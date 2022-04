Kirchen-Initiative: Projekt Garnisonkirche Potsdam ist gescheitert

Potsdam

In der Debatte über fehlende Finanzmittel für den Bau des neuen Potsdamer Garnisonkirchturms hat die Initiative „Christen brauchen keine Garnisonkirche“ die Trägerstiftung scharf kritisiert. Das Vorgehen der Stiftung habe dem Ansehen der evangelischen Kirche „in der Potsdamer Stadtgesellschaft und weit darüber hinaus schweren Schaden zugefügt“, heißt es in einem Brief der Initiative an die Synodalen der Landeskirche, der zum Auftakt der Frühjahrstagung des Kirchenparlaments am Freitag in Berlin verteilt wurde und dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Das Projekt Garnisonkirche Potsdam sei gescheitert.

„Wir erwarten deshalb, dass seitens unserer Kirche die Vermögensverhältnisse der Garnisonkirchenstiftung und die Kostenübernahme für den in Aussicht genommenen Betrieb umfänglich geklärt und in der Stiftung personelle Konsequenzen gezogen werden“, heißt es in dem Schreiben an die 108 Synodalen, die auch über Haushaltsfragen der Landeskirche entscheiden. Die Kirchenleitung hatte kürzlich bis zu knapp eine Million Euro zusätzliche Mittel für die Garnisonkirchenstiftung zugesagt.

Das Projekt müsse nun in der Bauphase und im künftigen Betrieb voraussichtlich entweder dem Kirchenkreis Potsdam oder dem landeskirchlichen Haushalt zugeordnet werden, erklärte die Initiative: „Nach ihrem Scheitern legt die Stiftung das Projekt der Landeskirche vor die Tür.“ Die Landeskirche stehe jedoch selbst vor großen finanziellen Herausforderungen unter anderem durch die erforderliche ökologische Ausrüstung des Gebäudebestands der Kirchengemeinden.

Von RND/epd