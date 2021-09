Klimafilm „Now“ von Jim Rakete feiert Premiere in Babelsberg

Potsdam

„Ärgerlich“, findet es Regisseur Jim Rakete, dass er in einem Alter sei, in dem er nicht mehr erlebe, wie es sich mit dem Klima entscheidet und ob die Menschheit die Katstrophe noch abwenden kann. Wie es um das Klima steht und wer die vielen Klimaaktivisten sind, die sich dafür einsetzen, hat der 70-jährige Regisseur nun filmisch festgehalten: Im Kino „KiM“ des Filmgymnasiums Babelsberg feierte sein Film „Now“ heute, am 1. September, Premiere.

Etliche Klima-Themen werden aufgegriffen

Darin kommen etliche Klimaaktivisten aus der ganzen Welt zu Wort, mit denen Jim Rakete seit 2019 zusammengearbeitet hat. Etwa die in Deutschland bekannte Klimaaktivistin Luisa Neubauer, Vic Barrett aus den USA oder auch Greta Thunberg. „Now“ greift dabei verschiedene Themen rund um die Klimakrise auf.

So berichtet der amerikanische Klimaaktivist Vic Barrett etwa davon, dass er selbst aus sozialschwachen Verhältnissen komme, und die Klimakrise eben jene Menschen am härtesten treffe. „Klimarassismus“ nenne er es, wenn ärmere die ökologischen Schäden reicherer davon tragen würden. Eine andere Aktivistin in „Now“ widmet sich dem Thema der Umweltverschmutzung und des vielen Plastiks, was achtlos weggeworfen werde.

„In tausend Jahren wird man Ausgrabungen machen und nur Plastik von uns finden. Man wird sagen, wir haben im Plastik-Zeitalter gelebt“, sagt sie in dem Film. Es sei heute nicht mehr möglich, etwas, das aus dem Meer komme, zu essen, ohne das Plastik in unseren Körper gelange. So fordern die Klimaaktivisten die globale Politik in dem Film mehrfach auf, zu handeln und nicht länger abzuwarten.

Luisa Neubauer berichtet in „Now“ etwa von einer Zeit, in der ihr der Kampf um das Klima stark zugesetzt habe. „Ich wollte weglaufen“, sagt sie. Doch sei ihr schnell bewusst geworden, das Weglaufen sinnlos sei, „weil ich nicht vor meiner Zukunft weglaufen kann“. Sie hoffe, in 20 bis 40 Jahren nicht mehr für das Klima kämpfen zu müssen, weil es dann zu spät sei.

Jim Rakete: Die Botschaft des Films

Auch für Jim Rakete war es eine besondere Erfahrung, mit den Aktivisten zusammen zu arbeiten. „Was sie an Frust erleben, weil die Politik nichts tut, ist riesig“, sagt er. Es sei keine einfache Tätigkeit, Aktivist zu sein. Jeder kenne die Faktenlage und „wir können nicht mehr so tun, als hätten wir noch Zeit“, sagt er.

Doch ist er überzeugt davon, dass die Menschheit ob der Klimakrise noch eine Chance hat, was der Film aufzeigen soll. „Es ist noch möglich die Krise abzuwenden, wenn wir es jetzt machen. Der Kipppunkt ist jetzt“, sagt Jim Rakete. Auch möchte er mit dem Film den Einsatz der vielen Klimaaktivisten ehren. „Wer sonst wenn nicht die Träumer sollen die Welt verändern, die Realisten werden es nicht tun“, sagt er.

Unterdessen kündigte die Klimabewegung Fridays for Future bereits an, vom 3. bis zum 13. September ein Klima-Camp auf der Nowawiese am Rand des Parks Babelsberg aufzuschlagen. „Gemeinsam wollen wir vor der Bundestagswahl zeigen, was wir uns unserer Zukunft wünschen und dass dazu noch sehr viel zu tun ist, denn Klimaschutz kennt keine Kompromisse“, heißt es in der Ankündigung.

Veranstaltungsreihe in Babelsberg geplant

Der Film wurde für die Ökofilmtour 2022 eingereicht und soll ab Januar kommenden Jahres noch öfter im Bundesland Brandenburg gezeigt werden.

Eingeladen zur Filmpremiere hatte der Förderverein für Öffentlichkeitsarbeit im Natur- und Umweltschutz (FÖN). Daraus soll nun gar eine Veranstaltungsreihe entstehen. Immer Mittwochs am Anfang jeden Monats sollen im Kino des Mediencampus im Filmgymnasium Vorstellungen gezeigt werden.

Programm zur Filmgala von FÖN Eröffnung: Prof. Dr. Michael Succow | Landschaftsökologe, Träger des Alternativen Nobelpreises Masel Tov Cocktail Kurzspielfilm (30 Minuten) von Studenten der Filmakademie Baden-Württemberg Rentiere auf dünnem Eis Dokumentarfilm (52 Minuten) von Henry M. Mix Pause mit Imbiss und Getränken (30 Minuten), Zukunftsmacher - Wie Brandenburg nachhaltig werden will Dokumentarfilm (29 Minuten) von Arpad Bondy und Carsten Krüger Filmgespräch Prof. Dr. Michael Succow | Landschaftsökologe, Träger des Alternativen Nobelpreises, Greifswald Henry M. Mix | Naturfilmer, Autor, Regisseur, Grünheide Árpád Bondy | Autor, Regisseur und Carsten Krüger, Filmproduzent Alexander Wertmann | Darsteller Masel Tov Cocktail Moderation: Ernst-Alfred Müller | Leiter der Ökofilmtour, FÖN e.V. Für alle, die Interesse am Publikumsgespräch haben, findet ab ca. 20 Uhr eine Online-Live-Übertragung des Filmgesprächs auf dem YouTube-Kanal des Fördervereins FÖN e.V. statt.

Derweil teilt der Verein FÖN mit, dass die traditionelle Gala am Donnerstag, 16. September, im Kinosaal der Filmuniversität Babelsberg stattfinden wird. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Aufgrund des Hygienekonzeptes wird um eine vorherige Anmeldung unter der 0331 2015535 oder foenpotsdam@gmail.com gebeten. Teilnehmer müssen geimpft, genesen oder getestet sein.

Von Steve Reutter