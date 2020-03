Potsdamer Kita-Träger LSB: Am Montag machen unsere Kitas auf

Brandenburger Vorstadt

In den Kitas der Stadt macht am Freitagmittag ein Schreiben des Bildungsministeriums die Runde, in dem die Schließung aller Schulen und Kindertagesstätten der Stadt für Montag angekündigt wird (die PNN berichteten zuerst). Doch das Ministerium dementiert die Nachricht. Gleichzeitig treten Kita-Träger auf die Bremse. „Wir haben davon gehört, aber keine offizielle Nachricht“, heißt aus der Geschäftsstelle der Landessportbund Sportservice Brandenburg gGmbH; sie betreibt in Potsdam sechs Kitas mit etwa 700 Kindern und 120 bis 130 Beschäftigten.

„Wir haben nicht vor, irgendeine Einrichtung zu schließen ohne einen Corona-Verdacht“, hieß es am Freitagnachmittag gegenüber der MAZ: „Stand jetzt, treten am Montag alle wieder an. Erst wenn der Gong ertönt und jemand sagt, wir müssen, entscheiden wir anders.“

Für eine Schließung brauche man zeitlichen Vorlauf, um alle Eltern zu informieren und eine Weiterbetreuung von Kindern zu organisieren, deren Eltern in ihren Arbeitsstätten unverzichtbar sind – „infrastrukturrelevante Personen“ nennt man das: Rettungskräfte, Ärzte und Technisches Hilfswerk zum Beispiel. Diese Menschen bräuchten aber eine amtliche Bestätigung für die Kita oder Einrichtung, dass sie wirklich unverzichtbar sind, so die LSB-Geschäftsführung. „Manche Eltern haben vier Corona-News-Ticker auf dem Handy laufen, ich keinen einzigen“, sagte ein leitender Mitarbeiter: „Manches Medium vermeldet etwas schneller, als man husten kann. Für uns gilt nur die amtliche Anweisung.“

Für den Fall einer Schließungsverfügung am Freitag oder am Wochenende brauche man für die Umsetzung Zeit bis Mittwoch. Ob in der Schließzeit die Belegschaft arbeiten kommen muss, sei noch nicht geklärt.

Von Rainer Schüler