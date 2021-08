Kita, Hort und Krippe: Potsdam nimmt neuen Anlauf für einheitliche Beiträge

Potsdam

Die Stadt Potsdam versucht weiterhin, eine allgemeingültige Beitragsordnung für die Kinderbetreuung zu erstellen. Am Donnerstag wird die zuständige Beigeordnete Noosha Aubel (parteilos) dem Jugendhilfeausschuss fünf Modellrechnungen dazu vorlegen. Die Stadtverordnetenversammlung hatte das Bildungsdezernat der Stadt zu diesem Schritt verpflichtet. Letztlich sollte auf diesem Weg eine rechtssichere, einheitliche Elternbeitragsordnung für Krippe, Kita und Hort entstehen.

Unterschiede von mehr als 200 Euro möglich

Mehr als 12.000 anonymisierte Datensätze von Eltern wurden für die Rechnung ausgewertet. Die Unterschiede der Modelle sind gewaltig: Sie reichen von einem Überschuss in der Stadtkasse in Höhe von gut drei Millionen Euro bis zu einem Minus von rund drei Millionen. Für die Familien könnte sich die finanzielle Belastung durch die Kinderbetreuung ebenfalls stark verändern. Derzeit zahlen Eltern für den achtstündigen Besuch eines Einzelkindes im Kindergarten pro Monat maximal 235 Euro. Je nach Modell könnte der Betrag auf bis zu 406 Euro monatlich steigen.

Das Ziel der Verwaltung ist eine einheitliche Satzung für alle Kitas, Horte und Krippen in der Stadt. Alle Eltern sollen dasselbe zahlen, egal, wo ihre Kinder betreut werden – dabei sind die Beiträge nach dem Familieneinkommen gestaffelt, wer mehr verdient, zahlt auch etwas mehr und wer andererseits mehrere Kinder hat, erhält Rabatte auf die Beiträge.

Knackpunkt sind die Betriebskosten

Der Knackpunkt in der Berechnung der Elternbeiträge ist seit Jahren die Höhe der Betriebskosten, die die Kitaträger zahlen. Diese sind im Stadtgebiet sehr unterschiedlich, manche Kitas zahlen untypisch niedrige Mieten von nur drei bis vier Euro pro Quadratmeter, während andere deutlich höhere Betriebskosten haben. Die Umlagefähigkeit der Betriebskosten ist hoch umstritten, nicht zuletzt diese Kosten hatten die millionenschwere Rückzahlung von Elternbeiträgen und das Beitrags-Chaos verursacht. Weil die Stadt Potsdam bislang auch wegen fehlender Abrechnungen dieser Betriebskosten keine einheitliche Beitragsordnung erstellen konnte, haben seit dem Kitajahr 2019/2020 alle Kita-Träger eigene Tabellen für die Betreuungskosten.

Das präferierte Modell der Beigeordneten war stets, die stadtweit niedrigsten Beträge, die die Kita-Träger aufbringen müssen, auf alle umzulegen. So würde keine Familie künftig mehr bezahlen als heute, außerdem wäre das Ziel erreicht, dass alle ihrem Einkommen angepasst die gleiche finanzielle Belastung haben. Dieses Modell entspricht auch dem Vorschlag des Brandenburger Bildungsministeriums, bislang waren aber die finanziellen Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt nicht klar. Zumindest diese Unklarheit wird auch durch die neuen Modellrechnungen nicht endgültig beseitigt, denn Stadt und Land legen unterschiedliche Unter- und Obergrenzen bei den Elterneinkommen fest, die wiederum zu unterschiedlichen Kosten für die Familien führen.

Vier weitere Modelle

Die vier anderen Modelle sind komplex. Eine Variante sieht vor, jeden Träger einzeln zu betrachten. Das Ergebnis wäre ein Beitragschaos, im Entwurf für die städtischen Gremien ist von „nahezu 48 verschiedenen Elternbeitragsordnungen“ die Rede. Zudem wären die Kosten für die Familien extrem verschieden, der Unterschied läge bei bis zu 223 Euro im Monat. Diese massiv ungleiche Belastung der Eltern spricht klar gegen dieses Modell. Eine zweite trägerbezogene Option, die die Grundstücks- und Gebäudekosten außer acht ließe, scheidet wegen der Vielzahl an Trägern und der Ungleichbehandlung der Familien wohl ebenfalls aus.

Eine einheitliche Beitragsordnung wäre möglich, wenn die Träger sie nur bis zu ihrer individuellen Kappungsgrenze in Sachen Betriebskosten anwenden. Ein weiteres Modell beruht darauf, die meisten Träger gleich zu behandeln und nur jenen eine individuelle Beitragstabelle zuzugestehen, die besonders niedrige Betriebskosten haben. Das Potsdamer Bildungsdezernat sieht bei diesen beiden Berechnungen aber „Anwendungsschwierigkeiten“.

Die Beigeordnete zeigt sich in einer Mitteilung zufrieden mit dem Zahlenwerk: „Damit haben wir seitens der Verwaltung die Grundlagen geschaffen, zu einheitlichen Elternbeiträgen zurückzukehren. Ich hoffe darauf, dass uns die nun folgende Diskussion diesem Ziel schnell näherbringt“, sagt Noosha Aubel. Wenn die Gremien, also die Fachausschüsse für Jugendhilfe und Bildung sowie die Stadtverordnetenversammlung, sich mit den Modellen befasst haben, soll eines der fünf zum Jahresanfang 2022 empfohlen werden. Zum Kitajahr 2022/2023 könnte es also entweder wieder einheitliche Elternbeiträge geben – oder komplettes Chaos.

