Potsdam

Die Potsdamer Kitas werden am kommenden Montag wieder öffnen. Das hat der Verwaltungsstab der Landeshauptstadt am Mittwoch beschlossen. In einer entsprechenden Pressemitteilung aus dem Rathaus teilt die zuständige parteilose Beigeordnete Noosha Aubel mit, sie sei „froh, dass wir anhand des Kita-Stufenkonzeptes und der Corona-Ampel entscheiden konnten, dass die Kitas ab Montag wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren können.“Man bitte aber diejenigen Eltern, die es einrichten können, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Die Eltern, die die Kindertagesbetreuung nicht in Anspruch nehmen, zahlten auch keine Elternbeiträge, so Aubel.

Allerdings lässt die Mitteilung ein Schlupfloch zu: Die Öffnungen gelten „nach aktuellem Stand der Lage“. Diese kann sich ändern –wenn etwa die gefährlichen Virus-Mutationen in Potsdam gefunden werden, wird die Lage neu bewertet. Dies hatte ein Stadtsprecher bereits im Vorfeld angedeutet.

Die Corona-Ampel der Stadt zeigt Gelb, die sinkende Inzidenz in Potsdam und dem Umland sowie die freien Betten in den Brandenburger Kliniken lassen also diese Lockerung offenbar zu. Mit dem einmaligen Anstieg der Sieben-Tages-Inzidenz in der Stadt deutlich über 300 an Weihnachten war eine die Schließung ab dem 4. Januar ausgesprochen worden.

Spucktests und Maskenpflicht

In dieser Woche waren die freien Träger der Betreuungseinrichtungen angehalten, eine Reihe von Hygiene- und Schutzmaßnahmen umzusetzen. So sollen die Erzieherinnen künftig auch bei der Arbeit medizinische Masken tragen, außerdem werden regelmäßige Coronatests, so genannte Spucktests angeboten. „Der Spucktest erfolgt ohne körperlichen Eingriff und liefert ein Ergebnis innerhalb von zehn bis 15 Minuten. Der Test verfügt über eine hohe Sensitivität und Spezifität. Auf einen positiven Spucktest folgt zwingend eine PCR-Testung“, hatte die Verwaltung dazu Ende vergangener Woche mitgeteilt.

Eine Daten-Auswertung des Dachverbands der Betriebskrankenkassen zeigt indet, wie nötig Sicherheitsmaßnahmen in den Kitas ist: Vor den Schließungen im Dezember war die Berufsgruppe der Beschäftigten in Kindertagesstätten und Vorschulen am stärksten von Covid-19 betroffen. Keine andere Gruppe von Beschäftigten wurde in diesem Zeitraum so oft wegen einer Covid-Infektion krankgeschrieben, wie die Erzieherinnen.

„Mit 162 Krankmeldungen aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus je 10.000 Beschäftigte liegen Kitas und Vorschulen noch vor den Pflegekräften in Altenheimen und medizinischem Personal in Krankenhäusern“, heißt es in der Mitteilung. Ausgewertet wurden die Daten von vier Millionen BKK-Versicherten, die sich zwischen März und November 2020 krank gemeldet haben.

Plan bei Infektionen steht fest

Ansteckungen will Potsdam nun also vermeiden. Wenn es aber zu Infektionen in Einrichtungen kommt, dann gibt es einen Plan. „Die Lage ist aufgrund der verschiedenen Mutationen, insbesondere B 1.1.7., die bereits in Berlin und Freiburg in einer Kita sowie aktuell in immer mehr deutschen Städten nachgewiesen wurden, weiterhin dynamisch“, sagt Brigitte Meier, Leiterin des Verwaltungsstabes Corona der Landeshauptstadt. „Wird in einer Einrichtung durch Sequenzierung eine hochansteckende Virusmutation nachgewiesen, wird die jeweilige Einrichtung geschlossen und alle Personen, die in der Einrichtung anwesend waren, werden getestet“, so Meier.

Darüber hinaus werde das persönliche Umfeld der auf eine hochansteckende Virusmutation positiv getesteten Person mit höchster Priorität ermittelt. Lassen sich Infektionsketten zu anderen Einrichtungen nachweisen, erhalten die betroffenen Einrichtungen unter Berücksichtigung der infektiologischen Lage ebenfalls die Klassifizierung „rot“ und werden geschlossen.

