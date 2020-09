Potsdam

Die Zahl der Kindeswohlgefährdungen in Potsdam ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. In 64 Fällen stellte das Jugendamt Gefährdungen des Wohls von Kindern oder Jugendlichen fest, die erhebliche Schädigungen an leiblicher, geistiger oder seelischer Gesundheit zur Folge haben könnten. Das geht aus dem Jugendschutzbericht der Stadt hervor, der am Donnerstag im Jugendhilfeausschuss vorgestellt wurde.

Anstieg um 18 Prozent

2018 hatte das Jugendamt noch in 54 Fällen eine akute Kindeswohlgefährdung gesehen, der Anstieg beträgt also rund 18 Prozent. Zugleich wurden aber auch deutlich mehr Verfahren, in denen potenzielle Gefährdungen gemeldet wurden, abgeschlossen. „In 323 von 393 Verfahren lag keine Kindeswohlgefährdung vor“, heißt es im Bericht. Im Vorjahr waren es 281 Verfahren gewesen.

Eingeleitet werden solche Verfahren aufgrund von Meldungen von Kindern und Jugendlichen selbst, von Dritten wie Nachbarn, Schule oder der Polizei oder von den Fachkräften des Jugendamts, die bereits Kontakt zu den Familien haben. Auch anonyme Anzeigen sind üblich – 34 davon gab es 2019, davon ergab jedoch keine eine tatsächliche Gefährdungssituation.

Kinder zwischen sechs und zehn Jahren am häufigsten betroffen

Die betroffenen Kinder sind jeweils 32 Jungen und Mädchen – in der Altersgruppe von sechs bis zehn Jahren ist der Anteil bestätigter Fälle mit 24 am höchsten. Dabei ist Vernachlässigung des Nachwuchses die häufigste Form einer Kindeswohlgefährdung, sie macht 41 der 64 Fälle aus. 29 Mal wurde außerdem seelische oder körperliche Gewalt gegen die Kinder und Jugendlichen festgestellt – da die Statistik Mehrfachnennungen zulässt, wird klar, dass einige Kinder mehrere schlimme Erfahrungen in ihren Familien gemacht haben müssen. Sexuelle Gewalt wurde in drei Fällen festgestellt, eine Halbierung der Vorjahreszahl.

Das Jugendamt hat in solchen Fällen verschiedene Optionen zur Hilfestellung. Weil im Normalfall die Eltern sowohl das Recht als auch die Verantwortung zur Erziehung ihrer Kinder haben, werden sie bei dieser unterstützt, soweit das möglich und den Kindern zumutbar ist. Ein Großteil der Hilfen findet deshalb gemeinsam mit den Eltern statt: In 30 der 64 Fälle wurden ambulante Hilfen wie Beratung, Mediation, begleiteter Umgang und Familienberatung eingesetzt, zehn Familien nahmen stationäre Hilfen, zum Beispiel Pflegestellen in Anspruch. Fünf Kinder wurden in der Psychiatrie aufgenommen.

Neun Inobhutnahmen

Wenn die Eltern an einer Änderung der Situation nicht mitwirken können oder wollen, muss das Jugendamt das Familiengericht einschalten – zehnmal kam das 2019 vor – und bei dringender Gefahr das betroffene Kind in Obhut nehmen. Diese Inobhutnahmen wegen einer nachgewiesenen Kindeswohlgefährdung fanden in neun Fällen statt.

Allerdings heißt das nicht, dass in den Fällen, die ohne den Nachweis einer akuten Gefährdungslage endeten, nicht trotzdem ein professionelles Eingreifen nötig war. „In 173 Verfahren wurde ein Hilfebedarf eingeschätzt“, so der Bericht.

Von Saskia Kirf