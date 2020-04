Fast 900 Potsdamer Kinder besuchen die Notbetreuung

Potsdam

Fast 900 Kinder in Potsdam erhalten zur Zeit eine Notbetreuung, weil ihre Eltern in den sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. Das teilt eine Stadtsprecherin auf Anfrage mit. Eigentlich sind die Kitas, Horte und Tagespflegestellen im Zuge der Eindämmungsverordnungen seit dem 18. März geschlossen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

109 Einrichtungen sind geöffnet

Die zuständige Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) zeigt sich zufrieden: „Alle Beteiligten, also Eltern, Träger, Kindertagesbetreuungsstandorte und die Landeshauptstadt handeln in der derzeitigen Ausnahmesituation sehr besonnen und sehr gut verzahnt. Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeitenden, die eine Betreuung in den Notfalleinrichtungen sicherstellen und den Eltern, welche die besondere Situation mit viel Verständnis tragen.“

Von den 135 Betreuungseinrichtungen in der Stadt sind zur Zeit 109 geöffnet. 214 Kinder im Grundschulalter besuchen den Hort, 661 Kinder sind in ihren Kitas und Kinderkrippen. Auch Tagesmütter werden gebraucht: Zwölf Tagespflegepersonen haben eine Betriebserlaubnis für die Notbetreuung erhalten, neun Kinder werden dort betreut.

Bezahlen müssen die Eltern für diese Notbetreuung nichts – und diejenigen, die ihre Kinder zuhause haben, sind von den Kita-Gebühren ohnehin befreit. „Unabhängig davon, ob Eltern ein Betreuungsangebot in einer Notbetreuung Anspruch nehmen konnten oder nicht, müssen in Potsdam keine Elternbeiträge für den gesamten Monat April gezahlt werden“, erklärt die Stadtsprecherin Christine Homann. Das Land gleiche jedoch nur entgangene Elternbeiträge für diejenigen Kinder aus, die nicht in Kita oder Hort gingen, für die entgangenen Einnahmen aus den Notbetreuungsfamilien steht die Stadt Potsdam gerade. Auch das Essengeld, das alle Familien zur Zeit einbehalten dürfen, gleicht die Stadtkasse aus – zumeist liegt die Summe im Kitabereich bei rund 60 Euro pro Kind. „Wichtig ist der Landeshauptstadt Potsdam eine Gleichbehandlung aller Eltern im Monat April aufgrund der besonderen Lage“, erklärt Homann dazu.

Hier gibt es Hilfe für Familien Notbetreuung für Kinder kann auch jetzt noch beantragt werden. Die Formulare stehen auf der Homepage der Stadt Potsdam, benötigt werden lediglich Bescheinigungen der Arbeitgeber. Für Fragen steht der Kita-Tipp unter 0331 289-2242 bereit. Die Anmeldung zum kostenlosen Mittagessen für Schulkinder und Lebensmittel der Tafel für deren Familien erfolgen unter mittagessen@rathaus.potsdam oder unter der Telefonnummer 0331/289 1865. Das Bundesfamilienministerium hat mehrere Hilfsprogramme aufgelegt, darunter ein erhöhter Kinderzuschlag und Lohnersatz für Eltern, die wegen der Schul- und Kitaschließungen weniger verdienen. Alle Infos dazu stehen auf www.bmfsfj.de.

Wenn die Eltern während ihrer Arbeitszeiten nicht selbst auf die Kleinen aufpassen können, besteht die Möglichkeit, die Kinder in ihren angestammten Einrichtungen betreuen zu lassen. Die Voraussetzung dafür: Beide Elternteile – bei Alleinerziehenden der Elternteil mit Sorgerecht –arbeiten in sogenannten kritischen Infrastrukturen und können eine Betreuung der Kinder anderweitig nicht organisieren. Zu den Berufen gehören beispielsweise solche in der Pflege und der Polizei, aber auch Justizmitarbeiter und Angestellte des Lebensmitteleinzelhandels in Brandenburg können den entsprechenden Antrag stellen. Bei Pflegeberufen reicht es, wenn ein Elternteil einen entsprechenden Beruf hat, dann muss der andere aber ebenfalls regulär arbeiten; ein Dienst im Home Office wird als Betreuungsmöglichkeit angesehen.

Warmes Mittagessen für Schulkinder

In der Landeshauptstadt Potsdam stehen regulär aktuell rund 18.000 Plätze für die Betreuung der Kinder in Krippen, Kitas und Horten zur Verfügung. In der ersten Woche der Schließungen waren 600 Kinder in 100 Einrichtungen im gesamten Stadtgebiet betreut worden.

Zudem haben 2500 Potsdamer Kinder weniger als ihre Mitschüler oder gar nichts für das Mittagessen in der Schule bezahlt – die günstige Mahlzeit fällt mit den Schulschließungen für diese Kinder aus finanziell schwächer gestellten Familien aus. Ein Problem, findet die Bildungsbeigeordnete. „Ein warmes Mittagessen ist wichtig für eine gesunde Entwicklung von Kindern“, so Noosha Aubel in ihrer Videokolumne, „das bleibt auch in Zeiten geschlossener Schulen aufgrund der Corona-Lage so.“

Für die betroffenen Familien haben Stadtverwaltung, Tafel und Arche deshalb ein spezielles Essen auf Rädern für die Kinder konzipiert. Zusätzlich zum warmen Mittagessen für die Kleinen werden die Familien darüber auch mit Lebensmitteln der Tafel versorgt. Die Aktion startet am Mittwoch. Wie Aubel auf Twitter mitteilt, waren 48 Stunden nach der Bekanntgabe des Projekts bereit 600 Kinder auf den Listen der Verwaltung eingetragen. „Bitte haben Sie keine Scheu, von diesem Angebot Gebrauch zu machen“, schreibt sie in einem Brief an die Familien.

Von Saskia Kirf