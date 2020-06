Potsdam

Sie sind wieder da: Mehr als 18000 Potsdamer Kinder dürfen seit Montag wieder in die Kitas und Horte gehen, mit ihren Freunden spielen und die gewohnten Erzieher belagern. Fast alle der 134 Kitas und Tagespflegestellen sowie die Horte der Grundschulen haben den Regelbetrieb weitgehend wieder aufgenommen, wenn auch weiterhin mit kleinen Einschränkungen.

„Im großen und ganzen läuft der Start reibungslos“, sagt Robert Witzsche vom Potsdamer Kita-Elternbeirat. Der Beirat hatte in den vergangenen Tagen immer wieder Anfragen von Eltern, hat Tipps und Daten geliefert, um den Neustart für die Familien leichter zu machen. „Wir haben auch darum gebeten, kontaktiert zu werden, falls es irgendwo hakt und haben bislang keine derartigen Rückmeldungen“, sagt Witzsche. Zwar wisse er um einzelne Einrichtungen, die noch nicht regulär geöffnet hätten. „Da wurde aber frühzeitig kommuniziert, dass die Vorgaben nicht so schnell umgesetzt werden können oder es fehlt am Personal“, erklärt er. Bis zum Beginn der kommenden Woche sollten diese kleineren Probleme aber gelöst sein.

Freiwillige Tests für Mitarbeiter

Tatsächlich ist die Personalfrage für einige Träger schwierig, weil sie Mitarbeiterinnen, welche zu den Corona-Risikogruppen gehören, besonders schützen wollen – oder ein hoher Krankenstand herrscht. „Zur Gesamtproblematik der Risikogruppen an sich müssen noch viele Fragen geklärt werde, da sind wir im Austausch mit Gesundheitsämtern und Ministerien“, sagt die Vorstandsvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt ( Awo), Angela Schweers. Die Awo ist der größte Träger von Betreuungseinrichtungen in Potsdam, fast 3000 Kinder in der Stadt besuchen eine Kita oder einen Hort des Verbands.

Bereits am vergangenen Freitag hatte Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) angekündigt, dass Lehrer und Erzieher sich für drei Monate alle zwei Wochen testen lassen können. Eine gute Idee, findet Awo-Chefin Schweers. „Wir begrüßen das“, sagt sie. „Die Tests sind ein Mittel, um gegebenenfalls rechtzeitig Maßnahmen zur Therapie und gegen die Verbreitung des Virus zu ergreifen.“ Zugleich habe die Arbeiterwohlfahrt allen Beschäftigten eine betriebsärztliche Beratung angeboten und sich um Schutzmaßnahmen wie Masken und Desinfektionsmittel gekümmert – Eltern dürfen die Einrichtungen nur zum Bringen und Abholen und nur mit Maske betreten. Auch in anderen Kitas müssen sich die Kleinen an den Anblick von Mama und Papa mit Mund-Nasen-Bedeckung gewöhnen. So teilt das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk ( EJF) in einem Elternbrief die geltenden Hygieneregeln mit: feste Gruppen für die Kinder, Maske für die Eltern, eingeschränkte Abholzeiten.

Die Freude ist groß

In erster Linie überwiegt zur Zeit aber nicht die Sorge vor Corona, sondern die Freude bei Kindern und Erziehern – und die Erleichterung bei den Eltern, die teils drei Monate lang oftmals zusätzlich zur Arbeit ihre Kinder durchgehend zu Hause betreut haben. „Ich habe morgens um fünf und am späten Abend gearbeitet“, sagt eine Mutter, deren Söhne eine Kita in der Innenstadt besuchen. „Ich bin wahnsinnig froh für uns als Familie, dass wir jetzt wieder etwas Normalität bekommen.“ Robert Witzsche vom Kita-Elternbeirat beobachtet sehr motivierte Erzieher: „Man merkt sofort, dass die Freude wirklich groß ist und dass die normale Arbeit ihnen ebenso gefehlt hat wie den Familien“, sagt er.

Das sehen die Angestellten ebenso. „Es macht wieder Spaß. Wir haben schon lange nicht mehr so glückliche Kinder gesehen“, heißt es aus dem Hort Am Herzberg in Golm. „Sie dürfen wieder freiwählen und das macht sie am glücklichsten.“ In der Kita Pfiffikus sieht die Leitung“große Freude bei den Kindern, bei einigen ist es so, als wären sie nie weg gewesen.“

Neben aller Freude gibt es aber auch einen Wermutstropfen für manche Eltern, wie Kita-Elternbeiratssprecher Robert Witzsche sagt: „Es gibt Eltern, die in der Zeit der Notbetreuung den vollen Elternbeitrag leisten sollten, obwohl ihr Kind vielleicht nur wenige Tage in der Einrichtung war.“ Die Elternvertreter wollen das Gespräch mit der Stadt dazu suchen. „Denn die Träger erhalten einen finanziellen Ausgleich vom Land für den ganzen Monat“, erklärt Witzsche, „daher geht ihnen finanziell nichts verloren.“ Zugleich mahnt er einen tragfähigen Plan für eine mögliche zweite Corona-Welle an.

Von Saskia Kirf