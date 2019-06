Potsdam

Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurteröffnete am Freitagabend mit einer fulminanten Operngala das diesjährige Stadtwerkefest im Potsdamer Lustgarten. Die 6500 Sitzplätze – viele davon reserviert für Stadtwerkekunden – waren rasch belegt.

Am Sonnabend geht das Fest weiter mit einem Pop-Rock-Bühnenprogramm. Um 16 Uhr geht es los mit Dante, dem Gewinner-Duo des Wettbewerbs „ Potsdam on stage“. Musikalische Höhepunkte werden Christina Stürmer und Adel Tawil sein, die am Abend vor bis zu 30.000 Besuchern auftreten. Der Sonntag steht dann im Zeichen des Kinder- und Familienfestes. Dafür sind eine Menge Spiel- und Mitmachaktionen vorbereitet.

Zur Galerie Zur Eröffnung beim Stadtwerkefest 2019 am Freitagabend auf dem Potsdamer Lustgarten gab es einen Klassikabend mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt unter Leitung von Sebastian Lang-Lessing mit einer „Operngala“ und dem koreanischen Tenor Yosep Kang.

Von MAZonline