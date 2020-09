Potsdam

Die Zahl der Kindeswohlgefährdungen in Potsdam ist gestiegen. Das geht aus dem Jugendschutzbericht der Stadt hervor. Wie kann den Betroffenen geholfen werden? Die MAZ hat mit zwei zertifizierte Kinderschutzmedizinerinnen am Klinikum gesprochen: Petra Degenhardt und Beatrix Schwarz, Chefärztin und Oberärztin der Klinik für Kinderchirurgie.

Jeder Arzt ist angehalten zu reagieren, wenn er den Verdacht hegt, dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Warum brauchen wir Kinderschutzmediziner? Was machen Sie anders?

Petra Degenhardt: Wir sind vor allem anders ausgebildet und reagieren in der Regel im Setting einer Kinderschutzgruppe und nach Qualitätsstandards, die unter anderem von der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin festgelegt sind. Das Zertifikat Kinderschutzmediziner hat man auch nicht ein Leben lang, sondern muss alle drei Jahre erneut eine Prüfung ablegen, einen bestimmten Kenntnisstand nachweisen und an Weiterbildungen teilnehmen. Das Zertifikat ist Ausdruck einer höheren Qualifikation – was nicht bedeutet, dass Kollegen, die diese Qualifikation nicht haben, schlechten Kinderschutz machen. Aber es ist ein Nachweis, dass man sich in besonderem Maße qualifiziert hat.

Diese Qualifikation gibt es noch gar nicht so lange...

Degenhart: Seit 2017. Wir gehören zu den ersten 75 Kinderschutzmedizinern in ganz Deutschland. Wir gehören auch als Klinik im Verbund mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Kinderklinik zu den ersten Kliniken, die als Kinderschutzgruppe akkreditiert worden sind.

Wer gehört zur Kinderschutzgruppe?

Beatrix Schwarz: Das sind wir Kinderchirurgen, Kinderärzte, Kinder- und Jugendpsychiater, Sozialarbeiter, Patientenkoordinatoren und Gesundheits- und Krankenpfleger. Wenn wir sie benötigen, gehören auch Gynäkologen und die Kinderradiologin dazu und wir kooperieren auch mit der Gerichtsmedizin.

Kindeswohlgefährdungen in Potsdam Im Jahr 2019 ist die Zahl der bestätigten Kindeswohlgefährdungen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Laut Jugendschutzbericht stellte das Jugendamt in 64 Fällen Gefährdungen des Wohls von Kindern und Jugendlichen fest, die erhebliche Schädigungen an leiblicher, geistiger oder seelischer Gesundheit zur Folge haben könnten. Betroffen sind 32 Jungen und 32 Mädchen. Dabei ist Vernachlässigung die häufigste Form der Kindeswohlgefährdung. Betroffen ist vor allem die Altersgruppe von sechs bis zehn Jahren. 2018 hatte das Jugendamt 54 Fälle akute Kindeswohlgefährdungen erfasst. nf

Was ist Ihre Aufgabe?

Schwarz: Wir verstehen uns als zentrale Koordinations- und Anlaufstelle, an die sich niedergelassene Kinderärzte, Erzieher, Lehrer und Betreuer, die einen Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung haben, wenden können. Wir bemühen uns dann um einen Klärung, ob es sich wirklich um eine Kindeswohlgefährdung handelt.

Degenhardt: Ziel ist immer, einen Verdacht im Sinne der Kinder zu eruieren, herauszufinden, was sind die wirklichen Ursachen – und dann Hilfsmaßnahmen einzuleiten.

Es gibt viele Warnsignale

Was sind denn Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung?

Degenhardt: Es gibt eine ganze Menge Warnsignale. Für uns als somatisch tätige Kindermediziner sind es vor allem Verletzungen, die nicht zum Alter passen. Wenn bei uns beispielsweise ein einjähriges Kind, das noch nicht laufen kann, mit einer Oberschenkelfraktur vorgestellt wird, werden wir stutzig. Wenn wir auffällige Hämatome sehen: etwa Abdrücke von Fingern im Gesicht, die mit einen Sturz erklärt werden. Wir werden auch aufmerksam, wenn ein Kind mal bei uns vorgestellt wird, mal in einem anderen Krankenhaus. Es ist verdächtig, wenn viele verschiedene Vorstellungen an vielen verschiedenen Orten stattfinden, ohne dass das koordiniert ist.

Was können und was müssen Ärzte tun, wenn sie einen Verdacht haben?

Schwarz: Ein niedergelassener Arzt zum Beispiel sollte sich im Zweifelsfall an uns wenden – wir können uns das Kind auch noch einmal ansehen. Was ganz wichtig ist und grundsätzlich gilt: Entscheidungen werden nicht alleine, sondern stets durch mindestens zwei Personen getroffen. Die Kinderschutzgruppe hat den Vorteil, dass wir regelmäßige Teamsitzungen haben, aber auch spontane Beratungen zu einem akuten Fall möglich sind. So können wir mit allen Beteiligten besprechen, was wir noch hinterfragen oder tun müssen, um zu einer möglichst genauen Diagnose zu gelangen.

Degenhardt: Wir sind verpflichtet, Kinderschutz zu machen. Dieser Schutzauftrag ist sowohl im Grundgesetz als auch in der Landesverfassung verankert. Was die Arbeit der Kinderschutzmediziner sehr viel einfacher gemacht hat, ist das Gesetz zur Kooperation und Kommunikation im Kinderschutz. Mit dem Gesetz haben wir seit 2012 die Möglichkeit, mit den Jugendämtern und den beteiligten Fachdisziplinen zu reden – auch wenn die Eltern nicht kooperativ sind. Früher durften wir nur miteinander reden, wenn das Einverständnis der Eltern vorlag. Das erreichen wir übrigens in über 80 Prozent der Fälle – die meisten Eltern sind daran interessiert, dass ihnen geholfen wird. Es geht uns nie darum, die Eltern zu bestrafen, sondern Schutz- und Hilfsangebote zu machen.

