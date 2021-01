Potsdam

Kritik an der ab Montag angekündigten Schließung der Potsdamer Kitas und Schulen übt der Kita-Elternbeirat. Eine flächendeckende Schließung von Kitas, Horten und Grundschulen sei aus Sicht des Beirats „vor allem mit Blick auf die Bildungsgerechtigkeit, die sozialemotionalen Auswirkungen innerhalb der Familien und die gesundheitsgefährdende Doppelbelastung der Eltern ... falsch“, heißt es in einem offenen Brief an die Landesregierung und den Oberbürgermeister.

Kitas, Tagespflegestellen, Grundschulen und Horte müssten landesweit offen gehalten werden und dürften nur einrichtungsbezogen im Falle von Infektionen geschlossen werden.

Beirat für tägliche Tests

Gleichzeitig müssen die Voraussetzungen für einen für Kinder, Familien und Pädagogen maximal sicheren Betrieb der Einrichtungen geschaffen werden.

Der Beirat empfiehlt eine tägliche Testung des Personals mit Antigen-Schnelltests analog zum Schnelltest-Verfahren in Altenpflegeeinrichtungen in Kitas und Grundschulen. An den Kosten sollten sich Land, Landkreise, Kommunen und Eltern gleichermaßen und fair beteiligen.

Entlastung im Homeoffice

Empfohlen werden vom Beirat Anreize für eine freiwillige Betreuung zu Hause. Eltern sollten unkompliziert von den Elternbeiträgen und Essensgeldern befreit werden. Dabei müsse jedoch klargestellt werden, dass Kinderbetreuung und Homeoffice nicht kombiniert werden sollen.

Das Angebot der freiwilligen Betreuung zu Hause solle sich vor allem an Familien richten, die arbeitsorganisatorisch eine zuverlässige Kinderbetreuung gewährleisten können (Mehrgenerationenwohnen, arbeitssuchend, Elternzeit).

Vorgeschlagen wird der Einsatz von Lüftungstechnik zur Verringerung von Aerosolen. In anderen Bundesländern seien entsprechende Geräte seit Monaten erfolgreich im Einsatz.

Werbung für Zusatzpersonal

Vorgeschlagen wird außerdem der temporäre Einsatz von zusätzlichem, auch teil-qualifiziertem, Personal etwa aus dem Kultur, Sport und Verwaltung. Dadurch könnten Gruppen klein und Kohorten unverändert gehalten werden.

Der Kita-Beirat plädiert außerdem für die Erschließung zusätzlicher Räume für Unterricht und Betreuung etwa in Museen und Theatern.

Appell des Beirats: „ Schaffen Sie jetzt die Voraussetzungen, dass Kitas nicht geschlossen werden und Grundschulen möglichst schnell wieder in den Präsenzbetrieb wechseln!“

Wie berichtet, ist Ende Dezember die Schließung von Schulen, Kitas und Horten ab 4. Januar zunächst bis 10 Januar angekündigt worden. Bleibt der Inzidenzwert zehn Tage nacheinander unter 300, sollen die Kindertageseinrichtungen laut Rathaus wieder öffnen.

In Potsdam hat die Inzidenz erst einmal am 24. Dezember über dem von der Stadt genannten Grenzwert von 300 gelegen.

Von Volker Oelschläger