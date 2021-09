Potsdam

Der Berliner Investor Tamax will wegen des Stillstands am Babelsberger Angergrund mehrere Klagen gegen die Stadt Potsdam erheben. Das kündigte Tamax-Geschäftsführer Kai-Uwe Tank auf Anfrage der MAZ am Donnerstag an.

Tamax will gegen Potsdam bis vor das OVG gehen

„Der Schaden, der Tamax durch das schuldhafte Handeln der Stadt bereits entstanden ist, liegt schon jetzt im sechsstelligen Eurobereich. Dieser finanzielle Schaden wird nunmehr zum einen zeitnah gegenüber der LHP geltend gemacht werden“, erklärte Tank.

Damit zieht das Unternehmen die Konsequenz aus mehreren Beschlüssen, die die Stadtverordneten am Mittwochabend gefasst hatten. Das Stadtparlament hatte mehrheitlich entschieden, dass auf dem Angergrund am Horstweg langfristig wieder Kleingärten entstehen sollen. Ein entsprechender Bebauungsplan soll aufgestellt werden, zudem darf das seit 2019 brachliegende Areal nicht vom Eigentümer verändert werden. „Auch gegen diese Veränderungssperre wird sich Tamax wieder gerichtlich zur Wehr setzen“, erklärt Kai-Uwe Tank.

Quartier Angergrund mit 650 Wohnungen oder Kleingärten?

Sein Unternehmen hatte das Areal mit zahlreichen Kleingärten erworben und diese wegen ungültiger Pachtverträge räumen und abreißen lassen, um dort ein Wohnquartier mit bis zu 650 Wohnungen zu errichten. Die Fläche ist jedoch kein Bauland und soll nach Ansicht von Verwaltung und der Mehrheit der Stadtverordneten auch keines werden, was mit den Beschlüssen am Mittwoch bekräftigt wurde.

Im Vorfeld hatte Tamax-Chef Tank gedroht, das Projekt und gerade wieder angelaufene Kompromissgespräche mit der Stadt abzusagen. Der Investor gibt sich zuversichtlich: „Es wird im Übrigen zu keinem Zeitpunkt einen rechtswirksamen Bebauungsplan geben, der die entsprechende Fläche als Grünfläche mit der Spezifikation private Kleingärten ausweist. Die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen dafür liegen schlichtweg nicht vor“, schreibt er auf die Anfrage der MAZ. Er werde dazu eine Entscheidung des Oberverwaltungsgericht (OVG) herbeiführen, falls erforderlich.

Auch die Kleingärtner werden von Tamax auf Schadenersatz verklagt

Er hält den Aufstellungsbeschluss für „absurd“, weil es derzeitig keinen Interessenten gebe, der auf dem Areal Kleingärten nach dem Bundeskleingartengesetz bewirtschaften möchte. Zumindest die früheren Nutzer und auch der Kleingartenverband VGS hätten daran kein Interesse, so Tank. Allerdings befindet sich der VGS auch in einer Notlage – die Tamax hat den Verband auf über 700.000 Euro Schadenersatz für entgangene Pachten verklagt.

Die Forderungen gegenüber der Stadt Potsdam begründet der Investor auf ähnliche Weise. Bis zu einem eventuellen Baubeginn des „Quartier Angergrund“ würde Tamax die Fläche nach eigenen Angaben „an interessierte Potsdamer zu Erholungszwecken“ verpachten. Dies sei aber nicht möglich, weil sich dort seit Jahren „Rudimente ehemaliger Gartenlauben, die zu DDR-Zeiten aus asbesthaltigem Material errichtet wurden“, befinden.

Tamax hatte die Lauben abgerissen – und wurde dann mit der Veränderungssperre belegt, um die Abrisse aufzuhalten. Nun darf die Fläche allerdings auch nicht ordentlich beräumt werden. Dadurch werde das Unternehmen „an der wirtschaftlichen Nutzung ihres Grundstücks rechtswidrig gehindert“, behauptet Tank.

