Potsdam

Jaques Brel hat das deutsche Lied ebenso stark beeinflusst wie Bob Dylan. Davon zeugen Interpreten wie Marlene Dietrich und Hildegard Knef, Michael Heltau und Dominique Horwitz, die Ohrwürmer wie „Amsterdam“ oder „Ne me quitte pas“ („Bitte geh nicht fort“) in gespielter deutscher Nonchalance und Pathétique über den Rhein geholt haben. Und Klaus Hoffmann, der den belgisch-französischen Klassiker seit 1975 im Munde führt und am Samstag im Potsdamer Nikolaisaal mit einem Jaques-Brel-Programm auftrat. Bis auf ein Lied in flämischer Sprache sang der Berliner, stimmlich gut in Form und begleitet von dem Pianisten Hawo Bleich, die Brel-Chansons nur in Deutsch.

„Ich wollte mich verbrennen“

Hoffmann zeigt den liebenden und schmachtenden Brel, den obsessiven und todgeweihten Brel und den Milieuzeichner, der mit hartem Stift nicht nur Mitmenschen, sondern sich auch selbst gezeigt hat, immer zwischen Selbstmitleid, Selbstironie und Sehnsucht navigierend. „Brel verbrannte sich. Ich wollte mich auch immer verbrennen“, beteuert Hoffmann mehrmals an diesem Abend. Brel ist mit 49 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Klaus Hoffmann feierte im März seinen 70. Geburtstag.

Skizzenhafter Lebensbericht

Inspiriert von den Brel-Skizzen lässt der Berliner Liedermacher hastig und voller Unruhe sein Leben Revue passieren. Er wollte auch ein Weltstar sein und gesteht: „Brel sang wie ein Pfarrer. Von mir heißt es, ich singe wie eine Wärmflasche.“ Eigentlich kann sich Hoffmann selbst schon nicht mehr reden hören. Er hat ungezählte Lieder über sein Leben geschrieben und im Foyer liegt auch seine 368-seitige Autobiografie zum Kauf aus.

„Glaube, Liebe, Hoffmann“ erzählt von Zehlendorf – „von der Endhaltestelle, dem kleinen Kiesweg, vom kleinen Couchtisch und dem Bild an der Wand mit dem Hirschen, von seiner Mutter und den Gardinen im VW-Käfer. Und davon, dass der Vater starb, als er zehn war. Und wie er den Mädchen in seiner Jugend gefallen wollte und immer noch gefallen möchte. Er erwähnt auch mehrmals Afghanistan – „Ich war in Afghanistan“ – und setzt voraus, dass sein Publikum weiß, dass er 1969 wie viele Westdeutsche seiner Generation am Hindukusch Horizont- und Bewusstseinserweiterung betrieb. Eigentlich wollte er auch noch nach Goa. Und er bekennt: „Ich wollte keiner dieser Sozialisten, Kommunisten, Syphilisten sein. Ich wollte ein Lied, ein eigenes Lied, nicht diese Widerstandslieder. Entweder waren wir politisch oder wir kamen von den Franzosen.“

Den neun Jahre älteren Liedermacher Hannes Wader bezeichnet Hoffmann dennoch als „Vaterfigur“. Und buhlt bei den etwa 270 Besuchern im Saal stets um Bestätigung und Anerkennung. Wie ein politischer Kabarettist platziert er Anspielungen auf Angela Merkel und Olaf Scholz. Und versucht mit Inge Meisel, Harald Juhnke oder Reinhard Mey zu punkten, deren Namen er irgendwie ins Feld führt.

Zwischendurch stimmt Hoffmann immer wieder Lieder von Jaques Brel an, ohne ihn zu kopieren. Hoffmann bringt eigene Gefühle zum Ausdruck, wenn es heißt: „Ich sing so froh ich kann/ und kotz mich selber an.“ Beim Refrain dieses beschwingten Trinkliedes („Mein Freund bring Wein/ schenk ein“) klatscht das Publikum mit. Oder ist es ein Totentanz?

„Brel sagt, der Tod ist kein Problem, aber das Alter“, berichtet Hoffmann und fügt etwas höhnisch hinzu: „Wir landen alle mal im Heim.“ Und erzählt: „Ich war gestern beim Urologen.“ Und fällt sich selbst ins Wort: „O Gott, was für ein Niveau!“ Und stöhnt: „Oh Mann, irgendwann werde ich noch politische Witze reißen.“ (Was er ja längst versucht hat.)

Abschiedslied

Als Zugabe liefert der Barde dann „Adieu Emile“, ein Lied, das er schon in den 1970ern gesungen hat. Er ließ offen, ob das schon Hoffmann war oder noch Brel ist. Ein sehr schönes Lied, das allerdings vom Tod handelt, ein Abschiedslied, in dem es heißt „Es ist schwer wenn man im Frühling stirbt/... Ich will Gesang, will Spiel und Tanz/ Wenn man mich unter’n Rasen pflügt“.

Von Karim Saab