Der Kleinmachnower Porzellanmaler Thomas Adam ist immer für eine Überraschung gut. Am vergangenen Wochenende eröffnete der Künstler gegenüber vom Fuchsbaueck die Galerie Adam – eher heimlich, auf keinen Fall feierlich. Aber wenn man 21 Künstler aus Kleinmachnow, Stahnsdorf, Berlin und aus ganz Ostdeutschland unter einem Dach vereint, könnte die Besucherzahl bei einer Neueröffnung in Corona-Zeiten zum Problem werden, sorgte sich Thomas Adam. „Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich nicht schlafen kann vor Angst, dass zu viele Menschen zur Neueröffnung meiner Galerie kommen könnten“, sagt der gebürtige Kleinmachnower lachend. Tatsächlich musste Thomas Adam, der inzwischen seine eigene Porzellan-Manufaktur betreibt, aber niemanden wegschicken. Unter den vielen Freunden der unangepassten Kunststücke sprach sich die Neueröffnung zwar schnell herum, aber die Besucher kamen über den Tag verteilt in kleinen Gruppen. Und auch während des Gesprächs mit der MAZ ging die Tür mehrmals auf und Mutmacher wie „ Thomas, das sieht gut aus, das hast du ganz toll gemacht“, waren zu hören.

Kecke Katzen als Markenzeichen

Drei Monate lang hat Thomas Adam, der nicht nur für seine kecken Porzellan-Katzen bekannt ist, die ehemalige Bäckerei Am Fuchsbau 26 umgebaut. Damit in der Galerie möglichst viel für Kunstliebhaber zu entdecken ist, hat er in dieser Zeit organisiert, dass 21 befreundete Kollegen zusammenkommen. Nun stellt er Porzellan, Keramik, Schmuck, Grafik, Malerei, Plastik und Design in seinen zwei wundersam groß wirkenden Räumen aus.

Die meisten Urheber der Kunstwerke sind den Kleinmachnowern gut bekannt. Julia und Rainer Ehrt gehören dazu, Egon Wrobel oder Karsten Klingbeil. Jörg Mücket hat Adam sozusagen zurück nach Kleinmachnow geholt – zumindest seine mit der seltenen ochsenblutroten Glasur dekorierten Designer-Schalen. Der ehemalige Kleinmachnower lebt und arbeitet inzwischen in Mecklenburg-Vorpommern. Und Silvia Klöde, eine ehemalige Mitarbeiterin der Meißner Porzellanmanufaktur, hat sich mit ihren eigenen Figuren längst einen herausragenden Ruf erarbeitet.

Porzellankunst seit 30 Jahren

Vereint werden alle 22 in der Galerie Adam vertretenen Künstler auch vom Humor und von kurvigen Lebensläufen. Christoph Löffler aus Berlin kennt Thomas Adam zum Beispiel seit Anfang seiner Laufbahn und er konnte beobachten, wie Löfflers fantasievolle Wesen sich immer erfolgreicher behaupten. Eine gute Bekannte ist auch die Malerin Renée Dressler, die in Brieselang den Märkischen Künstlerhof betreibt.

Porzellan stellt Thomas Adam schon seit über 30 Jahren selbst her und verkauft seine Figuren, Vasen, Teller, Schalen und Tassen stets mit einer augenzwinkernden Geschichte. Ameisen, Schmetterlinge, Katzen und Fische malt er einzeln oder zusammen auf seine Stücke. Und wenn es bei ihm „Achtung Frösche heißt“, dann sitzen die Tiere auf einer Vase oder in der zerbeulten Tasse – und sie sind „Made in Kleinmachnow“.

Von der Bäckerei in die Mühle

Von der Herstellung der Gussform bis zum Brennen über das Bemalen, das Präsentieren und Verkaufen des Kleinmachnower Porzellans, Thomas Adam macht alles selbst. Während er in der Galerie auch Malen wird, stehen der Ofen und seine Werkstatt weiterhin im Keller seines Wohnhauses. Da, wo vor langer Zeit der Ofen der Bäckerei stand, befindet sich jetzt der geschäftliche Bereich der Galerie Adam, eine Werkstatt darf er in den Räumen nicht mehr betreiben. „Es ist verrückt, dass ich in eine ehemalige Bäckerei ziehe, nachdem unsere Werkstatt in einer ehemaligen Mühle in Güterfelde schließen musste“, erzählt Adam, „dabei habe ich sogar noch eine alte Ostschrippe.“ Worauf schnell die Erklärung folgt: „Die ist sogar vergoldet und aus Porzellan.“

