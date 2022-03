Potsdam

Fröhlich und spritzig („Allegro con brio“) soll der erste Satz der Sonatine für Klarinette und Klavier von dem britischen Komponisten Malcom Arnold klingen. Der Schwede Magnus Holmander macht von den ersten Tönen seines Konzerts an deutlich, wofür er steht: für expressive, weiche, ruhige Interpretationen und einen klaren, kernigen Ton. Wie ein Tänzer geht er dabei manchmal in die Knie, um auch tiefer liegende Facetten aus seinem klassischen Holzblasinstrument herauszuholen. Holmander ist noch keine 30 Jahre alt und steht in den Startlöchern. Er könnte einmal auf den großen Bühnen der Welt gefeiert werden. Bis dahin ist es noch eine Wegstrecke.

Förderung über drei Jahre

Für Nachwuchssolisten wie ihn veranstaltet der Potsdamer Nikolaisaal die „Debüt“-Reihe im Foyer, die sich über drei Jahre zieht. Im ersten Jahr stellen sich die Künstler im Foyer bei einem „Gesprächskonzert“ vor, im Jahr drauf präsentieren sie dann ein kammermusikalisches Programm auf der großen Bühne mit einem kleinen Ensemble. Als Abschluss winkt der Auftritt mit einem großen Orchester.

Lockeres Gespräch

Für das Publikum bietet sich dabei die Chance, einen Musiker aus nächster Nähe zu erleben und Zeuge seines Reifungsprozesses zu werden. Holmander ist mit seinem Klavierpartner Henrik Mawe aus Stockholm angereist. Zwischen den aufgeführten Stücken verwickelt Michael Dühn, der gastgebende Programmdirektor, das Duo in ein lockeres Kennenlern-Gespräch.

Spielen mit dem Sensor

Holmander ist kein Purist, der seine Karriere allein auf seine Virtuosität als Instrumentalist bauen möchte. Nebenher übt er sich als Zauberer, wobei sich der beschwörende Charakter der Klarinette sicher gut einbauen lässt. Er berichtet außerdem von visuellen Video-Effekten, die er nächstes Jahr bei seinem Auftritt im großen Saal vorzuführen verspricht. Ein Experiment führt er am Dienstagabend im Foyer bereits vor. Mit Hilfe eines Sensors unten an der Klarinette, der auf die Bewegungen des Instruments reagiert, kann er Loops aufnehmen und abspielen. Für diese „Music in Motion“-Technologie hat er eigens ein vielstimmiges Stück komponiert.

Klassik als Kerngeschäft

Im Zentrum seines Auftritts stehen aber zwei Repertoire-Stücke. Das Duo bringt Roberts Schumanns Fantasiestücke für Klavier und Klarinette zu Gehör. Im dritten Satz („Rasch und mit Feuer“) käme er auch als Magier an seine Grenzen, verrät Holmander, denn hier gebe es kaum Gelegenheit zum Luftholen. Der Abend gipfelt dann in den schillernden Klangbildern, die der französische Komponist Francis Poulenc in seinem Todesjahr 1963 in der Sonate für Klarinette und Klavier hinterließ. Hier zeigen sich Holmander und Mawe ganz in ihrem Element. Die Klassik ist und bleibt eben doch ihr Kerngeschäft.

