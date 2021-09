Bornstedt

Der langjährige frühere Pfarrer der evangelischen Bornstedter Kirche, Gottfried Kunzendorf, wird am Freitag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Der 90-jährige Theologe hatte sich in der DDR dafür engagiert, das Gedenken an den militärischen Widerstand gegen Hitler und das gescheiterte Attentat vom 20. Juli 1944 wachzuhalten. 1992 war er maßgeblich an der Gründung eines Fördervereins für den Bornstedter Friedhof mit seinen zahlreichen bedeutenden Grabstätten beteiligt.

Von Brandenburg/Havel nach Bornstedt

Der gebürtige Berliner Gottfried Kunzendorf wirkte vor seinem Wechsel nach Potsdam im Sommer 1975 als Pfarrer und Kreisjugendpfarrer in Brandenburg-Görden. Die Kirchengemeinden in Bornstedt und Eiche betreute er bis zu seiner Pensionierung 1992.

In Eiche sei es für ihn besonders schwierig gewesen, berichtete er vor Jahren in einem Gespräch mit der MAZ: „Außer den Alteingesessenen gab es dort zu DDR-Zeiten nur Armee, Stasi und Polizei, und die Genossen hatten Angst, in die Kirche zu gehen.“

Stasi observiert Gedenkveranstaltungen

Die Gedenkveranstaltungen, die er für die Männer des 20. Juli 1944 in der Bornstedter Kirche organisierte, seien von der Staatssicherheit observiert worden. Besonders brisant sei die erste im Jahr 1984 für Ulrich von Sell gewesen.

Denn der Vermögensverwalter des Hauses Hohenzollern, den die Nazis Karfreitag 1945 aus der Haft entlassen hatten, starb im gleichen Jahr im sowjetischen Lager Jamlitz-Lieberose.

Mit den Denkmalpflegern Johanna Neuperdt und Peter Herling sorgte er dafür, dass 1987 ein Gedenkstein für Erika und Henning von Tresckow auf dem Bornstedter Friedhof gesetzt und historische Grabsteine restauriert wurden. Eine neue Orgel hatte das Bornstedter Gotteshaus bereits 1978 erhalten.

Preisgeld-Spende für Friedhofs-Förderverein

Für sein Engagement wurde Gottfried Kunzendorf 1992 mit dem Denkmalpflege-Preis des Landes Brandenburg ausgezeichnet. Das Preisgeld von 5000 Mark spendete er dem im gleichen Jahr gegründeten Verein „Freunde des Bornstedter Friedhofs”, der seitdem viel Gutes für den kulturhistorisch wertvollen Gottesacker getan hat.

Die Urania Potsdam ehrte den Pfarrer 2002 für seine rege Vortragstätigkeit und die interessanten Friedhofsführungen mit dem „Wilhelm-Foerster-Preis”.

Ehrung auch für Dresen und Heye

Am Freitag werden insgesamt acht Frauen und Männer in der Potsdamer Staatskanzlei mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt, darunter auch der Regisseur Andreas Dresen, der für sein Engagement im Kulturbereich geehrt wird, und der in Babelsberg lebende Vorsitzende des Vereins „Gesicht zeigen“ gegen Fremdenfeindlichkeit und frühere Sprecher der Bundesregierung, Uwe-Karsten Heye.

Von Volker Oelschläger und Karin Markert