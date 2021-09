Babelsberg

Im Streit um die Kleingartensparte „Am Angergrund“ am Horstweg gibt es unerwartet Bewegung. Der Potsdamer Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) und die Geschäftsführung des Berliner Immobilienentwicklers Tamax haben Gespräche vereinbart, die noch im September aufgenommen werden sollen. Das wurde am Dienstagabend im Bauausschuss bekannt.

Tamax will am Horstweg 650 Wohnungen bauen

Gegenüber der MAZ äußerte sich Rubelt offen für einen Kompromiss – und damit für eine mindestens teilweise Bebauung der einstigen Sparte, die 2019 von der Tamax geräumt worden war. „Ich halte es für richtig, mit Tamax zu sprechen. Mal schauen, welche Ergebnisse das bringt. Wir haben damals die Gespräche abgebrochen, weil die Zustimmung zum Baulandmodell nicht möglich war. Diese Hürde ist nicht verschwunden. Die Tamax muss auf uns zukommen. Dann reden wir über das Maß der Bebauung“, so Rubelt. Zudem müsse es ein Einvernehmen mit den Stadtverordneten geben. „Dann wäre die Tür auf, um über städtebauliche Fragestellungen zu reden“, erklärte der Baubeigeordnete.

Einen Widerspruch zur geltenden Beschlusslage, wonach dort gegen die Investorenwünsche dauerhaft Kleingärten vorgesehen sind, sieht Rubelt nicht: „Die Kleingärten bleiben Programm, das ist beschlossen. Vielleicht gibt es auch beides, denn man muss es nicht immer absolut denken.“ Der Investor will dort 650 Wohnungen, darunter 155 Sozialwohnungen, sowie eine Kita- und Pflegeeinrichtung schaffen und plant eine sehr dichte und hohe Bebauung. Den Kleingärtnern bietet die Firma 30 neue Kleingärten in Bornstedt nahe der Habichtwiese an.

Kleingartenverband VGS gibt Fläche auf

Unter den Kleingärtnern selbst hat man unterdessen schon resigniert und setzt auf dieses Angebot. Die Interessenvertretung der abgeräumten Kleingartensparte, der Kreisverband der Garten- und Siedlerfreunde (VGS) will die Veränderungssperre gar nicht mehr.

„Eine bereits von Kleingärten beräumte Fläche bringt für die Kleingärtner keinen Nutzen“, schreibt der VGS-Vorstand an die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung angesichts des kommenden Beschlusses. Ein Motiv: Der VGS wird von der Tamax wegen der jahrelangen Nutzung des Areals ohne Pachtvertrag derzeit „auf Zahlung einer Nutzungsentschädigung in mittlerer sechsstelliger Höhe“ verklagt, wie es im Brief heißt. Die neuen Gärten in Bornstedt anstelle der drohenden Zahlung an Tamax bewertet der VGS daher als „sehr entgegenkommenden Vorschlag“.

Stadt war mit Veränderungssperre vor OVG gescheitert

Zuletzt hatte die Stadt vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) eine Niederlage gegen den Investor Tamax erlitten. Im Juli hatte das OVG Formfehler bei der Verhängung einer Veränderungssperre über das Areal erkannt. Die Stadtverordneten sollen kommende Woche deshalb einen neuen Beschluss fassen, damit der Zustand des Geländes vorerst „eingefroren“ wird.

Die Haltung der Stadtverordneten zu einem möglichen Kompromiss ist geteilt. Die CDU hatte schon vor Bekanntwerden der Gespräche beantragt, dass man am Angergrund eine Bebauung zulassen solle. „Aufgrund der angespannten Wohnungssituation ist es unsere Überzeugung, dass dort ein größeres Areal mit Wohnungen für Studenten und Senioren gebaut werden sollte und wir diese Chance nicht ungenutzt verstreichen lassen können“, sagte der Bauausschussvorsitzende Wieland Niekisch (CDU). Er forderte die Stadt auf, das Angebot der Tamax für neue Kleingärten in Bornstedt anzunehmen.

Bürgerbündnis-Chef Wolfhard Kirsch warnte vor jahrelangen Prozessen und empfahl die Aufgabe der harten Haltung. „Es wäre sinnvoll, auf die Tamax zuzugehen“, so Kirsch, der sich ein weniger dicht besiedeltes Quartier dort vorstellen könnte.

Die rot-grün-rote Rathauskooperation zeigt sich skeptisch. „Reden und sich die Argumente anhören kann man immer, das heißt aber nicht, dass wir uns zum jetzigen Zeitpunkt einen Verzicht auf die Veränderungssperre vorstellen können“, sagt Linken-Fraktionschef Stefan Wollenberg. Für die Grünen-Vorsitzende Saskia Hüneke und SPD-Fraktionschef Daniel Keller ist die Sicherung der im Potsdamer Süden das wichtigste. Eine mögliche Teilbebauung wollen beide nicht bewerten: „Da muss uns erst einmal etwas vorgelegt werden“, sagt Keller.

Der SPD-Stadtverordnete Pete Heuer, der auch Mitglied des Bauausschusses ist, hält eine Zusammenarbeit mit der Tamax sogar für ausgeschlossen, nachdem diese brachial agiert und die bestehenden Gärten abgeräumt habe. Auch Steffen Pfrogner (Die Andere) warnte vor einem Deal mit der Tamax.

Von Peter Degener