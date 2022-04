Schlaatz

Ein Kleinkind ist im Stadtteil Schlaatz verletzt worden. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 15.10 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein Autofahrer in der Straße Falkenhorst unterwegs, als offenbar unvermittelt ein Kleinkind auf die Fahrbahn lief und es zur Kollision kam. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline