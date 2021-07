Potsdam-Babelsberg

Im Streit um ein Wohnquartier auf dem Gelände der Kleingartenanlage Angergrund in Babelsberg hat die Stadt eine heftige Niederlage erlitten. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat die Veränderungssperre, mit der die Stadt weitere Baumaßnahmen verhindert, für unwirksam erklärt.

Tamax plant Wohnquartier am Horstweg

Auf dem Grundstück am Horstweg will die Immobiliengesellschaft Tamax ein Wohnquartier errichten. Seit Jahren liegt sie darüber in Streit mit der Stadt, die an dieser Stelle die Kleingärten erhalten will. Mit einem Bebauungsplan soll dies baurechtlich gesichert werden. Eine Veränderungssperre erließt die Stadt, damit die Tamax als Grundeigentümerin keine Tatsachen schafft, indem sie die Kleingärten kündigt und abbaut.

Die Sperre gilt nun nicht mehr. Die Landeshauptstadt nimmt den Beschluss aber nicht hin, sonder kündigt an, Rechtsmittel einzulegen. „Gleichzeitig wird die Verwaltung kurzfristig eine neue Beschlussvorlage für die Stadtverordnetenversammlung vorlegen“, teilt das Rathaus mit.

So stellte sich das Immobilienunternehmen Tamax die Bebauung auf dem Gelände der geräumten Kleingartensparte Angergrund in Babelsberg vor. Quelle: Nightnurse Images AG

Das Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg hatte nach städtischen Angaben im sogenannten Normenkontrollverfahren Formfehler erkannt und die Satzung über die Veränderungssperre zum Bebauungsplan „Kleingarten Angergrund“ (Nr. 162) sowie die darauf aufbauende erste Änderungssatzung zu dieser Veränderungssperre für unwirksam erklärt. Der Beschluss kam jetzt schriftliche bei der Stadt an.

„Die Verwaltung wird kurzfristig Rechtsmittel gegen diese Entscheidung einlegen, um eine abschließende gerichtliche Entscheidung zu erwirken“, heißt es seitens des Rathauses weiter, „während des Rechtsmittelverfahrens wird der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts nicht rechtskräftig.“ Sprich: Solange gilt die Veränderungssperre noch weiter.

Stadtverordnete sollen neuen Beschluss fassen

Die Verwaltung wird den Beschluss nun auswerten. Mit einem neuen Stadtverordnetenbeschluss „in der nächstmöglichen Sitzung“ soll die Rechtslage nach Vorstellungen der Stadt wieder hergestellt werden.

Das Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan läuft weiter. Darin fand auch die Beteiligung der Öffentlichkeit und die Beteiligung der Behörden statt. Dieses Verfahren bleibt nach Rathaus-Angaben vom Beschluss des Oberverwaltungsgerichts unangetastet. Tritt der Bebauungsplan in Kraft, wird er eine Wohnbebauung verhindern – solange ein Gericht dies nicht anders sieht.

