Klagewelle gegen Historiker: Hohenzollern-Chef übt Selbstkritik

Potsdam

In der Hohenzollern-Debatte hat der aktuelle Chef der Familie, Georg Friedrich (45), Fehler im Umgang mit kritischen Wissenschaftlern und Journalisten eingeräumt. „Ich muss selbstkritisch sagen, dass ich wohl aus meinen Erfahrungen mit anderen Streitigkeiten aus den vergangenen Jahrzehnten leider zu vertraut bin, was den Umgang mit Anwaltsschreiben angeht“, so der Ur-Ur-Enkel des letzten deutschen Kaisers im Interview mit der MAZ.

„Ich habe mir solche Schreiben früher sehr zu Herzen genommen. Das ist mir jetzt wieder sehr bewusst geworden“, sagte das Familienoberhaupt. „Ich persönlich würde einen Brief ganz anders formulieren“ äußerte Georg Friedrich weiter. „Bei jemandem, der noch nie Berührung mit derartigen Schreiben hatte, löst das sicher etwas aus. Das hatte ich so nicht eingeschätzt.“

Eine Flut von Klagen des Hauses Hohenzollern gegen Historiker und Journalisten

Der 45-Jährige steht öffentlich stark in der Kritik, weil er zahlreiche Historiker und Journalisten wegen Darstellungen zu der Rolle seiner Familie im Rechtsstreit mit der Öffentlichen Hand verklagt hatte. Betroffene Wissenschaftler um die Vorsitzende des „Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands“ Eva Schlotheuber haben die Fälle jüngst gesammelt und in einer Internet-Dokumentation veröffentlicht („Hohenzollern-Klage-Wiki“). Es handelt sich um etliche Dutzend Vorgänge. Die Hohenzollern hatten sich dadurch dem Vorwurf ausgesetzt, sie gefährdeten die Freiheit der Wissenschaft – nicht zuletzt Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) hatte daraufhin Druck auf Georg Friedrich gemacht.

Georg Friedrich kündigt Ende von Verfahren an

Im MAZ-Interview betonte Georg Friedrich jetzt, es habe „seit zweieinhalb Jahren kein neues Verfahren gegeben“. Zu einem noch anhängigen Verfahren gegen den Historiker Winfried Süß vom Potsdamer Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZDF) sagte der Hohenzollern-Chef: „Ich habe bereits verfügt, die noch anhängige Klage fallen zu lassen, bei der es um eine Interviewäußerung von Winfried Süß ging. Damit ist dieses Kapitel für mich abgeschlossen.“

Im Rückblick und „mit mehr Gelassenheit“ sehe er doch andere Wege als den Rechtsweg, um seine Position zu verdeutlichen, sagte Georg Friedrich.

Von Ulrich Wangemann