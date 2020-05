Kinos in der Corona-Krise: Betreiber in Potsdam, Werder und Kleinmachnow warten auf Wiedereröffnung

Potsdam/Potsdam-Mittelmark

Vergessen fühlen sich Brandenburgs Kinobetreiber. Sie wünschen sich vor allem einen Zeitplan, um mit den Vorbereitungen für eine Wiedereröffnung starten zu können. „Wir brauchen Vorlaufzeit. Anders als Läden haben wir unsere Ware ja nicht schon in den Regalen“, sagt Carolin Huder von den Kleinmachnower Neuen Kammerspielen.

Ihre Kollegin Daniela Zuklic aus dem Potsdamer Thalia-Kino sieht das ähnlich. Man brauche einen Fahrplan, um das Marketing vorzubereiten und Filme zu organisieren. Die Umsetzung der Hygieneregeln sieht sie kritisch. „Betriebswirtschaftlich ist das ein Supergau, wenn wir nur 100 statt 700 Sitze anbieten können – bei den gleichen Kosten.“ Man könne Kinoplätze ja nicht doppelt verkaufen. „Verluste, die wir jetzt machen, holen wir nicht mehr ein.“ Momentan sei das Thalia, das 23 Mitarbeiter beschäftigt, noch „etwas liquide“. Sollte im September wieder geöffnet werden können, rechnet Zuklic mit einem mittleren sechsstelligen Verlust von 300.000 bis 400.000 Euro.

Anzeige

Daniela Zuklic, stellvertretende Geschäftsführerin des Babelsberger Thalia Kinos. Quelle: Bernd Gartenschläger

Weitere MAZ+ Artikel

An Unterstützung hat das Kino bisher 10.000 Euro vom Medienboard und 30.000 Euro Soforthilfe von der Investitions- und Landesbank erhalten. Nun gebe es noch 10.000 Euro pro Leinwand vom Bund, also 40.000 Euro. Kurzarbeit wurde angemeldet, Studenten und Minijobber werden „auf eigene Kappe“ weiter bezahlt. Auch die Kammerspiele haben die gleiche Förderung vom Medienboard bekommen sowie 15.000 Euro Soforthilfe. Kurzarbeit wurde angemeldet, Geld gab es dafür noch keines. Dank Spenden und neuer Kulturgenossen seien die Kammerspiele aber derzeit sicher. Ihr Hauptproblem ist der fehlende Fahrplan: „Alle wollen wissen, wie unsere Liquidität ist – das kann ich aber nicht einmal ansatzweise berechnen, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht“, sagt Huder.

Auch wenn die Kinos nicht öffnen durften, gab es doch Aktionen, um sie nicht zu vergessen. Das Thalia-Kino bot Gutscheine an, wovon zahlreiche Potsdamer Gebrauch machten. Die Kleinmachnower Kammerspiele machten mit zahlreichen Online-Aktionen auf sich aufmerksam. So etwa mit einem Quarantäne-Quiz oder Ausschnitten aus Filmen. Auch der Kunstautomat wurde vor das Haus gestellt, um hier Interessierten die Möglichkeit zu bieten, für kleines Geld Kunst zu erwerben. Einmal durften sich Kinofans völlig kontaktfrei Popcorn vor den Kammerspielen abholen.

Claudia Lippert vom Wirtschaftsministerium verspricht, man habe die Kinos sicher nicht vergessen, es gebe aber tatsächlich noch keinen Zeitplan. „Das gibt die Eindämmungsverordnung noch nicht her.“ Man überlege derzeit noch andere Möglichkeiten der Unterstützung, falls die Schließung noch länger dauern sollte. Kinos würden ähnlich wie Theater behandelt, so Lippert. Letzteres kann Huder nicht nachvollziehen. So funktioniere Theater etwa nicht, wenn nur ein paar Menschen im Publikum sitzen, bei einem Kinofilm mache das aber keinen Unterschied. Auch gibt es bei einer Filmvorführung keine Schauspieler, die Hygienevorschriften zu beachten haben, Pausen fallen ebenfalls weg.

