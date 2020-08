Kleingärten in Potsdam: Ansturm auf die letzte freie Parzelle

Babelsberg

Es ist wie eine grüne Exklave: Sechs blühende Kleingärten mit lauschiger Atmosphäre stehen noch vom Kleingartenverein Angergrund, gerettet durch den Grunderwerb der Stadt Potsdam. Ringsherum ist das Land brach. Die anderen 24 Gärten, vom Berliner Immobilienentwickler Tamax aufgekauft und gekündigt, stehen vorerst leer. Das Unternehmen möchte auf dem gesamten Areal Wohnungen bauen und streitet darüber mit der Stadt.

26 Interessenten beim ersten Besichtigungstermin

Wer möchte in einer so schwierigen Lage noch einen Garten haben? Viele! Denn einer der sechs Gärten wird nun frei und die erste Interessenten-Besichtigung ähnelte dem Andrang in einer freien Wohnung eines angesagten Viertels. Die Bewerber passten gar nicht alle auf einmal hinein. 26 Interessenten sammelten sich unter Abstandsregeln zum ersten Termin, obwohl der Garten nur über einen umständlichen Weg unter Fernwärmerohren hindurch zu erreichen ist. Der ursprüngliche Eingang ist vom Nachbargebiet durch eine Mauer verschlossen.

Babelsberger Kleingartensparte „Angergrund“. Quelle: Bernd Gartenschläger

Vorstandsvorsitzender Andreas Fischer (57) war erstaunt über den Andrang: „Früher hatte es vielleicht drei oder vier Bewerber gegeben. Jetzt mussten wir die Anzeige wieder rausnehmen.“ Einen zweiten Termin wird es nicht geben.

Bestandsschutz für leerstehende Lauben

Andreas Fischer schaut von seinem Garten mit Teich und wachsendem Gemüse auf das aufgekaufte Gebiet und wundert sich, wie sein Ausblick in Zukunft sein wird, wenn der neue Berliner Eigentümer vielleicht doch das Baurecht bekommt. Derzeit haben die leerstehenden Lauben Bestandsschutz, dürfen nicht abgerissen werden. Aber eine langfristige Lösung ist nicht gefunden.

Doch der Wunsch nach dem Schrebergartenglück ist größer. Das weiß man auch beim Kreisverband Potsdam der Kleingärtner. Ihm zufolge stieg die Nachfrage nach Kleingärten in Folge der Corona-Krise enorm. Eine Wohlfühloase nicht fern vom Geschehen ist attraktiv geworden in Zeiten, wenn viele Menschen Ängste vorm Verreisen oder vorm Alleinsein zu Hause haben. Die Nachfrage ist hoch und die Gärten werden nur selten frei.

Großes Interesse auch bei anderen Kleingartenvereinen

Knut Bartholomäus, Vereinsvorsitzender der Kleingartenanlage „Zum Dreieck“ berichtet ebenfalls von einer immensen Nachfrage: „In den vergangenen Monaten gingen bereits 20 Anfragen für die Übernahme einer Laube ein, früher waren es fünf oder sechs.“ In seinem Verein gibt es 56 Parzellen, von denen drei dieses Jahr übernommen werden, voriges Jahr waren es zwei. Oftmals geben Personen ihre Kleingärten altersbedingt ab, sie werden jedoch häufig von Bekannten und Familienangehörige übernommen.

Knut Bartholomäus führt eine Warteliste mit allen Interessierten. Derzeit gibt es keine freien Lauben. „Die Zahl von Kleingärten in Potsdam sinkt, dadurch wird es auch schwieriger, einen zu übernehmen“, schildert der Vereinsvorsitzende. Teilweise schafft die Stadt eher in Randgebieten Ersatzflächen für den Bau neuer Anlagen. „Sie sind jedoch nicht sehr beliebt, da der Rechtsstandard einschränkt, beispielsweise dürfen neue Hütten nicht größer als 24 Quadratmeter sein, was aber in bestehenden DDR- Anlagen durch Bestandsschutz nicht so ist“, erklärt Bartholomäus.

Vereinschef: „Ein Garten ist eine langfristige Geschichte.“

Die Warteliste des Kleingartenvereins Babelsberg 1912 ist vorübergehend geschlossen. Nachdem er vor einem Dreivierteljahr ein Bewerbungstool online installiert hat, ist die Anfrageliste nun gefüllt. Vereinsvorsitzender Jirka Witschak möchte nicht annehmen, dass das Coronavirus für die Nachfrage verantwortlich ist. Er sagt: „Ein Garten ist eine langfristige Geschichte und benötigt auch Verantwortung.“

