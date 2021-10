Potsdam

„Normalerweise haben wir so 30 Veranstaltungen im Jahr“, sagt Christoph Meyer: „Letztes Jahr hatten wir vier, und das bei begrenztem Eintritt.“ Die nicht nur im Raum Potsdam bekannte Meyer-Group sind Schausteller seit 50 Jahren, aber so schlimm wie ihr letztes Jahr war keines. Ein Kinderkarussell und einen Lastwagen haben sie verkaufen müssen, aber auch ein neues Riesenrad beschafft.

Schausteller in Potsdam: „Ich hab mich gefragt: Macht das noch Sinn?“

Auf dem Herbstfest im Lustgarten steht ihr Karussell „Break Dance“ da, wo es seit Jahren immer wieder steht. „Private Reserven sind verbraucht; wir haben Überbrückungshilfen bekommen“, räumt Christoph Meyer: „Da habe ich manchmal schon gefragt: Macht das noch Sinn?“ Aber sie sind halt Schausteller; das ist ihr Beruf, das ist ihr Leben: „Unsere letzte Veranstaltung in Potsdam war das Herbstfest letztes Jahr. Aufhören ist keine Alternative.“ Die Menschen seien dankbar, dass es wieder einen Jahrmarkt gibt, Buden, Karussells, Musik und bunte Lichter, ja auch den Lärm der Fahrgeschäfte. „Es kommen Kinder so von ein bis zwei Jahren auf das Fest; die haben noch nie in ihrem Leben einen Rummel erlebt, weil es einfach keinen gab.“

Christoph Meyer betreib das „Break Dance“ in Potsdam beim Herbstfest. Quelle: Julius Frick

Den Lärm ringsum hört Katrin Fiedler schon gar nicht mehr. „Das ist wie Geräuschkulisse“, sagt die 54-Jährige aus Prietz bei Storckow (Oder-Spree), die drei Geschäfte mitgebracht hat und sie zusammen mit ihrem Mann, ihrer Mutter und einer Aushilfe betreibt: „Ich habe ein sehr selektives Gehör und verstehe trotz des Kraches jeden, mit dem ich rede.“ Einen Angestellten leisten kann sie sich wegen der Verdienstausfälle der Corona-Zeit nicht mehr.

Lesen Sie auch: Rummel unter Corona-Bedingungen: So trotzt das Potsdamer Oktoberfest 2020 der Krise

Über das Schaustellerhalbjahr von Oktober bis Ostern ist sie mit Corona-Hilfen gekommen – und nun riesig froh, dass sie wieder unter Menschen ist. „Ich habe Haus und Garten und habe angefangen, Kartoffeln und Tomaten zu ziehen. Und irgendwann war der Mann mal fertig mit dem Aufräumen der Garage. Das erste Mal seit 30 Jahren habe ich mit Mama zu Weihnachten wieder Plätzchen gebacken“, erzählt sie: „Wir hatten ja so gut wie keine Plätze, wo wir geschäftlich hin konnten. Aber wir müssen Kredite abzahlen.“ Die Ausrüstung des „Greifers“ und des „Puschers“ wird immer wieder mal modernisiert. Viele Schausteller-Kollegen hätten in der Corona-Zwangspause andere Jobs angenommen, mit ihren Fahrzeugen ausgeholfen oder sich als Handwerker verdingt.

Katrin Fiedler, Schaustellerin. Quelle: Rainer Schüler

„Die Leute auf dem Fest sind hungrig auf Abwechslung“, sagt sie: „Und sie sind diszipliniert. Viele tragen Maske, das müssen sie aber nur, wenn die eineinhalb Meter Abstand nicht einzuhalten sind.“ Am Eingang werde abgezählt; man müsse Personalien hinterlassen; das dauert länger als sonst und bremst den Gästezustrom. Trotzdem sind die Besucher gut gelaunt und spendabler als sonst, hat sie am ersten und sehr wetterfreundlichen Festwochenende gespürt.

Ärger über ausgefallenen Weihnachtsmarkt in Potsdam

Über die Corona-Zeit haben sie sich mangels Kirmes- und Rummelveranstaltungen mit einigen Fun Parks in Mecklenburg-Vorpommern über Wasser gehalten, wo man auf eingezäuntem Gelände länger steht, aber deutlich weniger Publikum hat. In Potsdam steht Katrin Fiedler schon viele Jahre und kennt mittlerweile viele Gäste. Ihr Baby-Flug war 1981 immerhin das erste derartige Karussell im Osten Deutschlands und ist immer noch beliebt bei den Kleinsten. „ Sonst kommen wir auf 22 Feste im Jahr, und der Weihnachtsmarkt ist unser wichtigstes.“ Fehlanzeige voriges Jahr.

Und dieses Jahr ziehen sie zu Weihnachten nach Rostock. Dann leben sie wieder in ihrem Teleskop-Wohnwagen, der eigentlich nur 2,25 Meter breit ist, in dem man die Schrankwände aber nach außen schieben und die Nutzfläche damit vergrößern kann. Auf drei Zimmer, Küche und Bad kommen sie. Auch das größte Geschäft, das mit den Greifern und den Geldschüttlern, ist so ein Auszieh-Objekt, das an einen Truck gehängt wird, vor Ort aber doppelt so groß wird. „Wir sind endlich wieder da, wo wir hin gehören“, sagt sie: „Wir sind da, um den Kindern Freude zu machen.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fred Katzschmann hat ein beliebtes Kinderkarussell beim Herbstfest Potsdam. Quelle: Julius Frick

Ein alter Bekannter, wenn auch selber erst 63 Jahre alt, ist Fred Katzschmann aus Rudolstadt; er hat die Kinder-Berg-und-Tal-Bahn mitgebracht, deren Holzkarosseriem er aus Spanien bezieht, die er aber selbst ausgestattet und gestaltet hat. Der Schausteller seit 30 Jahren ist stolz auf sein Kinderfahrgeschäft und hält es für „eines der besten auf dem Markt. Das sagen mir die Eltern und die Kinder.“

Sein letztes Fest hatte er im Herbst 2000 hier in Potsdam. Nach den drei Wochen Potsdam ziehen sie nach Neuruppin und hoffen danach auf den Weihnachtsmarkt in Chemnitz (Sachsen), denn ob es einen Weihnachtsmarkt in Potsdam gibt, weiß keiner. Christoph Meyer allerdings ist überzeugt, dass das noch klappt.

Mit einem sehr traditionellen Geschäft und Luftdruckgewehren aus der DDR sind Frank Andrich (66) und seine Frau Carla (86) hier; er stammt aus Rudolstadt in Thüringen, sie aus Baruth (Mark). Sie hatten letztes Jahr genau ein Fest, im Herbst in Potsdam nämlich. Die beiden sind Rentner und müssen davon nicht leben, aber: „Zu Hause bleiben – das ist nichts für mich“, sagt Carla. Ihr fehlte der Lärmteppich des Jahrmarktes so sehr, dass sie sich daheim das Radio lauter gedreht habe.

Von Rainer Schüler