelische, körperliche und sexuelle Gewalt und eine unzureichende Aufsicht über den Nachwuchs. In weiteren 155 Fällen wurde zwar keine akute Notsituation festgestellt, aber dennoch festgehalten, dass die betroffenen Familien einen Bedarf an Unterstützung haben, etwa durch Familienhelfer.

Mehr gefährdete Kinder in Obhut des Jugendamts

Vernachlässigung und seelische Gewalt sind im vergangenen Jahr besonders häufig aufgetreten. 64 Fälle von Vernachlässigung und 47 von seelischer Gewalt wurden registriert – hier ist der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr mit 13 Fällen besonders dramatisch. Auch die Zahl der Verfahren, die vor das Familiengericht kamen, hat sich von 10 auf 40 vervierfacht; 17 Kinder und Jugendliche wurden aufgrund einer akuten Kindeswohlgefährdung durch das Jugendamt in Obhut genommen – auch dies im Vergleich zum Vorjahr mit neun Inobhutnahmen fast eine Verdoppelung.

Bedeutendster Hinweisgeber für das Amt waren im vergangenen Jahr Polizei und Gerichte: Mehr als jedes vierte Verfahren basierte auf deren Anzeigen. Auch Nachbarn und Bekannte (60 Hinweise), Schulen (41) sowie anonyme Hinweisgeber (42) haben sich oft ans Jugendamt gewandt.

Corona als Treiber

Den wichtigsten Grund für die schlimme Entwicklung sieht Kinderschutzkoordinator Kelch in der Corona-Pandemie: Mit den Lockdownmaßnahmen verloren sie zugleich Bewegungsfreiheit und Aufsicht durch Schulen oder Jugendclubs, während die Eltern oftmals von Sorgen um Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und Mehrbelastung geplagt waren. „Der erste Lockdown war sehr einschneidend“, schreibt er im Bericht und verweist darauf, dass die Einrichtungen der Jugendhilfe vor genau dieser Entwicklung immer wieder gewarnt hatten.

Ein Blick auf die nackten Zahlen zeigt, wie recht sie hatten. Allein zwischen März und Mai, im ersten Lockdown, wurde ein Viertel der Verfahren eingeleitet. Besonders oft kam es in diesem Zeitraum zu psychischer Gewalt gegen Kinder. Und es sind noch nicht alle Verfahren: Die meisten Fälle aus dem aktuellen, seit November andauernden Lockdown sind noch nicht beendet und daher in der Statistik noch nicht erfasst.

Seit 2015 wird in der Landeshauptstadt jährlich ein solcher Kinderschutzbericht vorgelegt. Insgesamt wacht das Jugendamt derzeit über gut 32.000 Kinder und Jugendliche in Potsdam davon sind etwa 1.800 jünger als ein Jahr.

Von Saskia Kirf