Die meisten Eltern kooperieren

Sollte ein Arzt die Eltern direkt auf seinen Verdacht ansprechen?

Degenhardt: Auch dafür gibt es eine Empfehlung in Form eines Drei-Stufen-Systems. Zunächst sollte man den Eltern gegenüber zum Ausdruck bringen, dass man beunruhigt ist, dass man Symptome oder Auffälligkeiten sieht. In einer sehr hohen Anzahl von Fällen kann man damit schon erreichen, dass die Eltern kooperativ sind und man weitere Maßnahmen gemeinsam einleiten kann. Wenn das nicht funktioniert, hat man die Möglichkeit, eine sogenannte Insoweit erfahrene Fachkraft anonym zu befragen und zu diskutieren, was man unternehmen kann. Und wenn man da auch nicht weiterkommt, besteht nun die Möglichkeit – unabhängig davon, ob die Eltern kooperieren oder nicht – Kontakt mit dem Jugendamt aufzunehmen. Wir müssen die Eltern aber extrem selten übergehen.

Spüren Sie auch eine Erleichterung von Eltern, dass man nun entdeckt ist und Hilfe bekommt?

Schwarz: Ja, ich glaube, viele sind erleichtert. Man muss immer vorsichtig vorgehen – es gibt ja auch Fälle, wo sich der Verdacht nicht bestätigt.

Mit welchen Fällen haben Sie es besonders oft zu tun?

Degenhardt: Sehr oft sind es junge Eltern, die sich mit der Versorgung der Kinder überfordert fühlen. Wir haben aber auch eine große Gruppe alkoholisierter Jugendlicher – auch das sehen wir als Kinderschutz an. Eine weitere Gruppe sind die Kinder, vor allem Kleinkinder, die mit Knochenbrüchen kommen, die nicht aus dem beschriebenen Unfallgeschehen abzuleiten sind.

So ein Fall ist der der kleinen Katharina. Er landete vor Gericht, weil Sie als behandelnde Ärzte wegen des dringenden Verdachts auf Kindesmisshandlung die Polizei eingeschaltet hatten. Wie oft kommt so etwas vor?

Schwarz: Solch schwere Fälle sind zum Glück die Ausnahme. Das sind aber auch die Fälle, die am medienwirksamsten sind. Ein großer Teil der Kinderschutzfälle sind nicht so präsent: dass zum Beispiel Kinder zu Hause nicht genug Zuwendung bekommen und Verhaltensstörungen zeigen. Bei den Fällen aber, die extrem enden, ist der Aufschrei in der Bevölkerung groß – und danach wird an Kindeswohl nicht mehr viel gedacht.

Man will nicht als der Böse da stehen

Wie können wir Kindern helfen?

Schwarz: In erster Linie, indem man Augen und Ohren offenhält und nicht wegguckt. Das Problem besteht oft darin, dass man bei einem Verdacht Angst hat, es sich mit der Familie zu verscherzen oder dass man eine falsche Verdächtigung ausspricht und als der Böse dasteht. Die Hemmschwelle, einzuschreiten, ist hoch. Wenn man sieht, dass ein Kind auf der Straße gemaßregelt wird: Soll man dazwischen gehen und etwas sagen? Oder besser nicht? – Da fängt es schon an. Wenn uns zum Beispiel auffällt, dass die Kinder in unserer Umgebung ständig schreien, dass Eltern immer weg sind: Wir alle sollten aufmerksamer sein und solche Dinge einfach mal weiterleiten. Das muss nicht immer ans Jugendamt gehen – es gibt auch so genannte frühe Hilfen, die man über das Internet findet.

Degenhardt: Wir alle stecken in einem Dilemma: Einen Kinderschutzfall zu übersehen und zu erleben, dass ein Kind vielleicht lebensbedrohlich verletzt wird, wäre eine Katastrophe. Andererseits besteht die Gefahr, eine Familie zu Unrecht zu beschuldigen und damit auch zu stigmatisieren. Mit der Kinderschutzgruppe ist dieses Problem ein wenig besser zu packen.

Ihre Fälle gehen Ihnen sicher nah. Wie verarbeiten Sie das emotional?

Degenhardt: Das ist schon schwierig. Gerade auch deshalb ist es gut, dass man eine Gruppe hat, in der man solche Erlebnisse reflektieren kann. Besonders schwer ist es für das Pflegepersonal, welches die Patienten versorgt und zudem den Kontakt zu den Eltern, die ja in der Regel ein Besuchsrecht haben, hat. Wir reden in der Gruppe drüber und versuchen, uns gegenseitig zu stützen.

Es besteht noch immer die Befürchtung, dass die Situation während des Corona-Lockdowns in vielen Familien eskaliert ist. Können Sie das anhand Ihrer Arbeit und Vernetzung bestätigen?

Schwarz: Das Problem ist: Wir wissen einfach noch nicht, ob es zu mehr Kindeswohlgefährdungen gekommen ist oder nicht, denn durch den Lockdown wurden die Kinder nirgendwo gesehen, sie konnten sich an niemanden wenden – nicht an die Lehrerin, nicht an den Erzieher, nicht an die Eltern der Freunde.

Degenhardt: Im Moment ist es laut Ministerium so, dass definitiv nicht mehr Fälle registriert sind. Wir nehmen es zwar immer noch an, können es aber nicht mit Zahlen beweisen. Es sieht im Moment sogar so aus, dass weniger Kinder betroffen sind, aber mehr Jugendliche.

