Der Zustand des einstigen Kinos „Charlott“ in Potsdam hat sich weiter verschlechtert. Die Pläne des Eigentümers sind unbekannt, der Biosupermarkt steht nicht mehr zur Diskussion. Per Duldungsverfügung will die Stadt eine Ortsbegehung erzwingen, um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen.