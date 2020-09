Potsdam

Kartoffeln, Kohlrabi und Kürbis wachsen gut auf der Parzelle von Fred Schenk, dem Vorsitzenden des Landesverbands der Kleingärtner. Insgesamt verspricht 2020 ein vernünftiges Jahr zu werden, sagt er. Hier und da gab es späte Nachtfröste, den Gurken setzten im Sommer kühle Nachttemperaturen zu und geregnet hat es etwas zu wenig, aber im Großen und Ganzen lief es gut, Obst und Gemüse gedeihen. Darüber hinaus waren die Gärten ein wunderbarer Ort, um die Einschränkungen der Corona-Pandemie zu ertragen. Und nun hat der Landtag auch noch einen Beschluss gefasst, das Kleingartenwesen im Land zu unterstützen. Schenk ist zufrieden.

Ein Drittel der Fläche für Obst und Gemüse

Der 61-Jährige aus Brandenburg/Havel ist genau am 3. Oktober 1990, dem Tag der Wiedervereinigung, Kleingärtner geworden. Seine Parzelle in der Kleingartenanlage „Einheit“ der Havelstadt bewirtschaftet er damit nun schon seit dreißig Jahren mit einer großen Vielfalt von Nutzpflanzen. Auf mindestens einem Drittel der Fläche müssen Obst und Gemüse wachsen, so schreibt es das Bundeskleingartengesetz vor – kein Problem für den Landesvorsitzenden. Die strengen Regeln sind wichtig, weil Kleingärtner nur einen sehr niedrigen Pachtzins zahlen. „Das sind im Durchschnitt zehn Cent pro Quadratmeter und Jahr“, sagt Eberhard Nakonzer, Kreisvorsitzender der Kleingärtner in Lübben ( Dahme-Spreewald). Für reine Erholungsgrundstücke dagegen müssten oft weit höhere Beträge gezahlt werden. Nicht bei jedem Kleingärtner ist der Anbau von Nutzpflanzen wirklich beliebt. Oft müssen die ehrenamtlichen Vereinsvorstände die Einhaltung der Regeln anmahnen. Obst und Gemüse gibt es schließlich billig in jedem Supermarkt.

Anzeige

Kleingärten in der DDR wichtig für die Versorgung

In der DDR war das anders, erinnert sich Nakonzer, der schon seit 1977 den Kreisverband Lübben leitet, der bis 1990 noch Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter (VKSK) hieß. Damals spielten private Gärten für die Versorgung der Bevölkerung eine wichtige Rolle. 100 Kilogramm Obst und Gemüse sollten pro 100 Quadratmeter Gartenland zu erzeugen sein, so die Faustformel. Dabei ging es nicht nur um den Eigenbedarf. Die HO- und Konsum-Läden und die Großhandelsgesellschaft Obst, Gemüse und Speisekartoffeln (OGS) kauften in den Gärten erzeugte Waren in großem Stil auf. „Dabei wurde ein guter Preis gezahlt“, berichtet Eberhard Nakonzer. In den Läden wurde es dann billiger wieder verkauft. Der sozialistische Staat subventionierte so die Kleingärtner, um die Versorgungslage der Bevölkerung zu verbessern. Und viele Gartenbesitzer freuten sich über die zusätzliche Einnahmequelle.

Weitere MAZ+ Artikel

Eberhard Nakonzer, Vorsitzender des Kreisverbands der Kleingärtner Lübben. Quelle: Ulrich Nettelstroth

Das war in der Anfangsphase der DDR noch anders gewesen. Damals wurden Kleingärtner von der Staats- und Parteiführung noch misstrauisch als verdächtige Individualisten beobachtet. Erst Mitte der 1970er Jahre änderte sich das mit einem Ministerratsbeschluss, der die Kleingärten förderte. „Wenn Großsiedlungen entstanden, dann wurden immer auch entsprechende Kleingärten geplant“, erklärt Nakonzer. Das führte dazu, dass es 1990 in Ostdeutschland mehr dieser grünen Refugien gab als im Westen. Noch heute sind 60 Prozent der 892000 Mitglieder des Bundesverbands Deutscher Gartenfreunde in Ostdeutschland inklusive Berlin angesiedelt.

Krise nach der Wende

Nach der Wende gerieten die Anlagen aber oft in eine Krise. Großsiedlungen wurden in Städten wie Eisenhüttenstadt ( Oder-Spree) oder Schwedt ( Uckermark) in großem Stil zurückgebaut. Die dazugehörigen Kleingartensparten verzeichneten oft große Leerstände, die von den Vereinsmitgliedern getragen werden mussten. Die Zahl der Kleingärten im Land sank von 78 000 nach der Wende auf jetzt 62 000. Während in der Brandenburger Peripherie der Leerstand anhält, gibt es in den letzten Jahren rund um Berlin eine große Nachfrage nach Gärten, die durch Corona noch einmal größer geworden ist. „Wir sind Gärten losgeworden, von denen wir es nicht mehr geglaubt hätten“, sagt Fred Schenk. Und auch der Nutzpflanzenanbau ist wieder stärker ein Thema.

Fred Schenk, Vorsitzender des Landesverbands der Kleingärtner Brandenburg Quelle: Ulrich Nettelstroth

Gärten wieder im Aufschwung

Der Kleingärtner-Landesvorsitzende hofft, dass der gegenwärtige Schwung dazu führt, das Bewusstsein für die Bedeutung der Gärten insgesamt zu stärken. So gab es früher in vielen Anlagen Schulgärten, die regelmäßig von Klassen genutzt wurden, um die Kinder an die Natur heranzuführen. Solche Modelle ließen sich vielleicht reaktivieren, denn im Unterricht kämen praktische Erfahrungen mit der Natur kaum noch vor. Immerhin ist durch die zeitweise leeren Supermarktregale zu Beginn der Coronakrise das Bewusstsein für die Bedeutung regionaler Erzeugung gewachsen. Beim Obst kann sich Deutschland laut Bundeslandwirtschaftsministerium gerade einmal zu 22 Prozent selbst versorgen, beim Gemüse zu 36 Prozent. Das liegt oft am geringeren Preis von Importware,der den Anbau hierzulande unrentabel macht. Mit Selbsterzeugtem aus dem Kleingarten können sich auch Kleingärtner unabhängig davon machen.

Von Ulrich Nettelstroth