Kleingärten im Potsdamer Angergrund sind gesichert

Die Stadtverordnetenversammlung (SVV) hat in ihrer Sitzung am 26. Januar den Bebauungsplan 162 „Kleingartenanlage Angergrund“ als Satzung beschlossen. Diese ist mit dem Amtsblatt veröffentlicht worden. Mit dem Bebauungsplan werden nun die Voraussetzungen für die Sicherung der Kleingartenanlage am Angergrund geschaffen.

Zwei Jahre Planung

Die SVV hat nach einer rund zweijährigen Planungsphase und den darin eingebetteten Beteiligungsprozessen von Bürgern und den sogenannten Trägern öffentlicher Belange abschließend über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit entschieden, die Begründung zur Planung gebilligt und der Bebauungsplan als Satzung beschlossen.

„Die Landeshauptstadt Potsdam unterstreicht damit einmal mehr das Ziel, die Flächen am Angergrund als Kleingärten dauerhaft und planungsrechtlich zu sichern“, sagt Bernd Rubelt, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt.

Der Satzungsbeschluss stützt sich damit konsequent auf den Rahmen, der mit dem Flächennutzungsplan, den Ergebnissen der in diesem Raum durchgeführten vorbereitenden Untersuchungen und mit dem Stadtentwicklungskonzept Kleingärten für diese Flächen beschrieben ist. „Der dauerhafte Erhalt dieser seit Jahrzehnten bereits gärtnerisch genutzten Flächen und deren Sicherung als Kleingärten ist zugleich auch ein wichtiger Bestandteil des Babelsberger Landschaftsraums. Diese Flächen sollen auch zukünftig wieder wichtige Erholungsfunktionen erfüllen, und zwar nicht nur für die Babelsberger“, so Rubelt weiter.

Nachdem die Stadtverordnetenversammlung im Dezember 2018 den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 162 „Kleingartenanlage Angergrund“ gefasst hatte, wurde eine Satzung über die Veränderungssperre im Bereich des Bebauungsplans beschlossen.

Die Veränderungssperre hat zum Ziel, den Planungsraum während der Aufstellung des Bebauungsplans vor Maßnahmen zu schützen, die den Vorgaben des Bebauungsplans entgegenstehen – also zum Beispiel die Errichtung oder der Abbruch baulicher Anlagen.

