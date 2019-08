Babelsberg

Die Babelsberger Oberlin-Kita leidet unter akutem Personalnotstand. Wie die zuständige Bereichsleiterin den Eltern am Freitag der vergangenen Woche mitteilte, muss die Kita deshalb die Öffnungszeiten ändern. Statt wie sonst um 6.30 Uhr öffnet die Einrichtung erst um 8 Uhr, zudem wird eine Stunde früher geschlossen. Dem Schreiben zufolge, das der MAZ vorliegt, werden zudem die Eingewöhnungen neuer Kinder verschoben und ein Aufnahmestopp für neue Kita-Kinder verhängt.

Sieben von 24 Mitarbeitern fehlen

Insgesamt fehlen sieben von 24 Mitarbeiterinnen der Einrichtung. „Bis auf eine waren diese Abwesenheiten nicht planbar“, sagt Judith Langner vom Kitaträger Verein Oberlinhaus. Neben krankheitsbedingten Ausfällen seien auch Kündigungen, Urlaube und ein Todesfall zeitgleich aufgetreten – dies wird im Elternbrief jedoch nicht erläutert. „Auch für uns ist das eine schlimme Situation, für das Team ist die Belastung ebenso groß wie für die Eltern.“ Dennoch müsse der Träger nun die Mitarbeiter schützen. „Wir haben uns für die verkürzten Öffnungszeiten entschieden, damit nicht noch mehr Mitarbeiter krank werden“, so Judith Langner. Sie beklagt eine allgemein viel zu dünne Personaldecke in Kitas: „Ausfälle können wir kaum kompensieren.“

Die betroffenen Eltern – in der Babelsberger Einrichtung werden rund 100 Kinder mit und ohne Behinderungen betreut – kritisieren vor allem die aus ihrer Sicht mangelhafte Kommunikation. „Die Mail ging nur an die Elternvertreter, nicht an alle Eltern, zudem wurde sie am Freitagnachmittag versandt“, sagt ein Vater. Er selbst habe die Information weitergeleitet bekommen, andere Eltern hätten aber nur zufällig von den Problemen erfahren – oder eben gar nicht. „Heute morgen gab es chaotische Zustände an der Kita“, sagt er. Denn vor Ort seien schlicht die Türen verschlossen gewesen, Informationen für die Eltern, welche die E-Mail der Bereichsleitung nicht erhalten hatten, habe es nicht gegeben. „Wir weisen außerdem seit Jahren darauf hin, dass es im Team eine sehr hohe Fluktuation gibt, dass die Erzieher von der Leitungs- und Managementebene des Oberlinhauses allein gelassen werden“, so der Potsdamer. Mehrere Mitarbeiter seien zum Sommer gegangen und nicht ersetzt worden, die Arbeitsbelastung für die verbliebenen Erzieherinnen würde so noch weiter gesteigert. „Das muss anders gehandhabt werden.“

Abhilfe binnen weniger Tage

Die zuständigen Kräfte im Trägerverein versuchen nun, möglichst schnell Abhilfe zu schaffen. „Im Haus wurden gezielt Mitarbeiter in anderen Bereichen angesprochen, die externen Stellenausschreibungen wurden noch einmal erweitert“, sagt die Kita-Bereichsleiterin Judith Langner. Ab der kommenden Woche seien bereits zwei Mitarbeiterinnen aus anderen Abteilungen fest für die Kita eingeplant. „Wir sind wirklich mit Hochdruck bei der Personalsuche und hoffen, spätestens Ende der Woche den Engpass beenden zu können.“ Gleichzeitig hätten die Elternvertreter bereits Unterstützung signalisiert, es werde geprüft, ob deren Ideen umsetzbar seien. In Einzelfällen sei für diejenigen Eltern, die auf die Kernzeitbetreuung etwa aus dienstlichen Gründen angewiesen seien, auch die kurzfristige Unterbringung der Kinder in der Oberlin-Kita in Eiche möglich. „Aber das ist für Babelsberger Eltern natürlich wenig attraktiv, weil die Wege einfach weit sind“, sagt Judith Langner.

Der Fachkräftemangel beschäftigt alle Branchen, immer wieder klagen Unternehmen über zu wenige Bewerber. Zuletzt hatten zwei Kita-Leiter, deren Einrichtungen derzeit vom Kommunalen Immobilienservice ausgebaut werden, berichtet, dass sie große Probleme hätten, die neu geschaffenen Stellen zu besetzen. Insgesamt stehen in Potsdam zur Zeit etwa 3900 Krippen- und 6500 Kitaplätze zur Verfügung, außerdem gibt es 8100 Hortplätze. Realisiert wird dieses Angebot durch 43 Träger in 123 Einrichtungen. Durch Neu- und Anbauten der Träger und der Stadt entstehen zur Zeit mehrere Hundert weiterer Betreuungsplätze.

Von Saskia Kirf