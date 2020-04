Herr Krusche, worauf sollte man beim Üben seines Musikinstrumentes achten?

Potsdam

Neben seinen Tätigkeiten als Solist im Orchester in Kammerformationen unterrichtet Markus Krusche an der Berliner Hochschule für Musik Hanns Eisler das Fach Klarinette.

Herr Krusche, Sie sind ein absolut virtuoser Klarinettist. War es Übung, die aus Ihnen den Meister gemacht hat?

Markus Krusche: Ich denke schon, mein Beruf hat viel mit Üben zu tun. Ich konnte mir im Kindesalter und als Jugendlicher viel aufbauen, wovon ich profitiere.

Das klingt nach Mitleid mit Erwachsenen, die spät versuchen, ein Instrument zu erlernen?

Es geht leichter, wenn man früh angefangen hat. Aber man kann wirklich alles üben. Man muss sich nur die Zeit geben. Es gibt Sachen, die fallen dem einen leichter, dem anderen schwerer. Aber selbst die schwierigste Spieltechnik lässt sich mit Geduld erlernen.

Wie gehen Sie damit um, wenn Ihre Schüler mehr Kopf oder mehr Bauch mitbringen?

Ziel ist es, eine Kombination aus beidem zu erreichen. Jeder Lernende muss selbst erst einmal wahrnehmen, was er oder sie für ein Typ ist. Wer alles aus dem Bauch heraus macht, sollte sich fragen: Was will ich eigentlich? Was für Vorstellungen verbinde ich mit dem Musikstück oder der Phrase.Umgekehrt ist es noch problematischer, denn gerade ein Blasinstrument funktioniert ohne den Körper nicht. Ich muss eine Verbindung zum Atmen und zur Haltung herstellen. Wie Sänger können auch Bläser nicht abgekoppelt vom Körper agieren.

Das heißt, Atem- und Sportübungen können helfen, ein Blasinstrument zu erlernen?

Ja, sicher. Da gibt es gute Übungen. In bestimmten Körperbereichen braucht man mehr Kraft als in anderen. Die Muskeln lassen sich aufbauen und ausgleichen. Beim Blasinstrument kann man vieles nicht sehen. Bei einem Geiger lässt sich die Haltung leichter korrigieren. Aber die Atmung kann man nicht sehen. Das Zwerchfell lässt sich nicht bewusst ansteuern. Das heißt, man muss über Bilder gehen, man muss wissen, welche Muskelgruppen drumherum existieren. Am Ende kann jeder Bläser nur für sich selber herausfinden, wie sich etwas gut anfühlt und anhört. Man muss lernen, auf sich zu achten und bereit sein zu experimentieren.

Der Klarinettist Markus Krusche 1985 in Heidelberg geboren, wuchs er in Franken auf und studierte Klarinette an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar bei Martin Spangenberg. Seit 2012 ist er Solo-Klarinettist der Kammerakademie Potsdam. 2011/12 war er Mitglied der Akademie des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Im Rahmen eines Lehrauftrages unterrichtet Markus Krusche heute das Fach Klarinette an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin.

Welche elementaren Tipps würden Sie für das Üben aufstellen?

Man sollte sich gut aufwärmen, also vorher ein paar Dehnungen machen. Man sollte nie länger als 30, 45 Minuten am Stück intensiv üben, dann eine Pause einlegen, sonst hat der Geist keine Möglichkeit hinterherzukommen. Dann kommt das Geübte auch im Körper nicht an. Und man muss nicht immer etwas hinbekommen, sondern auch schauen, worauf man Lust hat.

Ist Ehrgeiz sogar kontraproduktiv?

