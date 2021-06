Kita für Geschwister: Längere Betreuung in Elternzeit soll leichter zu haben sein

Potsdam

Potsdamer Eltern, die ihre älteren Kinder während einer erneuten Elternzeit in gewohntem Umfang in der Kita betreuen lassen wollen, soll dies künftig leichter möglich sein. Das ist das Ergebnis eines Prüfauftrags der Stadtverordneten an das Jugendamt.

„Fokus auf das große Kind“

Bislang wird der Rechtsanspruch der älteren Kinder auf eine Betreuung im Kindergarten automatisch auf sechs Stunden reduziert, wenn ein Geschwisterkind geboren wird und somit Mutter, Vater oder beide Elternteile in Elternzeit gehen. Stadtverordnete wie Tina Lange (Linke) und der Kita-Elternbeirat hatten diese Praxis schon länger kritisiert. Denn weder für die Eltern noch für die älteren Kinder sei dies optimal, so die Argumentation: Die einen haben ein Neugeborenes zu versorgen, die anderen werden durch den veränderten Alltag in ihren Bedürfnissen übersehen.

„Wir müssen Fokus auf das große Kind setzen, dem Stunden seines strukturierten Alltags weggenommen werden“, sagt Robert Witzsche vom Kita-Elternbeirat. Es spräche dabei nichts dagegen, dass Familien sich bewusst für mehr Familienzeit entscheiden und die größeren Geschwister in größerem Maße zu Hause betreuten. „Aber diese Entscheidung kann nicht vom Jugendamt oder der Stadt übernommen werden.“

Weniger Bürokratie

Einfach so ändern kann die Stadt das Vorgehen zwar nicht, verspricht aber, es den Eltern leichter zu machen. „Jeder Einzelfall muss vor Gericht überprüfbar sein“, erklärte die Kita-Bereichsleiterin Kerstin Elsaßer dazu im Jugendhilfeausschuss. Die erneute Elternzeit allein sei nach dem geltenden Kitagesetz eben kein ausreichendes Kriterium für eine achtstündige Betreuung – lediglich für einen Umfang von sechs Stunden müssen keine Argumente wie Arbeitsverträge geliefert werden, alle anderen Betreuungszeitmodelle sind in Potsdam nur auf Antrag zu haben.

Zumindest dieser Antrag soll nach der Geburt weiterer Kinder aber einfacher werden. „Wir schauen, wir der Verwaltungsaufwand reduziert werden kann“, so Kerstin Elsaßer. Im Antrag soll die Option einer kurzen Stellungnahme der Eltern ausgenommen werden, die Anträge dann „wohlwollend geprüft“. Derzeit werde zumindest für die Zeit des Mutterschutzes, also acht Wochen nach der Niederkunft, ohne Einzelfallprüfung dem Wunsch nach einer höheren Betreuungszeit als den vorgesehenen sechs Stunden stattgegeben. „Wir prüfen auch den Vorschlag, diese Zeit auf zwölf Wochen auszudehnen“, so die Kita-Bereichsleiterin. „Außerdem wird das Prozedere im Kita-Tipp überprüft, wir wollen mehr Möglichkeiten zur schnellen Hilfe bieten.“

Von Saskia Kirf