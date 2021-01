Potsdam

Ende vergangener Woche hat die Stadt Potsdam eine überraschende Kehrtwende hingelegt: Obwohl die Corona-Inzidenz kräftig sinkt, sollen die Kitas und Horte nicht wie zunächst angekündigt sofort öffnen. Stattdessen haben die Träger nun eine Woche Zeit, um Hygiene- und Schutzmaßnahmen umzusetzen. In den Kitas wird derweil viel diskutiert – viele Erzieherinnen sind froh über mehr Sicherheit. Mirjana Slotta-Pietrzik, 34, bereut Kinder in einer Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) in der Potsdamer Innenstadt.

Mirjana Slotta-Pietrzik, Sie sind Erzieherin in einer mittelgroßen Kita. Sind Sie beruhigt, dass die Einrichtungen nun erst im Februar wieder regulär öffnen sollen?

Ja, auf jeden Fall. Ich hinterfrage die Corona-Politik in Bezug auf die Kitas ganz stark. Eine sofortige Öffnung hätte ich mir nicht erklären können.

Die 34 Jahre alte Mirjana Slotta-Pietrzik ist selbst Mutter zweier Kinder und arbeitet als Erzieherin. Quelle: Tobias Koch, Dreidreieins Fotografie

Die Infektionszahlen in Potsdam sind zuletzt aber stark gesunken, viele Familien sind am Limit und dringend auf die Betreuung angewiesen. Zählt das nicht?

Es ist für mich schwierig, die Inzidenzwerte als Faktor heranzuziehen. Denn der Wert war gerade noch sehr hoch, jetzt ist er endlich gesunken, was aber ja nicht bedeutet, dass das so bleibt. Dass Kinder und Eltern die Kitas brauchen, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Aber die Familien brauchen auch Konstanz und eine klare Kommunikation. Ich finde es unsinnig, beim ersten Absinken des Wertes sofort die Einrichtungen zu öffnen und damit zu riskieren, dass es in den Kitas wieder zu einer Vielzahl von Infektionen kommt. Damit schafft man für die Kinder, die Eltern und auch für deren Arbeitgeber ein ständiges hin und her.

Wenn die Kita-Türen am 1. Februar wieder aufgehen, werden die Familien weiter angehalten, ihre Kinder wenn möglich zu Hause zu betreuen. Kann das funktionieren?

Ich verstehe den Wunsch von Kindern und Eltern nach der geregelten Betreuung sehr gut und ich sehe auch, dass die Entscheidung, die Kinder in die Betreuung zu geben, eine individuelle ist. Jede Familie hat ein gewisses Limit, das ist zu respektieren. Wenn es eine klare Ansage der Politik dazu gäbe, wäre es für viele Familien leichter. Grundsätzlich wird das bei einigen Familien funktionieren. Allerdings haben alle berufstätigen Eltern auch eine Verantwortung gegenüber ihren Kollegen und ihrem Arbeitgeber, da herrscht ein ganz großer Druck. Vor allem aber sehnen sich alle Kinder nach sozialen Kontakten.

Als Erzieherin haben Sie automatisch engen Kontakt zu vielen Menschen, Kinder kann man nicht ohne Körperkontakt betreuen. Aber wie wird dabei die Gesundheit der Pädagoginnen geschützt?

Wir haben da im Team viel drüber gesprochen. Am Maskentragen während der Arbeit führt kein Weg vorbei – auch im Alltag mit den Kindern. Zum Glück haben wir auch schon in der vergangenen Woche die ersten 250 FFP2-Masken für uns Mitarbeiter von der Awo bekommen. Hygienestandards wie das Desinfizieren von Türklinken, Spielzeugen und den ganzen kleinen Stellen in so einer Kita sind aber aus meiner Sicht unter Vollauslastung nur ganz schwer einzuhalten, denn wir sind ja in allererster Linie für die Kinder da.

Regelmäßige Tests für Erzieherinnen – aber nicht für die Kinder

Die Kinder sollen wiederum in festen Gruppen spielen, sich nicht vermischen. Wie sind Ihre Erfahrungen damit?