Ehrgeiz kann gut sein. Aber wenn der Ehrgeiz zu Ungeduld führt, dann ist er kontraproduktiv. Einer der wichtigsten Lehrsätze lautet: Wer langsam übt, übt schnell. Wer schnell vorwärts kommen möchte, läuft meistens immer gegen dieselbe Wand. Also besser einen Schritt zurückgehen und wegkommen von dem Ziel, ich muss das jetzt hinkriegen. Sich auf die Grundhaltung mit dem Instrument konzentrieren, sich zum Beispiel fragen: Wie stehe ich? Habe ich einen guten Kontakt zum Boden? Sind meine Knie auch nicht durchgedrückt, sondern federnd. Beim Üben muss man zu sich kommen und nicht versuchen, Augen zu und durch. Auf der Bühne darf man das mal, aber nicht beim Üben. Sicher ist es auch wichtig, ein Stück einfach mal durchzuspielen und loszulassen von dem Anspruch, alles richtig zu machen. Danach kann man dann reflektieren, wie es war.

In jedem Stück gibt es schwere Stellen, bei denen man immer wieder hängen bleibt. Was raten Sie?

Oft schaltet man in einen Stressmodus, wenn eine Stelle kommt, die man nicht beherrscht. Der Körper wird dann fest und versucht durchzukommen. Auch hier gilt wieder: Tempo rausnehmen, einen Schritt zurückzugehen, sich die Stelle genau anschauen, sie zerlegen und sich fragen, was funktioniert eigentlich nicht. Ist das ein Problem der Finger? Wie schwierig ist die Griffverbindung? Weiß ich überhaupt, was ich machen muss? Erst wenn alles geklärt ist, hat der Körper eine Möglichkeit, alles zu verinnerlichen. Beim Blasinstrument müssen Finger und Luft aufeinander fein abgestimmt sein. Als Bläser gibt man manchmal so sehr auf die Finger acht, dass man den Atem, die Luft vergisst. Erst wenn alle Abläufe geklärt sind, kann ich Schritt für Schritt das Tempo wieder hochfahren. Man muss sich auch da wieder Zeit geben.

Sie raten nicht, man soll aus diesen Stellen eine Schleife bilden und sie mit dem Metronom 20 Mal hintereinander spielen?

Ja, aber es muss sich gut anfühlen. Wichtig ist, dass man den Stress auflöst und nicht versucht, es mit Ach und Krach 20 Mal richtig zu machen.

Beim Üben schleifen sich auch Fehler ein. Wie lassen die sich beheben?

Sich umzuprogrammieren, ist wirklich schwer. Es gibt nur eines: Ruhe und Geduld bewahren und ein, zwei Schritte zurückzugehen. Es heißt, dass man etwas zehn Mal richtig machen muss, um es nicht mehr falsch zu machen. Man kann solche Stellen auflockern, sie etwa mit verschiedenen Rhythmen üben, damit der Körper aus dem Muster rauskommt. Mit Lust und mit Spaß. Sich selber gut zuzuhören, wenn man übt, ist schon die halbe Miete. Nicht Quantität macht den Meister, sondern Qualität im Üben. Man muss aufmerksam bleiben, muss sich zuhören. Wie spiele ich eigentlich? Was mach ich eigentlich Komisches?

Lohnt es sich, Stücke auswendig zu lernen?

Das muss jeder für sich herausfinden. Auswendig spielen ist kein Wert an sich. Natürlich ist es toll, wenn man nicht in die Noten starren muss. Aber das kann auch zusätzlich stressen, die Angst, ohne Noten rauszufliegen. Viel wichtiger ist, dass man dem Körper die Möglichkeit gibt, frei zu funktionieren. Spielt man mit Noten, sollte man sich aufrichten und aufpassen nicht drin in den Noten zu hängen.

Gibt es doppelte Sicherheit, wenn man ein Stück nach Noten spielt, dass man auswendig kann?

Wenn man ein Stück immer auswendig spielt und sich dann doch die Noten hinstellt, kann das irritieren. Denn wer abliest, ist in einem anderen Modus. Man sollte möglichst wenig Sachen ändern, wenn man auf die Bühne geht. Wichtig ist, eine Auftrittssituation auch in den Abläufen genau vorzubereiten und zu trainieren.

Das Automatisieren, etwa von Fingerfertigkeit und Atemtechnik ist noch lange keine Musik und oft auch eine Plage für die Mitwelt. Wann wird aus akustischem Material Musik?

Üben hat nicht immer mit Musik zu tun, sondern mit körperlichen Aspekten. Es geht darum, eine Verbindung zum Instrument aufzubauen. Wenn sich ein Bläser wirklich mit einer Tonübung verbindet, kann das auch schon Musik werden. Musik entsteht, wenn sich Zusammenhänge zwischen den Tönen herstellen. Da reichen Intervalle, Dreiklänge oder Tonleitern, die sich aber vor allem mit Emotionen, mit dem Charakter und den Affekten des Instrumentalisten verbinden. Das liegt auch im Ohr des Zuhörers, ob er in den Tönen einen Ausdruck entdeckt. Die Frage hinter Ihrer Frage lautet: Was ist Kunst?

Wer Sie mit Ihrem Instrument bei einem Konzert erlebt hat, könnte glatt aufgeben.

Wenn ich jemanden höre, der toll spielt, dann frage ich mich, was kann ich davon mitnehmen? Wie ist die Haltung? Was macht der- oder diejenige mit der Musik? Wie macht die Person ihren Job mit dem Instrument? Wir alle neigen dazu, uns ständig zu vergleichen. Das ist Quatsch. Das muss man alles aufsaugen und nicht von sich erwarten, dass man das auch gleich kann. Wenn Sie morgen mit Joggen anfangen, wissen Sie auch, dass Sie nächste Woche noch keinen Marathon laufen können. Ein Instrument zu lernen, ist auch Training. Das muss man langsam aufbauen.

Verstehen Sie nicht, dass einen Amateur die scheinbare Mühelosigkeit eines Profis auch entmutigen kann?

Wenn man jemanden auf der Bühne sieht, der scheinbar alles kann, darf man nicht denken, dass der keine Probleme hat. Das heißt nur, die Person hat sich mit einem Stück intensiv beschäftigt und hat Lösungen für sich gefunden. Natürlich machen die Leute das, was sie gut können. Aber jeder hat Herausforderungen, die ihre Zeit brauchen.

Was sollte man können, bevor man ein Stück vor Zuhörern aufführt?

Man sollte vorher die Situation trainieren. Ich spiele meine Konzerte oft erst im kleinen privaten Kreis und steigere das. Natürlich ist man auf einer Bühne in einem anderen Modus. Man sollte sich gut und sicher fühlen. Wenn man dann vorspielt, muss man den Stand akzeptieren, auf dem man ist. Man kann immer sagen, man hätte noch mehr üben können, sich noch besser vorbereiten können. Man muss auch die Umstände des Auftrittes akzeptieren und nur noch an die Stücke denken, die man spielen will.

Schaffen es Menschen aus anderen Kulturen, sich das Musizieren spielerischer und freudvoller anzueignen?

Mag sein, dass Musik in anderen Kulturkreisen mehr über das Ohr gelernt wird, da kenne ich mich zu wenig aus. Es sollte beim Üben weniger darum gehen, etwas richtig zu machen, sondern darum, sich in ein kreatives Experimentierfeld mit sich selber zu begeben. Was fühlt sich gut an? Worauf habe ich Lust? Vielleicht höre ich mir mal eine Aufnahme an und versuche etwas nachzuspielen. Wir Musiker mit klassischer Ausbildung können viel von Jazz-Musikern lernen. Es geht nicht darum, alles so zu spielen, wie es geschrieben steht, sondern herauszufinden, warum es so geschrieben steht. Ich sage meinen Schülern oft: Ich möchte nicht das Stück vorgelesen bekommen, ich möchte, dass sich das Stück mit dem verbindet, der da gerade spielt. Dann interessiert es mich.

Von Karim Saab