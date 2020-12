Potsdam

Es war ein langes Hin und Her. Jetzt steht fest: Fast alle Gemeinden im evangelischen Kirchenkreis Potsdam feiern zu Weihnachten keinen Gottesdienst in den Kirchen. Dem gingen intensive Beratungen der Gemeindekirchenräte zuvor, wie Superintendentin Angelika Zädow der MAZ berichtet. Bis zuletzt habe man gehofft, dass die Corona-Pandemie die Präsenz-Gottesdienste zur Weihnachtszeit zulässt. Dem ist nun nicht so.

Spätestens seit dem Beschluss des jüngsten Lockdowns vor einer Woche war dem Kirchenkreis klar, dass man andere Wege finden muss. Zuvor war es ein jähes ringen von einer Verordnung zur nächsten. „Unsere Pläne wurden mehrmals überworfen“, sagt Angelika Zädow. Doch die Gefahr von Corona-Infektionen ist einfach zu groß. Die Gemeindekirchenräte haben verantwortungsbewusst und mit Umsicht entschieden, so Zädow.

Anzeige

Gemeinden setzen auf alternative Formate

„Auf die Feier von großen Gottesdiensten in der Gemeinschaft wie im vergangenen Jahr müssen wir verzichten. Das trifft unsere Gemeinden hart“, so die Superintendentin. Deshalb setzen die 21 Kirchengemeinden in Potsdam und Umland größtenteils auf alternative Formate, um nicht alles in Gänze ausfallen zu lassen. Allein in zwei Gemeinden – die Nagelkreuzgemeinde und Stern-Kirchengemeinde – werden Gottesdienste unter strengen Hygiene-Auflagen und nur mit vorheriger Anmeldung vorbehaltlich stattfinden. Anmeldungen sind jedoch nicht mehr möglich.

Superintendantin Angelika Zädow. Quelle: Bernd Gartenschläger

Viele Kirchengemeinden öffnen ihre Kirchen für ein persönliches Gebet an der Krippe, den Empfang des Segens und bieten seelsorgerliche Gespräche an. Andere haben Gottesdienste aufgezeichnet und stellen sie an Heilig Abend ins Internet. Der traditionelle „Spaziergang zum Stall“ findet virtuell statt. Das Friedenslicht kann am Gartenzaun oder vor der Kirchentür abgeholt werden. Briefe an die Gemeindeglieder mit Andachten am Küchentisch werden verschickt, Weihnachtstüten mit kleinen Überraschungen verteilt.

Gebet nicht an Ort, Raum oder Zeit gebunden

Zum diesjährigen Weihnachtsfest steht das Gebet im Kirchenkreis Potsdam ganz im Zeichen der Corona-Pandemie – für die Erkrankten und ihre Angehörigen, für die Ärzte und Pflegekräfte in den Kliniken und Pflegeheimen, für die Verantwortlichen in den zuständigen Ämtern und der Politik, für die Seelsorger in den Krankenhäusern und für alle, die unter dieser Situation leiden, informiert Angelika Zädow weiter.

Lesen Sie auch: Stille Nacht: Wie Brandenburger Pfarrer auf das Weihnachtsfest blicken

„Für mich bedeutet die diesjährige Erfahrung, vor allem auf die Form des persönlichen Gebetes zurück zu greifen, um meinem Glauben Ausdruck zu verleihen“, so die Superintendentin. Das Gebet sei nicht an Ort, Raum oder Zeit gebunden, sondern vollziehe sich mitten im Alltag: Beim Spaziergang, beim Entzünden einer Kerze, einem Gedanken der durch den Kopf wandert, ebenso wie im bewussten Einrichten einer bestimmten Zeit am Tag.

Christmette wird im Internet übertragen

Ein ähnliches Vorgehen in der katholischen Kirche: Sie ruft alle Gläubigen dazu auf, den Gottesdienst in diesem Jahr über die Medien zu verfolgen oder als Hausgottesdienst selbst gestalten. Die Christmette werde an Heiligabend um 19 Uhr im Livestream übertragen, heißt es in einer Mitteilung der katholischen Peter-Paul-Kirche in Potsdam. An den Feiertage bestünde in der Zeit von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit zum persönlichen Gebet an der Krippe in der Propsteikirche.

Für alle Weihnachtsgottesdienste im Pastoralen Raum gilt eine Anmeldepflicht über die Internetseite der Peter-Paul-Kirche mit vollständiger Angabe notwendiger personenbezogenen Daten. Die Teilnahme an einem Weihnachtsgottesdienst ist nur nach vorhergehender Anmeldung und nur unter Einhaltung strenger Hygiene-Vorschriften möglich. Mehr dazu unter peter-paul-kirche.de.

Von Marcus J. Pfeiffer