So verrückt läuft die Kitaplatz-Vergabe in Potsdam

Innenstadt

Die Vergabe von Krippen- und Kindergartenplätzen in Potsdam sorgt einmal mehr für scharfe Kritik. Dutzende Potsdamer Eltern haben am Dienstagmorgen versucht, ihre Kinder in einer Kita in der Innenstadt anzumelden. Seit den Nachtstunden campierten Eltern vor der Kita „Froschkönig“ in der Neustädter Havelbucht, wie ein Vater der MAZ berichtet. „Die ersten sagten, sie seien um 2 Uhr morgens mit Stühlen und warmen Getränken vor Ort gewesen.“ 13 Krippen- und zwei Kitapläze hatte die Einrichtung zu vergeben.

Frust bei Eltern und Trägern gleichermaßen

Der Vater, der selbst um 6 Uhr vor Ort war, ist frustriert. Aus Angst vor Nachteilen für seine kleine Tochter möchte er seinen Namen nicht in der Zeitung lesen. „Wir haben sieben Bewerbungen um einen Platz ab dem ersten Geburtstag offen und zur Zeit wenig Hoffnung, dass es klappt“, sagt er. Das ist kein Einzelfall: Zum aktuellen Kitajahr waren in der Stadt fast 50 Kinder ohne Betreuungsplatz, mehr als 20 Eltern haben bereits auf Erstattung ihres Verdienstausfalls geklagt. Auch der Vater, der nun seine Tochter auf eine weitere Kita-Warteliste eingetragen hat, ist willens, zu klagen. Weil er mehr verdient, würde seine Frau im Fall des Falls zuhause bleiben und die Tochter betreuen. „Es kann doch nicht gewollt sein, dass man in dieses Versorgermodell zurückfällt“, sagt er.

Die Vergabe von Betreuungsplätzen ist bei den freien Trägern unterschiedlich geregelt. 48 Träger gibt es in Potsdam, sie betreiben rund 120 Betreuungseinrichtungen, dazu kommen noch rund 100 Tagespflegepersonen, die sich um je fünf Kinder kümmern. Die einen bieten Tage der offenen Tür an, bei denen Anmeldelisten ausgefüllt werden können, die anderen betreiben eigene Onlineportale zur Bewerbung, wieder andere sagen Plätze am Telefon oder per Mail zu. Wie die Plätze letztlich vergeben werden, ist meist nicht transparent. „Das ist auch etwas, das ich scharf kritisiere“, sagt der Potsdamer Vater. Er betont, dass er großes Verständnis für die einzelnen Träger und Einrichtungen habe, denn diese könnten nichts für den Platzmangel. „Aber die Vergabe ist einfach nicht zeitgemäß, sie ist würdelos“, sagt er.

Anderes Verfahren wurde auch kritisiert

Beim Träger Independent Living, der die Kita Froschkönig betreibt, versteht man die Kritik gut. „Es ist für alle Seiten höchst unbefriedigend“, sagt die Geschäftsführerin Irene Seidel. Doch die Vergabe nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, hat Gründe: „Wir haben früher mit Listen gearbeitet, doch da wurde uns vorgeworfen, wir würden einzelne Familien benachteiligen oder andere bevorzugen“, erklärt Irene Seidel. So hat die Kita im vergangenen Jahr die Vergabe freier Plätze auf einen einzigen Tag beschränkt. „Es ist sehr schwer für uns, den Eltern zu sagen, dass wir nichts für sie tun können“, sagt die Trägervertreterin. „Aber es gibt in einigen Wohngegenden einfach zu wenig Plätze, etwa in der Innenstadt und in Potsdam west, wo besonders viele junge Familien wohnen. Wir sind da an der vom Bildungsministerium vorgegebenen Kapazitätsgrene.“

Zu wenig Plätze in den stark nachgefragten Gebieten – dieses Problem kennt auch Potsdams größter freier Träger, die Arbeiterwohlfahrt ( Awo). „Das trifft den Kern“, sagt die Vorstandvorsitzende Angela Schweers. „Wir haben in den innerstädtischen Einrichtungen viele Bewerber und gleichzeitig am Bisamkiez 50 freie Plätze. Man muss sehen, wie man die Eltern motivieren kann, dorthin zu gehen“, sagt sie. In zwei Monaten eröffnet die Awo eine weitere Kita an der Freundschaftsinsel, 100 Plätze kommen dann in der City dazu. „Es ist wirklich schwer zu steuern“, sagt Sabine Frenkler, die bei der Awo für die Kinder- und Jugendhilfe zuständig ist.

Stadt plant schon lang Abhilfe

Um dem Vergabe-Chaos, das bei Eltern und Trägern gleichermaßen für Frust sorgt, zu begegnen, plant das Jugendamt schon seit Jahren eine zentrale Kitaplatzvergabe, den so genannten Kita-Navigator. Auch im aktuellen Bürgerhaushalt ist eine solche Forderung vertreten. Doch bislang ist nicht viel passiert.

Und ob eine solche Vergabestelle überhaupt hilfreich wäre, bezweifeln die Träger. „Zum einen müsste die Stelle personell gut ausgestattet sein“, gibt Independent Living-Geschäftsführerin Irene Seidel zu bedenken, „und nicht zuletzt haben die Eltern ja verständliche Ansprüche und wählen Kitas auch nach deren Konzept und nach der richtigen Chemie aus.“ Auch Sabine Frenkler von der Awo ist nicht überzeugt. „So etwas ist erst sinnvoll, wenn genügend Plätze da sind, sagt sie, „einen Mangel kann man nicht verwalten. Ohne Plätze ändert das doch nur, dass die Eltern dann eben vor dem Computer in die Röhre gucken.“

Von Saskia Kirf