Der Verband „HDF Kinos“ kämpft für eine baldige Wiedereröffnung der Kinos. Er befürchtet, dass viele Betriebe existenziell bedroht sind. Bei einer Umfrage hätten erste Kinos angegeben, dass sie ohne weitere Hilfen schon innerhalb der nächsten Wochen Insolvenz anmelden müssten, 58 Prozent schätzten, noch zwei bis drei Monate durchhalten zu können. Huder sieht das ähnlich: „Wir haben eh alle wenig Geld. Und diese Landkinos in Brandenburg, die jetzt schließen, die werden auch nicht mehr aufmachen. Das sind aber teilweise die einzigen Kulturorte.“

Carolin Huder von den Neuen Kammerspielen in Kleinmachnow. Quelle: Claudia Krause

Die Kleinmachnowerin ist dafür, bald wieder öffnen zu können. Da ihr Haus sehr viel Platz habe, könne man das Hygienekonzept sehr gut umsetzen. Sitzreihen ausbauen wäre kein Problem, kontaktloses Bezahlen am Tresen, Scannen der Tickets beim Einlass, Verlassen des Saales über die Notausgänge direkt ins Freie – all das wären Maßnahmen, die einen baldigen Start ermöglichen könnten. Zuklic ist sich nicht sicher, ob sie wirklich sofort öffnen möchte, wenn es erlaubt wird. „Das hängt davon ab, wie realistisch die Vorgaben sind und auch von der Wirtschaftlichkeit“, sagt sie. In den vergangenen Wochen habe das Thalia aber viele Gutscheine verkauft. „Die Potsdamer waren sehr solidarisch mit uns.“ Da wolle man natürlich auch etwas zurückgeben.

Auch im Scala-Kulturpalast in Werder sehnt man sich die Wiederaufnahme des Kinospielbetriebes herbei. Die Mitglieder des Freundeskreises des Scala nutzen die Ruhephase gerade produktiv, indem sie so viel wie es irgend geht sanieren. Diese Arbeiten wären allerdings kein Hindernis, sollte die Landesregierung sehr kurzfristig ihr Okay für die Wiedereröffnung der Kinos im Land geben. „Wir sind spielbereit“, sagt Nadine Lilienthal, die stellvertretende Vorsitzende des Freundeskreises Scala-Kulturpalast. Damit bezieht sie sich allerdings auf den Kinobetrieb und nicht auf Konzerte, Lesungen und Kabarettabende. „An Kinoabenden hatten wir ohnehin durchschnittlich so viele Besucher, dass wir Abstandsregeln schon damals hätten einhalten können“, sagt Lilienthal, „an Abenden mit Kabarett oder Theater war das Haus aber regelmäßig voll.“

Auch das Scala Kino in Werder (Havel) möchte gerne wieder eröffnen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bezogen auf den Kinobetrieb müsse man schauen, „wie das mit den Verleihern läuft. Das heißt, welche Filme ins Kino kommen, welche verschobenen und abgesagten Filmstarts nachgeholt werden.“ Sollte die Wiedereröffnung kommen, könne sich Lilienthal gut vorstellen, dass sich der Besucherandrang, sollte er wider Erwarten größer ausfallen als sonst, über den Ticketverkauf regulieren ließe. „Aber jetzt steht erstmal der Sommer vor der Tür und da ist im Kino ohnehin nicht viel los.“

Dass die Kinos nirgends wirklich erwähnt werden, sieht Zuklic als systematisches Problem. „Ich glaube, da geht es eher um die Positionierung des Kinos an sich. Für die Kultur sind wir nicht Kultur, für die Wirtschaft nicht Wirtschaft. In den Listen stehen wir irgendwo zwischen Gastronomiebetrieben und Prostitutionsstätten – also flapsig gesagt zwischen Bier und Bordell.“ Da müsse sich bei der Betrachtung der Kino etwas ändern. „Der Film ist erklärtes Kulturgut, also müsste der Abspielort auch Kulturstätte sein.“

Lesen Sie hier mehr:

„Wir fühlen uns vergessen“: Barfußpark und Baumkronenpfad in der Corona-Warteschleife

Panikkäufe und Freudentränen: Zwei Verkäuferinnen über ihr neues Leben in Zeiten von Corona

Von Konstanze Kobel-Höller und Annika Jensen