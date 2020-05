Kinos können und wollen nach Corona-Pause nicht am 6. Juni wiedereröffnen

Potsdam/Potsdam-Mittelmark

Es ist gut gemeint. Bringt den Kinobetreibern in der Region allerdings nicht viel: Das vom Land Brandenburg gesetzte Datum vom 6. Juni zur Wiedereröffnung der Kinosäle nach der Corona-Pause ist den Kinos in Potsdam und Potsdam-Mittelmark zu bald.

Scala in Werder stimmt sich mit Berliner Kinos ab

So schreibt Gösta Ölstrom, Betreiber des Scala Kulturpalastes Werder, in einem eindringlichen Kommentar auf dem sozialen Netzwerk Facebook: „Der Wunsch aller Kinobetreiber, einheitlich bundesweit am 2.7.20 öffnen zu wollen, damit genug Vorlauf besteht was unter anderem Filme von Verleihern und deren Bewerbung angeht, wurde mit der willkürlichen Erlaubnis zum 6. Juni übergangen. Soviel zum Stellenwert der Kinokultur bei unserer Landesregierung!“

Auf Nachfrage eines Lesers des Posts, warum das Scala nicht in der Lage dazu wäre, innerhalb von zehn Tagen zu öffnen, erläutert Oelstrom: „Jetzt zum Sommer beginnt die besucherärmste Zeit. Die Verleiher haben keine neuen Filme geplant, da es keinen Öffnungszeitraum für alle Kinos gab.“ Dies lohne sich erst mindestens deutschlandweit. Starttermine müssen jetzt erst einmal gesetzt werden und diese dann beworben werden. Also gebe es etwa Mitte Juli wieder neue Filme. Andere Filme seien inzwischen in Autokinos und Online gespielt worden.

„Für drei Leute ein Kino zu öffnen, macht wirtschaftlich keinen Sinn!“, schließt Oelstrom diesen Punkt ab. Das zweite Argument für ihn ist die Absprache mit den Kinobetreibern in Berlin. „Wir handeln solidarisch! Wir erwarten vom Berliner Senat den 2. Juli als Öffnungstermin für Berlin und starten gemeinsam mit den Kinos in Berlin.“

Thalia in Potsdam kann so schnell nicht hochfahren

Für das Scala kommt hinzu, dass die Mitglieder des Freundeskreises Scala Kulturpalast mitten in Sanierungs- und Umbauarbeiten stecken. Die Termine mit dem Denkmalschutz und der Bauaufsicht stehen noch an. „Wir sind davon ausgegangen, dass wir rechtzeitig Bescheid bekommen, wann es wieder los geht“, sagt Uwe Manthey, Vorsitzender des Freundeskreises, „damit wir einen entsprechenden Vorlauf haben, um solche Termin wie mit der Bauaufsicht und dem Denkmalschutz planen zu können.“

Die Umsetzung der strengen Hygienemaßnahmen sieht er nicht als Faktor, der zusätzlich Zeit braucht. „Die sind nicht so schwer umzusetzen. Wir müssen Schilder an den Toiletten aufhängen, Desinfektionsmittel bereitstellen und die Stuhlreihen vorbereiten, damit die Leute Abstand halten.“

Auch das Thalia-Kino in Potsdam hat Schwierigkeiten, schon am 6. Juni seine Kinosäle für die Zuschauer wieder zu öffnen. „Die Schnelligkeit war doch etwas unerwartet“, sagt Daniela Zuklic, stellvertretende Geschäftsführerin des Thalia-Kinos. Sie sieht es als starkes Signal, dass Kulturveranstaltungen wieder möglich sind, der Vorlauf von zehn Tagen reiche aber nicht aus, um den Betrieb wieder hochzufahren. „Es gibt schlicht keine Filme. Wir können nur auf wenige Filme zurückgreifen, die kurz vor dem Lockdown anliefen, wie die ’Känguru-Chroniken’.“

Länder-Vorgaben ungeeignet, weil Kino bundesweites Geschäft ist

Neue Filme von den Verleihern kommen erst gegen Ende Juni. So startet am 25. Juni „ Berlin Alexanderplatz“. Um das Datum 2. Juli kommen weitere interessante Filme, deswegen mache dieses Datum für eine Öffnung mehr Sinn. „Wir sind ein bundesweites Geschäft. Filme starten bundesweit. Und solange es keine deutschlandweite Öffnung der Kinos gibt, wird es auch keine neue Filmware bei den Verleihern geben“, sagt Daniela Zuklic. Anders als im Scala in Werder rechnet sie mit zeitaufwendigem Umsetzen der Hygienemaßnahmen.

Neue Kammerspiele in Kleinmachnow entscheiden solidarisch

Die Betreiberinnen der Neuen Kammerspiele Kleinmachnow sehen den Eröffnungstermin weniger unter dem Gesichtspunkt der Machbarkeit, sondern vielmehr unter dem der Solidarität. Valeska Hanel und Carolin Huder, Geschäftsführerinnen der Neuen Kammerspiele, haben sich dazu entschieden, solidarisch erst am 2. Juli zu öffnen. „Für Kinoverleiher ist das tödlich, wenn jedes Haus zu einem anderen Termin aufmacht“, erklärt Hanel. Für diese sei es wichtig, dass Starttermine einheitlich sind. „Einige Kinos – darunter auch wir – lassen sich aber offen, schon davor an einzelnen Terminen etwas zu machen“, so Hanel.

Welche Filme zur Eröffnung oder bei solchen möglichen Sonderterminen gebracht werden, weiß Hanel heute noch nicht. „Ich möchte aber versuchen, auch kleine Verleiher zu unterstützen, die jetzt kämpfen.“ Darunter vor allem solche, die anspruchsvolle europäische Filme ins Programm bringen, die jetzt aufgrund von Corona nicht mehr in die Kinos gebracht werden konnten.

Abstandsregel erlaubt nur 40 bis 50 Leute in 300-Plätze-Saal

Valeska Hanel ist sich zudem noch nicht sicher, wie viele Personen bei der Wiedereröffnung in den Neuen Kammerspielen mit dabei sein dürfen. Die Verordnung des Landes sagt, es dürfen nicht mehr als 75 Menschen sein. Die Kinoleiterin vermutet, bei den 300 Plätzen, die in den Kammerspielen zur Verfügung stehen, werden es vermutlich 40 bis 50 Besucher sein, an die unter Einhaltung der Abstandsregeln Karten verkauft werden können. „Zumal Leute, die gemeinsam kommen, ja auch nebeneinander sitzen dürfen.“

Von Annika Jensen