Das klappt eigentlich wirklich gut, schon seit dem ersten Lockdown. Wir haben hier in der Kita getrennte Essenszeiten für die Gruppen, wir gehen nacheinander raus auf den Spielplatz im Hof. Das setzt viel interne Kommunikation voraus, aber das kriegen wir gut hin. So begegnen sich die Kinder nur mal im Flur, wo sie Abstand halten sollen.

Und können kleine Kinder Abstand zueinander halten?

Die älteren Kinder können das. Bei den jüngeren ist es unheimlich schwierig, die fühlen sich eingeschränkt und können diese Regeln auch aufgrund ihrer kognitiven Entwicklung noch gar nicht greifen.

Für die Sicherheit in den Kitas soll es künftig regelmäßige Coronatests bei den Erzieherinnen geben.

Ja, das ist auch eine zentrale Forderung der Träger- und Elternvertreter. Allerdings wären regelmäßige Tests für alle, die sich in einer Kita bewegen noch besser – also auch für die Kinder und Eltern. Ich weiß, dass schwer umsetzbar ist, aber für mich ist es eigentlich unumgänglich. Letztlich wissen wir auch nach einem Jahr Pandemie noch nicht viel darüber, wie sehr Kinder Überträger dieses Virus sind. Wir gehen da von einer hohen Dunkelziffer aus, die man nur mit Hilfe regelmäßiger Tests ausleuchten kann.

Eine andere Forderung ist die Priorisierung von Pädagogen beim Impfen. Wäre das eine Hilfe?

Unbedingt, ich bin beispielsweise nach der geltenden Regelung als junge, gesunde Frau sehr weit unten auf der Liste, bislang rechne ich nicht vor dem Herbst mit einer Impfung. Und die Kinder können gar nicht immunisiert werden. Bei einer Prisorisierung finde ich wichtig, dass die Kolleginnen, die zu einer Risikogruppe gehören, auf jeden Fall vorgezogen werden.

Sie würden sich also ohne Vorbehalt impfen lassen?

Ja. Bei uns nicht vorerkrankten Kollegen geht man erst einmal davon aus, dass wir eine Infektion überleben, aber natürlich wünschen auch wir uns angesichts der vielen Kontakte einen sicheren Schutz. Schließlich gibt es auch Kita-Kinder und Angehörige mit schweren Gesundheitsproblemen – und wir haben auch selbst Familien und damit Kinder, die ihrerseits wieder in andere Einrichtungen gehen und unsere Infektionen weitertragen können. Das wird ganz schnell ein Schneeball, den man kaum aufhalten kann. Als diejenigen, die innerhalb der systemrelevanten Gruppen am ehesten ungeschützt Kontakt zu vielen Menschen haben, wäre eine Priorisierung deshalb total sinnvoll.

Im ersten Lockdown wurden die Kitas zunächst stundenweise wieder geöffnet. Wäre das aus Ihrer Sicht auch jetzt ein Modell?

Unbedingt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Familien mit Notbetreuungsanspruch diesen ganz normal nutzen können und alle anderen zum Beispiel in so eine Art Halbtagsbetreuung gehen, oder in ein wochenweise aufgeteiltes Modell. So würde man die Gruppengrößen klein halten und zugleich sicherstellen, dass immer Kolleginnen da sind, die keinen Kontakt zu den anderen hatten und die im Notfall einspringen könnten. Ich hätte viele mögliche Modelle gesehen, um die Familien zu unterstützen. Aber grundsätzlich wäre für mich eine weitere Kita-Schließung der richtige Weg gewesen.

Insgesamt wirkt der Erzieherberuf gerade sehr hart, schließlich ist die eigentliche Kernarbeit mit den Kindern gerade oftmals eingeschränkt. Hadern Sie mit dem Beruf?

Nein, niemals. Ich möchte auf keinen Fall etwas anderes machen, als Kinder zu begleiten. Der administrative Part ist zur zeit groß, aber auch das macht mir Spaß – und führt dazu, dass wir hoffentlich bald wieder normal arbeiten können.