Die Warteliste des Vereins ist standardisiert. Viel Einfluss auf die Auswahl neuer Mitglieder nimmt der Verein nicht, aber er legt ein Veto ein, wenn Bewerber die aufkommenden Aufgaben fehleinschätzen. Von den 88 Kleingärten im Babelsberger Verein, wird selten ein Kleingarten frei, da sie innerhalb der Familie abgegeben werden. Jirka Witschak rät ebenfalls von zu weit entfernten Kleingärten ab, er sagt: „Viele unterschätzen, wie häufig man in den Garten fahren muss und wie viel Pflege dieser braucht.“

Die Stadt plant eine Kleingartenfläche in Marquardt

Für eine neue Kleingartenfläche laufen noch die Vorüberlegungen, teilt die Stadt Potsdam auf Nachfrage der MAZ mit. Es handelt sich um ein städtisches Grundstück am Marquardter Damm mit Platz für ungefähr 120 Parzellen. Seit 2003 ist die Fläche mit einem Bebauungsplan für die Kleingartennutzung gesichert.

Laut Stadtverwaltung ist der Kleingartenverband in die Planung einbezogen, könne aber derzeit selbst keine neue Anlage entwickeln. Es gebe allerdings Interessenten, die dort eine neue Kleingartenanlage nach Bundeskleingartengesetz, eventuell auch in Kooperation mit dem Verband, entwickeln wollen. Derzeit wird geprüft, wie die Vergabemodalitäten konkret gestaltet werden können. Es kann noch keine Aussage über den Baubeginn getroffen werden.

Zurück zum Sonderfall Angergrund: Wie entscheidet nun Andreas Fischer im aktuellen Fall, wer den umworbenen Garten beziehen kann? Die Person sollte sich für das Miteinander und eine Vereinsmitgliedschaft interessieren. Es handelt sich mit sechs Parzellen um eine vergleichsweise kleine Kleingartenanlage, also ist die Entscheidung auch persönlicher, da man mehr miteinander zu tun hat als beispielsweise in einem Verein mit 120 Parzellen.

Wer bekommt die freie Laube? Vereinschef Andreas Fischer ist noch bei der Abwägung. Quelle: Bernd Gartenschläger

Von den knapp 40 Bewerbern lädt Fischer zu einem zweiten Bewerbungsgespräch ein, wer sich als geeignet erweist. Ein Interesse für die Geschichte des Kleingartenvereins Angergrund kann dabei vorteilhaft sein. Wenn es am Ende keine Eindeutigkeit gibt, so sagt Fischer, „muss wohl das Los entscheiden“.

So geht es zum Kleingarten Viele Potsdamer hegen den Wunsch eines eigenen Kleingartens. Das ist dabei zu beachten: Welche Regeln sind im Kleingartenverein zu beachten? Für das Pachten eines Schrebergartens ist eine Vereinsmitgliedschaft im jeweiligen Kleingartenverein zuschließen. Außerdem muss eine Reihe von Regeln aus dem Bundeskleingartengesetz eingehalten werden. Die Gartenlaube und überdeckte Terrasse dürfen 24 m² nicht übersteigen. Ausnahmen sind alte Lauben, beispielsweise aus DDR Zeiten. Das Wohnen im Kleingarten ist nicht erlaubt und auf mindestens ein Drittel des Grundstückes müssen Nutzpflanzen wachsen. Was kostet die Übernahme der Laube? Der Kleingartenverband gibt einen Schätzwert für die Pflanzen, den Zustand der Laube und sonstige Bebauungen (wie Wege). Darauf kommen noch Kosten für die Übernahme von Gartengeräten an den Vorgänger. Mit 5000 bis 15.000 Euro sollte man für eine Kleingartenübernahme rechnen. Was sind jährliche Kosten? Kosten pro Quadratmeter sind vom Bundeskleingartengesetz vorgeschrieben und betragen in Brandenburg gerundet 17 Cent im Jahr. Durchschnittlich kostet die jährliche Pacht 150 Euro. Wo muss ich mich melden, um einen Kleingarten zu übernehmen? In erster Linie kümmern sich die einzelnen Kleingartenvereine um die Vergabe ihrer Lauben, ob sie mit Wartelisten oder Anzeigen arbeiten ist unterschiedlich. Auf der Seite des Kreisverbandes Potsdams sind 40 Kleingartenvereine gelistet. Wie erhöht sich die Chance auf eine Laube? Für die Vorstände ist es wichtig, dass man sich für Vereinsangelegenheiten und für das gemeinsame Planen interessiert. Dazu gehört das Aufrechterhalten des Vereinshauses oder die Planung von Sommerfesten. Außerdem sollte man einen grünen Daumen besitzen. Eine Laube ist nicht bloß Erholungsoase, sondern auch ein Nutzgarten, der regelmäßig gepflegt werden muss. Es ist ratsam sich bei vielen Kleingartenanlagen zu bewerben und man muss mit einer langen Wartezeit rechnen.

Von Jennifer Bongards