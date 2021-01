Potsdam

Die Inzidenz sinkt, aber die Corona-Mutanten sorgen auch in Potsdam für große Verunsicherung: Ist die Entscheidung des Verwaltungsstabs vertretbar, die Kitas ab kommender Woche wieder zu öffnen? Die zuständige Beigeordnete Noosha Aubel und ihr Chef, Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD), müssen viel Kritik einstecken – vor allem für das Hin und Her in der Kommunikation. Denn erst am Freitag vergangener Woche hatte die Stadt nach tagelangen Signalen für eine schnelle Öffnung verkündet, die Einrichtungen noch für die letzte Januarwoche geschlossen zu halten. Erst ab dem 1. Februar soll die Notbetreuung ausgesetzt werden.

Maskenpflicht für Erzieher in Potsdam

Die Reaktionen auf diese Ankündigung sind geteilt. In den sozialen Netzwerken beschweren sich Eltern über mangelnde Planungssicherheit, andere kritisieren die Maskenpflicht für Erzieherinnen, wieder andere sind froh, ihre Kinder überhaupt wieder in die Betreuung geben zu können. Und es gibt auch Eltern, die sich gegen eine Öffnung aussprechen. Die Angst vor erneut steigenden Ansteckungszahlen durch Infektionen in den Kitas ist groß, zugleich sei es vor den Arbeitgebern aber kaum zu rechtfertigen, dass Kinder zu Hause betreut würden, wenn zugleich die Kitas wieder bereit stünden.

Die Zerrissenheit der Potsdamer zwischen dem Wunsch nach Normalität und der Unsicherheit in Sachen Infektionen spiegelt sich in der Politik wider. Daniel Keller, Co-Vorsitzender von Schuberts SPD in der Stadtverordnetenversammlung, begrüßt die Öffnungs-Ideen. Die Potsdamer Linke hingegen hatte bereits seit Wochen eine unverzügliche Öffnung der Kinderbetreuung gefordert – mittlerweile werden sie dafür ihrerseits von der Arbeiterwohlfahrt, Potsdams größtem Kita-Träger, scharf kritisiert. Nun sehen die Linken-Stadtverordneten Sascha Krämer und Tina Lange „endlich einen nachvollziehbaren und planbaren Weg“ der Stadt, mit Maskenpflicht und regelmäßigen Tests einen Regelbetrieb in den Kitas zu ermöglichen.

Viel Lob für Elternbeirat

Wiebke Bartelt von den Grünen sagt: „Wir unterstützen die Entscheidung der Landeshauptstadt als notwendig und verantwortungsvoll. Das Ampelsystem bietet jetzt eine Orientierung für die kommenden Wochen, das ist positiv.“ Entscheidend für die Fraktion sei die Zustimmung des Kita-Elternbeirats zum städtischen Fahrplan.

Auch die Christdemokraten im Stadthaus halten große Stücke auf die Elternvertreter. „Die jetzt ergriffenen Maßnahmen sind gut, sie sind sinnvoll, sie kommen den berechtigten Forderungen betroffener Akteure zugute und sie kommen erst, nachdem diese Akteure in ihrer Verzweiflung öffentlichen Druck aufgebaut haben“, teilt der Fraktionsvorsitzende Götz Friederich mit. „Dank gilt – wieder einmal – dem Kita-Elternbeirat, den Trägern und einer engagierten Beigeordneten.“

Stimme gegen die Kita-Öffnung in Potsdam

Es gibt jedoch auch Stimmen, die sich gegen die Öffnung aussprechen, so aus der Wählergruppe Die Andere: „Wir fordern für die Kita-Betreuung Regelungen, die vor allem die Interessen der Kinder, die Situation allein erziehender und berufstätiger Eltern aber auch den Gesundheitsschutz der Erzieherinnen berücksichtigen.“ Die Fraktion halte die Rückkehr in den regulären Kita-Betrieb erst dann für vertretbar, wenn hinreichende Maßnahmen getroffen wurden, um den Arbeitsschutz vorzubereiten und das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bekommen

Er existieren zudem Studien, nach denen die Mutante sowohl in Großbritannien als auch in Frankreich vor allem von Kindern übertragen wurde. „Mit der neuartigen Virusmutation ist nicht zu spaßen“, sagt auch CDU-Mann Friederich dazu.

Die AfD-Fraktion fordert wie auch die anderen Politiker Sicherheit: „Maßgeblich hierfür ist selbstverständlich dass alle präventiven Maßnahmen umgesetzt sind, sodass es nicht zu erneuten Ausbrüchen in Kitas kommen kann“, so Chaled-Uwe Said.

Linda Teuteberg ( FDP) spricht von einem „Kommunikations-Chaos der rot-rot-grünen Verwaltungsspitze im Potsdamer Rathaus“, sie fordert schnellen Zugang zu Schnelltests und FFP2-Masken für Erzieherinnen und Luftfilteranlagen für die Kitas.

Entschuldigung der Beigeordneten

Die Kommunikation der Stadt steht bei fast allen politischen Akteuren in der Kritik, auch der Kita-Elternbeirat hatte diese bemängelt. Die Beigeordnete Noosha Aubel selbst reagiert beim Kurznachrichtendienst Twitter mit deutlichen Worten: „Ich kann alle Potsdamer Eltern gut verstehen, die jetzt mit Unverständnis ob der Beibehaltung der Notbetreuung reagieren. Der Zeitpunkt und die fehlende Eindeutigkeit der Kommunikation sind Mist. Dafür können wir uns nur entschuldigen“ schreibt sie.

Eine Entschuldigung, die gut ankommt – und die Kritik mancher in der Debatte umlenkt. So kommentiert): „Diese klare Kommunikation hätte ich mir – nicht nur bei dieser Herausforderung – vom Oberbürgermeister gewünscht. Wenn es kritisch wird, schickt Herr, wie so oft, seine Dezernenten in die Bütt. Bleibt zu hoffen, dass der Oberbürgermeister nicht nur die schönen Dinge verkündet, denn Verantwortung ist unteilbar.“

Von Saskia Kirf