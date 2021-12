Potsdam

Mehr als zwei Jahre nach dem Beschluss auf Einsetzung eines Gutachters zu den fehlerhaft erhobenen Kita-Elternbeiträgen hat die Landeshauptstadt Potsdam nun einen entsprechenden Vertrag beschlossen. Wie aus dem Ausschreibungsportal des Landes Brandenburg hervorgeht, wird sich die Stadt das Gutachten 218.750 Euro kosten lassen. Von zwei Anbietern hat das Berliner Kommunen-Beratungsunternehmen IPM den Zuschlag erhalten.

Die Potsdamer Stadtverordneten hatten im September 2019 beschlossen, dass zur „Aufklärung der Hintergründe und Verantwortlichkeiten bezüglich der Berechnung der fehlerhaften Kita-Elternbeiträge in den Jahren 2015 bis 31. Juli 2018“ ein externer Gutachter eingesetzt werden soll. Im besagten Zeitraum hatten Potsdamer Eltern zu viel für die Betreuung ihrer Kinder bezahlt, weil die zugrundeliegenden Beitragstabellen fehlerhaft gewesen waren: Posten, welche das Land Brandenburg bereits gezahlt hatte, wurden noch einmal auf die Eltern umgelegt. Der Kita-Elternbeirat hatte die Praxis öffentlich gemacht und eine Wiedergutmachung gefordert. Die deshalb notwendige Rückerstattung von Kita-Gebühren war der Hauptgrund für den 2019 verabschiedeten Nachtragshaushalt in Potsdam. 45 Millionen Euro wurden damals bereit gestellt.

Welche Fehler hat die Verwaltung gemacht?

Die Versäumnisse sollen nun also aufgearbeitet werden. Über Monate hatten die Verwaltung und die zuständigen Fachausschüsse des Rathauses eine Liste an Fragestellungen erarbeitet, die dann noch durch individuelle Fragestellungen ergänzt wurden. Die Fragen sind deutlich: Warum hat die Stadt damals so entschieden, welche Grundlagen mag es dafür gegeben haben, welche Rahmenbedingen mussten weshalb geändert werden und: Ist der Grundgedanke des Handelns nachvollziehbar? Der Gutachter soll demnach auch klären, ob möglicherweise vorsätzlich gehandelt wurde oder ob die Komplexität des Sachverhalts der Grund für das Versagen in der Verwaltung war.

Das Ergebnis der externen Untersuchung könnte weitreichende Folgen haben. Denn der Gutachter soll auch beurteilen, ob sich Hinweise auf arbeitsrechtlich, dienstrechtlich oder strafrechtlich relevante Tatbestände ergeben. Außerdem sollen Handlungsempfehlungen für die Zukunft entstehen.

