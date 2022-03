Bad Belzig

Der kleine Fritz Fiedler aus Bad Belzig ist ein munteres Kerlchen. „Momentan macht er häufig die Nacht zum Tage“, berichtet seine Mutter Jennifer Fiedler. Das ist im zarten Alter von drei Monaten nicht ungewöhnlich.

Dass der Junge sich zuweilen nicht bremsen lässt, hat er schon mit dem Geburtstermin und vor allem dem ungewöhnlichen Geburtsort unter Beweis gestellt. Am 21. Dezember 2021 und damit neun Wochen zu früh hat er das Licht der Welt erblickt.

Anteilnahme am Geschehen auf der Autobahn groß

Der Start ins Leben erfolgte bereits auf der Autobahn, auf halbem Weg ins Ernst-von-Bergmann-Klinikum nach Potsdam. Der Rettungswagen musste seinerzeit auf dem Standstreifen anhalten und dann mehrmals noch auf Parkplätzen stoppen. Der Notarzt, die Rettungsdienstsanitäter von Pro Medica und die 32-Jährige Mutter haben dabei gut harmoniert.

Die Anteilnahme an dem dramatischen Geschehen kurz vor Weihnachten war groß. Denn nach wie vor bedauern die Familien im Hohen Fläming, dass 2016 die Geburtshilfe-Abteilung im Krankenhaus Bad Belzig abgewickelt wurde. „Die Erstversorgung dort wäre auf jeden Fall sinnvoll gewesen“, sagt die nunmehr vierfache Mutter.

Zwei Wochen lang kein Kontakt zum Baby möglich

Seit dem 14. Februar, vier Tage nach dem einst errechneten Entbindungstermin, ist der Kleine nun zu Hause. Zur Freude der ganzen Familie und Freunde entwickelt er sich ganz gut, berichtet Jennifer Fiedler.

Am Parkplatz Borker Heide an der Autobahn 9 wurde gleich nach der Geburt ein Stopp eingelegt. Quelle: René Gaffron

Gleichwohl der Säugling in der Obhut der Ärzte und Schwestern im Krankenhaus gut aufgehoben war, sind die neun Wochen auch belastend gewesen, so Jennifer Fiedler. „Am schlimmsten war jene Zeit, in der wir mit Corona infiziert waren und selbst ich 14 Tage lang nicht zum Baby durfte“, erzählt sie.

Säugling überwindet langsam seine Trinkschwäche

Da ihr Kind stabil genug schien und Kapazitäten auf der Station der Frühgeborenen gebraucht wurden, ging die Verlegung ins kooperierende Klinikum Brandenburg an der Havel von statten. Doch als Jennifer Fiedler dort mit einziehen wollte, war ihr Corona-Test positiv. „Die nächsten 14 Tage waren nicht nur krass für mich, sondern auch das Kind suchte vergeblich die mütterliche Nähe.“

Umso größer war dann die Freude vor vier Wochen, als das Kind endlich nach Hause durfte. Wegen seiner Trinkschwäche trug Fritz Fiedler damals noch eine Magensonde. Aber die ist jetzt nicht mehr nötig. „Nachts meldet er sich nun alle zwei Stunden“, berichtet Jennifer Fiedler. Dafür sei der Sprössling am Tage etwas abgekämpft und zumindest im Kinderwagen schläft er schnell ein.

Physiotherapie Golzow und Nachsorge-Schwester helfen mit

Wegen einer bei Sturz- und Frühgeburten nicht unüblichen Neugeborenen-Epilepsie erhält der Kleine noch die homöopathische Dosis eines Medikamentes, das sich nach erfolgreicher Anwendung ausschleichen wird.

Jennifer Fiedler und Sohn Fritz wurden unmittelbar nach der Frühgeburt im Ernst-von-Bergmann-Klinikum Potsdam betreut. Quelle: privat

Obendrein wird der Junge mit spezieller Physiotherapie in einer Golzower Praxis gestärkt. Außerdem kann der gute Rat von Nachsorgeschwester Heidi vom Sozialpädiatrischen Dienst aus Potsdam in Anspruch genommen werden. Sie ist wöchentlich einmal zu Besuch.

Vater Toni Kallenbach, der in der ersten Zeit seinen Sohn im Ernst-von-Bergmann-Klinikum nur per Kamera beobachten konnte, genießt vor allem die gemeinsamen Stunden nach Feierabend und am Wochenende. „Im Januar und Februar war er mit Verwandten und Bekannten ein großer Rückhalt für mich“, sagt Jennifer Fiedler.

Dank an Familie und Freunde

Ihr Dank geht ferner an die Eltern Christiane und Frank Berendt, Schwägerin Angie Letz sowie Hebamme Andrea Hennig und Fuhrunternehmer Patrick Noelte, der manchen Transfer übernommen hat. Außerdem steht Matthias Schimanowski als Familienhelfer zur Seite.

Exklusiv wird Fritz Fiedler den Geburtsort in seiner Geburtsurkunde stehen haben: A utobahn 9 Richtung Berlin, Kilometer 13,5. Das ist bei Alt Bork. Dennoch durfte laut Personenstandsgesetz nicht die Brücker Amtsverwaltung das Dokument ausstellen, sondern die Behörde der Landeshauptstadt, wo der Junge quasi das Auto verlassen hat.

Exklusive Geburtsurkunde lang erwartet

Da zuerst noch keine Geburtsbescheinigung, sondern lediglich der Notarzt-Bescheid aus der dramatischen Nacht vorlag, zog sich die Ausstellung des Papiers bis Ende Januar hin. „Der Schein ist aber nötig für die Anmeldung bei der Krankenversicherung sowie die Beantragung von Kinder- und von Elterngeld“, sagt Jennifer Fiedler.

Exklusiv: die Geburtsurkunde vom kleinen Fritz Quelle: René Gaffron

Bei der Bearbeitung hält die Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark beim Tempo des kleinen Fritz Fiedler noch nicht mit. Erst Mitte März kamen die Bescheide, dass das Geld demnächst überwiesen wird.

Von René Gaffron