Der Waschbär, der sich am Dienstag in die Tiefgarage des Landtags eingeschlichen hatte, ist von der Tierrettung Potsdam eingefangen worden. Der etwa zwei Jahre alte Jungbär habe sich mit Handschuhen ergreifen lassen. Tierretter setzten das neugierige Tier am Mittwoch in einem Waldstück zwischen Potsdam und Michendorf (Potsdam-Mittelmark) aus.