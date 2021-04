Potsdam

Auch zum neuen Kitajahr wird es wohl keine einheitlichen Kita- und Hortbeiträge in Potsdam geben. Das Ziel, eine für alle Träger geltende Beitragsordnung zu erstellen, ist kaum mehr zu erreichen. Das machte die zuständige Beigeordnete Noosha Aubel am Donnerstag im Jugendhilfeausschuss klar.

Alle sollen das gleiche zahlen – eigentlich

Eigentlich ist das erklärte Ziel der Verwaltung, dass alle Eltern die gleichen finanziellen Lasten haben. Je nach Einkommen und Zahl der betreuten Kinder sind die Beiträge gestaffelt, aber sie sollen grundsätzlich unabhängig davon sein, in welcher Kita oder in welchem Hort das Kind ist. Derzeit ist das nicht der Fall. Weil die Stadt Potsdam jahrelang mit einer fehlerhaften Beitragsordnung gearbeitet hatte und die Eltern Beiträge in Millionenhähe zurückfordern konnten, haben derzeit die Kitaträger jeweils einzeln eine Ordnung erarbeitet. So kann es dazu kommen, dass benachbarte Familien, deren Kinder in unterschiedlichen Kitas betreut werden, unterschiedlich viel bezahlen.

Der Grund für die Unterschiede sind die umlagefähigen Betriebskosten der Kitaträger. Wie Sabine Frenkler, Geschäftsführerin der Jugendhilfe der Arbeiterwohlfahrt und damit des größten Potsdamer Kitaträgers, im Ausschuss erklärte, sind es hauptsächlich die Gebäudekosten, die unterschiedlich zu Buche schlagen und somit teils hunderte Euro Differenz ausmachen.

Fünf Modelle sollten es sein

Die Stadtverordneten hatten das Jugendamt zu einer Prüfung verpflichtet, wie eine Einheitlichkeit wieder hergestellt werden könne. Fünf verschiedene Modelle wollte Noosha Aubel durchrechnen lassen, doch nur zwei davon lieferten ein belastbares Ergebnis: Einige Kitaträger hatten die dafür notwendigen Zahlen zu ihren Betriebskosten trotz mehrmaliger Aufforderung nicht geliefert, mokierte die Beigeordnete.

Sie machte auch klar, welches ihre präferierte Lösung wäre. Es ist zugleich der Vorschlag des Brandenburger Bildungsministeriums: Der stadtweit niedrigste Betriebskostenwert wird für alle Träger angenommen. So würde keine Familie künftig mehr bezahlen als heute, außerdem wäre das Ziel erreicht, dass alle ihrem Einkommen angepasst die gleiche finanzielle Belastung haben.

Knapper Zeitplan

Allerdings kann die Stadtverordnetenversammlung diesen Vorschlag nicht einfach im Mai beschließen, denn sie hatte ja nur eine Prüfung beauftragt. Mahner im eigenen Haus hätten sie überstimmt, bekannte Noosha Aubel. „Bedauerlicherweise habe ich es nicht geschafft, mich mit diesem Vorschlag durchsetzen“, so die Beigeordnete im Ausschuss: Das Risiko des Scheiterns sei groß, die finanziellen Belastungen für die gebeutelten kommunalen Haushalt noch nicht gänzlich absehbar, aus einem Prüfauftrag kann nicht einfach ein Beschluss werden. Stattdessen soll den Stadtverordneten das Ergebnis nun schlicht mitgeteilt werden, dann müssen sie selbst aktiv werden – zeitlich äußerst ambitioniert, denn im Juni findet die letzte Stadtverordnetenversammlung vor der Sommerpause statt.

Parallel, quasi als Plan B, bereitet das Jugendamt sich darauf vor, den Trägern einheitliche Rahmenbedingungen zu geben.

