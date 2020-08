Neubauviertel in der Nauener Vorstadt - Zuhause am Jungfernsee: „Der Himmel ist nirgendwo so blau wie hier“

Kirsten und Rolf Wissner haben sich am Jungfernsee einen Traum erfüllt und zugleich an einem Stück Potsdam mitgebaut: Sie haben am Rande des aufstrebenden Wohngebiets rund um den SAP-Campus einen Flecken Land urbar gemacht. Oder wie sie sagen: eine Lebensaufgabe angenommen.